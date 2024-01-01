Sully.ai

Sully.ai

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Web Sitesi: sully.ai

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sully.ai, hasta ziyaretleri öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirilen zaman alıcı görevlerde onlara yardımcı olarak doktorların zamandan tasarruf etmesini sağlamak için tasarlanmış hepsi bir arada Yapay Zekalı Tıbbi Asistandır.

Web Sitesi: sully.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sully.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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