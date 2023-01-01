Alternatifler - SundaySky
Issuu
issuu.com
PDF'lerden etkileşimli flipbook'lar, sosyal medya gönderileri, GIF'ler ve daha fazlasını oluşturun. Dijital yayıncılık ve içerik pazarlama araçlarının gücünü burada keşfedin!
Showpad
showpad.com
Showpad satış etkinleştirme platformu, sektör lideri eğitim ve koçluk yazılımını yenilikçi içerik çözümleriyle birleştirerek satışların artmasını sağlar.
involve.me
involve.me
Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
Visually
visual.ly
Pazarlama kampanyalarınız için ilgi çekici infografikler, videolar ve e-kitaplar oluşturun. Premium içerik oluşturmayı hızlı, basit ve uygun fiyatlı hale getiriyoruz.
Spott
spott.ai
Resimler, kataloglar, videolar ve reklamlarla etkileşimli içerik oluşturunÜcretsiz DeneyinResimler, kataloglar, videolar ve reklamlarla etkileşimli içerik oluşturunÜcretsiz DeneyinResimler, kataloglar, videolar ve reklamlarla etkileşimli içerik oluşturunÜcretsiz DeneyinResimler, kataloglar, videolar...
Storylane
storylane.io
Storylane, şirketlerin 10 dakika içinde etkileşimli ürün demoları oluşturup potansiyel müşterileriyle paylaşmalarına yardımcı olur. StoryLane'in Etkileşimli Ürün Demo Yazılımıyla kullanıcıların ilgisini çekin ve dönüşümleri artırın.
Contentstack
contentstack.com
Her yerde istediğiniz dijital deneyimler 1 numaralı başsız CMS tarafından desteklenen tek tam otomatik Şekillendirilebilir DXP ile işletmenizi daha fazla yere taşıyın
Foleon
foleon.com
Kimi hedef alırsanız alın, hedef kitlenizin ilgisini çeken, boru hattını dolduran ve sonuçlara yön veren içeriktir. Bu yüzden sizinkini bir deneyim haline getirin.
Joomag
joomag.com
Joomag'ın hepsi bir arada dijital platformuyla dijital dergilerinizi, kataloglarınızı, broşürlerinizi ve haber bültenlerinizi oluşturun, yayınlayın, dağıtın, takip edin ve para kazanın.
ClearSlide
clearslide.com
Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli s...
OneMob
onemob.com
OneMob ile tanışın - saniyeler içinde güzel Mikrositeler oluşturmak, paylaşmak ve takip etmek için mükemmel hepsi bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı alanında olun ister içerik oluşturucu olun, OneMob, erişiminizi artırmak ve daha fazla dikkat, etkileşim ve yanıt toplamak iç...
Consensus
goconsensus.com
Consensus, dünyanın önde gelen şirketlerinin ön satışları ölçeklendirmek, satış ekiplerini güçlendirmek ve satın alma deneyimini geliştirmek için kullandığı Akıllı Demo Otomasyon Platformudur. Satış öncesi ve teknik satış ekipleri, tekrarlanan ürün demolarını otomatikleştirerek, bu zamanı daha yükse...
Tourial
tourial.com
Alıcıların ürününüzle doğrudan web sitenizden etkileşime geçmesine izin verin. Self-servis bir seçenek olmadığında (veya gerçekten zor olduğunda), etkileşimli demolar sizi büyük bir artış olmadan daha fazla ürün odaklı hale getirecektir.
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ...
Narrator
narrator.ai
Narrator'ın veri platformu, müşterilerin işletmenizle olan her etkileşimini içeren müşteri 360 tarafından desteklenen, herkesin haftalar yerine dakikalar içinde yanıt almasına olanak tanır.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, pazarlamacıların alıcı yolculuğunun her aşamasına yönelik içerikle dijital deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan bir içerik deneyimi platformu ve yazılımıdır.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırarak pazarlamacıların daha iyi bir müşteri deneyimi sunmasına ve geliri artırmasına yardımcı olur.
FORTVISION
fortvision.com
Boost your sales, get more email subscribers and show your audience dynamic, personalized content with FORTVISION’s marketing automation and web personalization platform. FORTVISION is the smartest way to improve engagement and conversion rates in one place. Catch users' attention with personalized ...
Fabl
fabl.co
Acquired by Britelite Immersive in January 2021, Fabl was developed to increase audience engagement while decreasing production and management costs for brand publishers, Fabl’s comprehensive software platform enables marketers themselves to build, manage, deploy and analyze engagement and conversio...
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu is an Interactive Content Platform that empowers brands to create Interactive Experiences that engage, entertain, and educate their audiences – without writing a single line of code. Powered by a wide range of add-ons and components, the Dot.vu platform gives its users complete creative freed...
degpeg
degpeg.com
Degpeg is a Cloud-based Live Commerce platform, which adds and enhances online selling & marketing of any product /services through better customer experience by multi-streaming on both web & mobile, supporting 30+ social platforms at the same time. Products: Live communication Platform The live com...
Maglr
maglr.com
Maglr is the content creation platform that empowers companies to create visual and interactive content for sales & marketing communications. The platform allows marketers & designers to easily create online publications, presentations and microcontent without code. Join their mission by replacing s...
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth allows the modern enterprise to build beautiful, no-code websites for everything from digital sales proposals to recruitment postings. What problems do we help you solve? 1.) Speed to market - Create mobile-friendly sites quickly & easily with drag & drop functionality 2.) Cost / efficienc...
Brandlive
brandlive.com
Bring the magic of television to your webinars, events, and meetings with Brandlive, your platform for creating elevated video experiences. Whether it’s monthly webinars, product launches, investor meetings, or the biggest event of the year, we help companies take projects of any scale and complexit...
ScreenSpace
screenspace.io
In a world of distractions, oversaturated markets, & millennials… Marketing & sales teams rely on ScreenSpace to break through the noise → emotionally engage high-quality customers → and guide them on an irresistible journey to YES! Let’s be honest → Your customers are overwhelmed. Generic Videos • ...
Content Launch
contentlaunch.com
The Easiest Way to Plan & Order GREAT Content THE CONTENT MARKETING PLATFORM FOR AGENCIES & SMBs Content Launch is a content discovery and distribution platform that is simplified.
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital publishing software unites all five crucial points of effective digital publishing; CREATING, MANAGING, DISTRIBUTING, MONETISING and ANALYSING. Create interactive and engaging content without coding and distribute it across all platforms – tablets, mobile and desktop.
Smint.io
smint.io
Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğin...
Live Center
livecenter.com
Live Center, editoryal ekiplerin en güncel canlı haber yayınını sorunsuz ve etkili bir şekilde sunmalarına olanak tanıyan esnek bir canlı bloglama çözümüdür. Kullanıcılar, canlı bloglarının tasarımı üzerinde tam kontrole sahiptir ve özel gönderi görselleri ile puan tabloları, seçim sonucu sayaçları ...
Flowla
flowla.com
Flowla, içeriğinizin eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde tüketildiği ve konuşmaların doğal bir şekilde başladığı, dijital kişiselleştirilmiş yolculuklarla potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçmenin yeni yoludur… İster içinde olun; - Satış ve anlaşmaların kapatılması, - Başarı ve yeni müşterile...
SPCE
spce.com
SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış ...
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, sür...
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
Brojure
brojure.com
En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemey...
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog, 2008'den beri dijital yayıncılık sektörünün lideridir. Platformumuz yayıncılara, içerik oluşturuculara, pazarlama ve e-ticaret profesyonellerine ilgi çekici dijital deneyimleri kolayca oluşturma ve yayınlama konusunda güç verir. Gelişmiş HTML5 flipbook teknolojimiz sayesinde içeriğiniz HER...
OneIQ
oneiq.com
Ekipleri eyleme geçirilebilir, yapay zeka odaklı içgörüler ve tüm katmanlarda paylaşılan, ilişkili bağlamla güçlendirerek uygulama deneyimini, maliyetleri ve kaynakları optimize edin.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand, web için sürükleyici dijital içerik oluşturmaya yönelik önde gelen platformdur. Shorthand'in basit düzenleyicisi, herkesin birkaç dakika içinde çarpıcı okuma deneyimleri oluşturmasına, düzenlemesine ve yayınlamasına olanak tanır; kod veya web tasarımı becerisine gerek yoktur. Artık medya,...
Knotch
knotch.com
Knotch'un İçerik Zekası Platformu hangi içeriğin çalıştığını ve nedenini ortaya çıkarır, böylece tahmin etmeye daha az, harekete geçmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Veriye Dayalı Pazarlama Ekiplerinin Güvendiği
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşt...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
Navattic
navattic.com
Navattic, pazara açılma ekiplerine anında etkileşimli ürün demoları oluşturma gücü veriyor. Yüzlerce satış ve pazarlama ekibinin, satış ve pazarlama hunisi genelinde ürün odaklı büyüme girişimlerini güçlendirmesine yardımcı oluyoruz: - Web Sitesi Ziyaretçilerini Dönüştürün: Tıklamak isteyen yeni bir...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Foundry
foundryco.com
En iyi hesaplarınızı Foundry'nin amaç odaklı ABM orkestrasyonu aracılığıyla dönüştürün; böylece daha büyük, daha iyi bir üretim hattı elde edilir.
StoryScale
storyscale.com
Demo yapma şeklinizi değiştirin. Sonsuza kadar. Web sitenizde. Satış yığınınızda. Ürün demolarının kendi kendine hizmet etmesini sağlayın. Potansiyel müşterilerin "değerlendirme uçurumunu" aşmasına yardımcı olun. Boru hattınızı ürün nitelikli fırsatlarla doldurun.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
Vev
vev.design
Vev, ekiplerin en heyecan verici web konseptlerini tam bir yaratıcı ve teknik özgürlükle gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni bir web oluşturucu türü.
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video stratejilerine sahip olma gücü veren, dünyanın önde gelen yayıncı öncelikli video teknolojisi platformudur.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite ile pazarlama materyallerinizi düzenleyin, düzenleyin ve dağıtın, performanslarını ve etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak takip edin.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
UpContent
upcontent.com
UpContent, seçilmiş içeriği çeşitli platformlarda keşfederek, üzerinde işbirliği yaparak ve dağıtarak kullanıcıların hedef kitleleriyle güven oluşturmasına yardımcı olur.
Skyword360
skyword.com
Skyword, markaların güven tesis eden ve kalıcı ilişkiler kuran özgün hikayeler anlatmasını kolaylaştırıyor. Ödüllü içerik pazarlama yazılımımız, küresel yetenek ağımız ve hizmet paketimiz, dünyanın en iyi 300'den fazla markasının ticari büyümesini hızlandırıyor.
Proof Experiences
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.