Alternatifler - Suggestion Ox
MightyText
mightytext.net
Bilgisayardan metin. Bilgisayardan SMS. Android için iMessage. Bilgisayardan Android SMS.
HackMD
hackmd.io
Markdown'da bilginizi yazmanın ve paylaşmanın en iyi yolu.
Abstract
abstract.com
Git'ten ilham alan sürüm kontrolü ve işbirliğini tasarım ekibinize getirin. Tasarım kararlarını, geri bildirimleri ve dosyaları merkezileştirin. Sketch ve Adobe XD ile entegre olur.
Zeplin
zeplin.io
Ürün ekipleri için bağlantılı alan. Otomatik olarak doğru teknik özellikler, varlıklar ve kod parçacıkları içeren aktarım tasarımları ve stil kılavuzları.
Monica
monicahq.com
Monica sevdiklerinizle ilgili her şeyi hatırlamanızı sağlar.
Super
super.so
Notion ile hızlı, işlevsel web siteleri oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Özel alanlar, temalar, şifre koruması ve daha fazlası; kod gerekmez.
Team-GPT
team-gpt.com
Tüm şirketiniz için sezgisel GPT sohbeti Team-GPT, 2 ila 2.000 kişi arasındaki ekipler için ChatGPT'nin benimsenmesini garanti eder. Paylaşılan tek bir çalışma alanında bilgiyi düzenleyin, işbirliği yapın ve yapay zeka konusunda uzmanlaşın.
Sympli
sympli.io
Web ve mobil ürün ekipleri için tasarım aktarımı, uygulama ve işbirliği. Sympli, Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio ve Xcode ile çalışır.
Charli AI
charli.ai
Düzensiz dosyalar, belgeler ve e-tablolar sizi yavaşlatıyor mu? Charli'nin yapay zeka destekli uygulaması, dijital yaşamınızı dakikalar içinde sizin için düzenler. Bugün ücretsiz kaydolun!
SessionLab
sessionlab.com
Fikirlerden eksiksiz gündemlere. SessionLab ile odaklanın ve yaratıcı kalın. Kolaylaştırma kitaplığına sahip en esnek oturum planlama aracı - Şimdi Deneyin!
Markup.io
markup.io
Markup.io: Dijital İçerik Hakkında Geri Bildirim Bırakmanın En Kolay Yolu - Markup.io
Additor
additor.io
Dağıtılırken senkronize kalın! Additor, ekibinizin tek ve yaşayan gerçek kaynağına dayalı olarak sürtüşme olmadan eş zamanlı olmayan bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Çeşitli içerik türlerini organize edip paylaşabilir ve değişiklikleri ve sürümleri takip ederek bağlamı net bir şekilde ...
Bubbles
usebubbles.com
Hızlı ileri geri videolar ve akıllı hatırlatıcılarla toplantıların %38'ini ortadan kaldırın. Zamana dayalı ekran kaydı açıklamalarıyla net geri bildirimleri paylaşın.
Ayanza
ayanza.com
Akıllı İşbirliği Paketi Zorlu zamanlar ekip verimliliğinde yenilik gerektiriyor Ekibi akışa sokun ve hedeflere kolayca ulaşın. Süreç boyunca Ayanza'nın rehberliğinde olun.
Remote Social
remotesocial.io
Remote Social, ekiplerin bağlantı kurmasına, eğlenmesine ve güçlü ilişkiler kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç paketi sunar.
Pointagram
pointagram.com
Motivasyonu ve ekip başarılarını artıran oyunlaştırma aracı Pointagram. Takımınızın hedef odaklı olmasını sağlayın ve harika performansı birlikte kutlayın.
Balloon
balloon.app
Grup düşüncesini ortadan kaldırarak ve sesleri güçlendirerek fikirlerin ve geri bildirimlerin kilidini açan, araştırma destekli bir platform. Toplantı süresini %70 azaltın.
Echofin
echofin.com
Echofin, finans ekiplerine yönelik Sohbet odaklı bir topluluk yönetimi platformudur. Otomatik abonelik yönetimi, entegre faturalandırma, iş analitiği ölçümlerini içeren kontrol paneli ve sınırsız kullanıcı/sohbet odası/geçmiş sunarlar. Echofin ayrıca ticaret okulları, akademiler ve topluluklar kurac...
Sendwin
send.win
Sendwin, birden fazla hesabı tek bir tarayıcıdan yönetmek için çoklu oturum açma platformuna geliştirilmiş bir verimlilik aracıdır. Favori web sitenizdeki birden fazla hesabı tek tarayıcıdan yönetin. Aynı sitedeki birden fazla hesaba aynı anda giriş yapın.
Rolepass
rolepass.io
Rolepass, ekip üyeleri uzaklaştığında kullanıcıların görev ve sorumlulukları ekibinin geri kalanına devretmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir platformdur. Rolepass, ekip üyeleri arasında kusursuz bir bilgi aktarımı oluşturmaya ve iş arkadaşları işten uzaktayken ekiplerin yaşadığı stres ve kaygıy...
LiveDataset
livedataset.com
LiveDataset by Krescendo, verimli iş süreçleri için özel çevrimiçi uygulamalar oluşturmaya yönelik yapılandırılabilir bir veri yönetimi platformudur. Eski veya elektronik tablo tabanlı sistemleri değiştirin. Bilgi toplamayı basitleştirin. Küçük ekiplerden binlerce kullanıcıya kadar yüksek kaliteli, ...
HabitStack
habitstack.com
Meşgul liderler için hedef yürütme yazılımı. HabitStack size şu konularda yardımcı olur: - Çok net hedefler belirleyin - Görevlerinizi bu hedeflere göre hizalayın - Her hafta ilerleme sağlayın Etkili liderlerin, meşgul olsalar bile önemli hedefleri ileriye taşımak için kullandıkları alışılmadık a...
Conferfly
conferfly.com
Konferans odalarınız için G Suite/Microsoft Office 365 takvimleriyle çalışan Web Uygulama Yazılımı. Conferfly zamandan ve paradan tasarruf edecek ve toplantılarınızı daha verimli hale getirecek. daha fazla kontrol için https://conferfly.com
Brandmoxe
brandmoxe.com
Harika fikirleri başarılı bir işe dönüştürmeye yardımcı olan hepsi bir arada iş planlama ve startup geliştirme yazılımı
Skreenbe
skreenbe.com
Skreenbe, toplantı yapınızı geliştirmek için sanal kurul toplantısı yazılımı sunar. Skreenbe, çevrimiçi toplantı yapan ve günlük iş prosedürlerine daha fazla organizasyon, etkileşim ve verimlilik eklemek isteyen herkese yöneliktir. Herkese uygun çevrimiçi görüntülü toplantı yazılımını unutun ve sıkı...
Pandos
pandos.io
Pandos, yüksek öğrenim ve şirketler için ekip oluşturma, görev yönetimi ve akran değerlendirmesi gibi yeni bir yaklaşımla temel işbirliği özelliklerini destekleyen, tek noktadan işbirliğine dayalı bir öğrenme ve geliştirme platformudur. Platform, öğrencilerin teknik ve teknik becerilerine ilişkin ak...
MakeStoryBoard
makestoryboard.com
MakeStoryboard, storyboard'ları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir storyboard yazılımıdır. MakeStoryboard'da hızlı bir şekilde storyboard'lar oluşturmak için yerleşik bir uygulama ve çeşitli kullanışlı araçlar bulunur. Bir yaratıcı, video yapımcısı,...
EverAfter
everafter.ai
EverAfter'ın B2B Müşteri Arayüzü, müşterilerinizin, ürününüzü kuruluşları genelinde dağıtma konusunda doğru yolda kalmaları için ihtiyaç duydukları birleşik evdir
Deskfirst
deskfirst.com
Deskfirst, tanıdık masaüstü ortamı gibi görünen ve hissettiren çevrimiçi işbirliği alanları sağlayarak çevrimiçi işbirliğini kolay, sorunsuz ve hızlı hale getirir. Deskfirst, teknik boşlukları ortadan kaldırır, yönetimi kolaydır ve güçlü markalama özellikleriyle etkileşimi artırır.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365, özel olarak oluşturulmuş Web Bölümleri ve kullanıma hazır araçlardan oluşan bir kitaplık içeren, SharePoint'in bir uzantısıdır. Dijital işyerleri geliştirme sürecini basitleştirir, karmaşık kodlama ihtiyacını ve uzun süren geliştirme süreçlerini ortadan kaldırarak kullanıcılara zaman k...