SubtitleO, videolarınıza altyazı eklemek için tasarlanmış web tabanlı bir araçtır. Gelişmiş teknolojiyi kullanarak videonuzdaki sesi metne dönüştürerek doğru altyazılar oluşturur. Bu yalnızca metin eklemekle ilgili değil; SubtitleO aynı zamanda bu altyazıları biçimlendirmenize de olanak tanır, böylece videonuzun havasına veya temasına mükemmel şekilde uyum sağlarlar. İçeriğinizi daha geniş bir kitle için daha erişilebilir ve ilgi çekici hale getirmek için ideal bir araçtır.

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