Summarify, hepsi bir arada özetleme yetenekleri sağlayan yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanıcıların bloglar, PDF'ler, metinler, web siteleri ve YouTube videoları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan kısa özetler oluşturmasına olanak tanır. Araç, uzun içeriği hızlı bir şekilde kolayca sindirilebilir özetlere ayırmayı amaçlamaktadır. Kullanıcılar, bir avatarla oturum açarak Summarify'a erişebilir. Ücretsiz kullanıcıların sınırlamaları vardır ve yalnızca 10'a kadar özet oluşturabilirler. Araç, Pidgin, Marathi, Telugu dili, Türkçe, Tamilce, Yue Çincesi ve Vietnamca gibi çeşitli çıktı dili seçenekleriyle anında ve ayrıntılı özetler sunar. Kullanıcılar ayrıca hiçbiri, Naval Ravikant, Elon Musk, Balaji Srinivasan, Joe Rogan, Jordan Peterson ve daha fazlası dahil olmak üzere belirli yazma stillerini de seçebilirler. Özetleme, kullanıcıların özetleme için metin yapıştırmasına veya PDF dosyaları yüklemesine olanak tanıyarak verimliliği vurgular. Ayrıca özet oluşturmak için web URL'leri veya blog URL'leri girme seçeneği de sunar. Ek olarak, kullanıcılar özetleri çıkarmak için YouTube video veya ses URL'leri sağlayabilir. Web sitesi, şeffaflığı ve uyumluluğu sağlamak için aracın hizmet şartlarına ve gizlilik politikasına bağlantılar içerir. Summarify, 1811 Labs'ın bir ürünüdür ve aşırı pazarlama konuşmaları veya moda sözcükler olmadan, basit ve işlevsel bir şekilde sunulur.

Web Sitesi: summarify.me

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