2009 yılında Rom Levy tarafından kurulan StreetArtNews, sokak sanatı, grafiti ve ilgili kültürel hareketler hakkında kapsamlı bilgiler sunan, kentsel sanata adanmış önde gelen bir yayındır. Sokak sanatı dünyasına dair eksiksiz bir rehber olan bu kitapta haberler, sergi incelemeleri, sanatçı röportajları ve derinlemesine analizler yer alıyor. Levy'nin Baş Editör olarak liderliğindeki editör ekibi, platformu hem sanat meraklıları hem de profesyoneller için güvenilir bir kaynak olarak kurdu.

Web Sitesi: streetartnews.net

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