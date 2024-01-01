Storytell.ai, kullanıcıların sinyalleri gürültüden ayırmasına yardımcı olmayı ve kullanıcıların içeriklerinde daha verimli bir şekilde gezinmelerini sağlamayı amaçlayan bir yapay zeka aracıdır. Bunu, kullanıcıların çevrimiçi olarak her şeyi özetlemelerine olanak tanıyan ve önemli olana odaklanmalarını kolaylaştıran sohbet tabanlı bir arayüz sunarak başarır. Kullanıcılar başlamak için PDF'ler, MP3'ler, BETA'lar, MP4'ler, YouTube videoları, metinler ve web sayfaları dahil olmak üzere bir dizi farklı dosya yükleyebilir. Araç, Kaliforniya'da sevgiyle yapılmıştır ve sohbet tabanlı etkileşim, dosya ve URL yükleme ve bir Chrome uzantısı gibi çeşitli gezinme seçenekleri sunar. Storytell.ai'nin amacı, gereksiz bilgileri hızlı ve verimli bir şekilde filtrelemelerine olanak tanıyarak kullanıcıların zamanlarını geri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Genel olarak Storytell.ai, çok çeşitli içerik türlerinde hızlı ve verimli bir şekilde gezinmek isteyen herkes için yararlı bir araç gibi görünüyor. verimli bir şekilde. İçerik yüklemek ve içerikle etkileşime geçmek için bir dizi farklı seçenek sunarak onu çeşitli kullanım durumları için esnek bir araç haline getiriyor. Ancak aracın sinyali gürültüden ayrıştırmadaki etkinliği sonuçta yapay zeka algoritmalarına bağlıdır ve bu bilgi mevcut metinde sağlanmamıştır. Bu nedenle aracın bu bağlamdaki etkinliği henüz bilinmiyor.

Web Sitesi: storytell.ai

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