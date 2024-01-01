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Sully.ai, hasta ziyaretleri öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirilen zaman alıcı görevlerde onlara yardımcı olarak doktorların zamandan tasarruf etmesini sağlamak için tasarlanmış hepsi bir arada Yapay Zekalı Tıbbi Asistandır.

Web Sitesi: sully.ai

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