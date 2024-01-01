Alternatifler - Streem
Vectary
vectary.com
Fikirlerinizi aktarmak için 3D etkileşimli deneyimler oluşturun. İlham veren, eğiten ve sorunları çözen etkileşimli 3D tasarımlar oluşturmaya ve yönetmeye yönelik çevrimiçi bir platform olan Vectary ile tanışın. İndirme yok, kod yok; hepsi tarayıcıda.
Zoho Lens
zoho.com
Artırılmış Gerçeklik kullanarak Etkileşimli Uzaktan Yardım. Uzak konumdaki bir kullanıcının akıllı telefon kamerasına erişerek, tesis makinelerinden sunuculara kadar ekipmandaki sorunlara istediğiniz zaman doğrudan masanızdan göz atın.
Vossle
vossle.ai
Vossle, işletmelerin 1 dakikadan kısa sürede artırılmış gerçeklik oluşturabileceği, Kodsuz bir WebAR geliştirme SaaS platformudur. Vossle'ın temel AR+AI motorunu kullanan dünya hedefi, görüntü hedefi tabanlı kampanyalar, oyunlar veya yüz algılama tabanlı denemeleri deneyimlemek için uygulama gerekti...
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK, Wikitude, VisionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai ve çok daha fazlası gibi mevcut tüm izleme sistemlerini kullanmanıza olanak tanır. Yalnızca uygulamayı şekillendirip doldurarak bir uygulama oluşturucuyla uygulamalar oluşturabilir veya viewar-api'yi kullanarak kendi uygulamalarınızı oluştur...
Variant Launch
launchar.app
iOS ve Android'de WebAR - uygulama olmadan Basit Javascript SDK'mızla AR deneyiminizi herhangi bir bağlantıdan veya QR kodundan tarayıcıda başlatın. Görüntüleme başına maliyet olmadan yerel kalitede izleme. 100'e yakın AR deneyimi oluşturduktan sonra, mevcut WebAR hizmetlerinde hissettiğimiz sıkıntı...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK bir AR uygulama geliştirme aracıdır. MAXST AR SDK'yı kullanarak kendi AR uygulamalarınızı kolayca oluşturabilirsiniz. MAXST AR SDK'nın içerdiği özellikler aşağıdadır. - Space Tracker - Object Tracker (hedef: 0,3m~1,5m arası boyuttaki 3D nesneler) - Image Tracker (hedef: 2D görüntüler) -...
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti, yerelleştirilmiş Artırılmış Gerçeklik içeriklerini oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR, kullanıcıların programlama becerileri olmadan AR çözümleri, ürün görselleştirmesi ve mekansal bilgi işlem deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir platformdur. Platform, kullanıcıların 3D modelleri, animasyonları, görüntüleri ve videoları kullanarak sürükleyici deneyimler o...
Onirix
onirix.com
Web AR içeriğini oluşturmanıza, barındırmanıza, yayınlamanıza ve paylaşmanıza yardımcı olan kodsuz, az kodlu ve SDK artırılmış gerçeklik platformu. 4,5 milyardan fazla küresel IOS ve Android kullanıcısına erişilebilir ve dünya çapındaki cihazların %92,94'ü uyumludur. Web AR, uygulama gerektirmez; so...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu, 3D ve artırılmış gerçeklik aracılığıyla ürün görselleştirme ve hikaye anlatımı için tek adresinizdir. Studio platformumuz aracılığıyla markaların satışlarını, bilinirliğini ve etkileşimini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Studio ile ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplayarak farklı pl...
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture, 3D modellerin AR formatında görüntülenmesini sağlayan, tasarım iş birliğine yönelik artırılmış gerçeklik platformudur.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR, B2B kullanıcıları için Genişletilmiş Gerçeklik Bulut Varlık Yönetimi ve Kendi Kendine Hizmet Veren Yayınlama Platformudur. AR.js, Quick Look, 8th Wall for WebAR gibi farklı AR/VR teknolojilerinin yanı sıra Android ve iOS uygulamaları için ARKit/ARCore'u bir araya getirir ve ek geliştirme çaba...
ARGear
argear.io
ARGear, uygulama geliştiricilerinin kendi uygulamaları için Snapchat benzeri AR özelliklerini ve içeriklerini uygulamalarına yardımcı olan SaaS tabanlı Artırılmış Gerçeklik Yazılımıdır. ARGEAR platformu, diğer AR çözümlerinden farklı olarak yalnızca hepsi bir arada AR SDK'sı sağlamakla kalmıyor, ayn...
Wikitude
wikitude.com
Bir Qualcomm şirketi olan Wikitude, mobil artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin tanınmış öncüsü ve akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı gözlükler için bir dizi ödüllü AR çözümünün arkasındaki şirkettir. Tamamen şirket içinde geliştirilmiş AR teknolojisi, ana ürünü olan Wikitude AR SDK ve binler...
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega, şehir ölçeğinde AR bulut çözümü sağlar ve esnek satın alma şeması, lider haritalama ve yerelleştirme yeteneği ve kullanıcı dostu araç zinciri ile kültür ve turizmi, iş alanını, eğitimi, sanayiyi ve diğer birçok işletmeyi güçlendirir.
Augment
augment.com
Augment, kullanıcının ürünleri gerçek ortamda ve gerçek zamanlı olarak tablet veya akıllı telefon aracılığıyla 3 boyutlu olarak görselleştirmesine olanak tanıyan bir artırılmış gerçeklik platformudur.
Zapworks
zap.works
Zapworks ödüllü bir WebAR platformudur. Yaratıcı araçlarımızı, SDK'larımızı, özel markalama ve barındırma çözümlerimizi ve güçlü CMS'yi kullanarak etkili WebAR deneyimleri oluşturun, yönetin ve yayınlayın. Kodsuz, düşük kodlu veya özel kodlu çözümlerle Zapworks, tasarımcılarınıza, geliştiricileriniz...
Viewabo
viewabo.com
Viewabo, destek temsilcilerinin müşterilerin bir uygulama yüklemesine gerek kalmadan müşterilerin telefon kameralarına erişerek gördüklerini görmeleri için bir bağlantı göndermesine olanak tanıyor. Viewabo, işletmelerin olayları müşterilerinin gördüğü gibi görmelerini sağlayarak, daha akıcı bir teşh...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE, makine üreticileri için müşteri desteğini bir sonraki seviyeye taşımak üzere tasarlanmıştır. Hizmet için dünyayı dolaşmayı bırakın. Son kullanıcılarınıza Artırılmış Gerçeklik aracılığıyla makine dokümantasyonu sağlayın veya müşterilerinizin bakış açısına canlı olarak bağlanın ve soru...
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz®, uzaktaki uzmanlara erişmek ve sahadaki varlıkları uzaktan teşhis etmek, değerlendirmek ve sorunlarını gidermek için akıllı gözlükler de dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla kullanılabilen, artırılmış gerçeklik tabanlı, uzaktan yönlendirme ve Dijital iş akışı sistemidir. Telepresenz, uz...
Trimble Connect
connect.trimble.com
HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.
AR Genie
argenie.ai
AR Genie, yapay zeka, artırılmış gerçeklik (AR) ve Geniş Dil Modeli (L.L.M.) tarafından desteklenen görsel bir uzaktan yardım aracıdır. Karmaşık teknik sorunları uzaktan çözmek için canlı videodaki AR açıklamalarını kullanarak görsel olarak yardımcı olmak ve rehberlik etmek üzere uzmanların teknisye...
XMReality
xmreality.com
XMReality, kuruluşunuz için oluşturulmuş, her zaman tamamen güvenli ve markanızla uyumlu olacak şekilde özelleştirilebilir bir uzaktan görsel yardım çözümü sunar. Artırılmış gerçeklikle geliştirilen ve kullanım kolaylığı için tasarlanan XMReality, uzaktan sorun çözmeyi her zamankinden daha hızlı hal...
SightCall
sightcall.com
SightCall, dünya çapında her kıtada iş dünyası ve müşteriler arasında canlı, uzaktan etkileşimler sağlayan, dünyanın önde gelen artırılmış gerçeklik destekli video bulut platformudur. Bağlantılı, mobil öncelikli bir dünyada, SightCall'dan yararlanan işletmeler, müşterilerinin gördüklerini görme ve o...
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning'in Uzaktan Yardım Yazılımı, bir şirketin uzmanlarının dünyanın herhangi bir yerinde yardıma ihtiyacı olan herkesle neredeyse yan yana çalışmasına olanak tanıyan video işbirliği hizmetleri sağlar. Şirketin bulut tabanlı çözümü, gerçek zamanlı iletişimi geliştirmek ve zor sorunları çözm...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link, müşterilerle uzaktan iletişim için profesyonel bir araçtır. Paradan ve zamandan tasarruf edin ve bilgi birikiminizi yeni nesil teknisyenlere aktarın.