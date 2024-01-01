Alternatifler - Storyblok
Webflow
webflow.com
Webflow, insanların kod yazmadan tamamen özel web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel bir web geliştirme platformudur. Tasarım, animasyon, içerik yönetimi, pazarlama ve e-ticaret araçlarını tek bir platformda birleştiren Webflow, hem kodlayıcı olmayanlara hem ...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com, blog yazma ve diğer işler için popüler olan, kendi kendini yayınlamaya yönelik bir platformdur. Automattic, Inc.'e aittir ve onun tarafından işletilmektedir. WordPress'in değiştirilmiş bir sürümünde çalıştırılmaktadır. Bu web sitesi kayıtlı kullanıcılar için ücretsiz blog barındırma h...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Bubble
bubble.io
Bubble, Bubble Group tarafından geliştirilen ve teknik bilgisi olmayan kişilerin kod yazmaya gerek kalmadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir hizmet olarak görsel programlama dili ve uygulama platformudur. Bunun yerine kullanıcılar, öğeleri bir tuval üzerine sürükleyip bırakarak ve m...
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten Netlify Edge genelinde sürekli dağıtım, şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı, sunucusuz form işleme, A...
Vercel
vercel.com
Vercel'in Ön Uç Bulutu, daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş bir web oluşturmak, ölçeklendirmek ve güvenliğini sağlamak için geliştirici deneyimi ve altyapısını sağlar. Araç kiti ön uç ekiplerinin sevgisini sağlayarak ve küresel uç altyapıyı sunarak Vercel, geliştirici potansiyelini açığa çıkarır ve ...
Framer
framer.com
Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek doğruluk.
Padlet
padlet.com
Padlet, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolay güzel projeler oluşturmaya yönelik dijital bir tuvaldir. Bir kağıt parçası gibi çalışır. Size boş bir sayfa veriyoruz - bir padlet - ve üzerine istediğinizi yazabilirsiniz. Bir videoyu sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, ken...
Duda
duda.co
Duda, dijital pazarlama ajanslarına ve SaaS şirketlerine müşterilerinin dijital varlığını oluşturma ve yönetme konusunda güç veren lider web sitesi geliştirme platformudur. Duda'nın ödüllü düşük kodlu kodsuz platformu, ajansların ve SaaS şirketlerinin, e-ticaret, müşteri yönetimi, SEO, otomasyon ve ...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic, dahili araçlardan müşteriye yönelik ürünlere ve web sitelerine kadar tüm ekibinizin üretim düzeyinde web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur. Plasmic, kodsuzluğun sınırlarını aşar ve sonsuz olasılıklar için kod tabanınızla bütünle...
Builder.io
builder.io
Builder, geliştiricilere ve pazarlamacılara tasarımları hızlı bir şekilde optimize edilmiş web ve mobil deneyimlere dönüştürmeleri için yapay zeka destekli araçlar sağlar. Figma tasarımlarını otomatik olarak temiz koda dönüştüren yapay zeka destekli bir tasarımdan koda dönüştürme aracı (Visual Copil...
Plesk
plesk.com
Plesk olarak temel misyonumuz web profesyonellerinin hayatlarını basitleştirerek altyapı yönetimine değil asıl işlerine odaklanabilmelerini sağlamaktır. Temel Plesk platformu özellikleri, alan adlarının, posta hesaplarının, web uygulamalarının, programlama dillerinin ve veritabanlarının otomasyonu v...
Hashnode
hashnode.com
Hashnode, geliştiricilerin ücretsiz olarak kendi özel alan adlarıyla eşleştirilmiş tam teşekküllü ve optimize edilmiş bir blog oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz bir içerik oluşturma platformudur. Hashnode'u kullanmak size çok büyük bir avantaj sağlar: Google ve diğer arama motorları trafiği doğ...
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin herhangi bir tasarım veya kodlama deneyimi olmadan birkaç dakika içinde güzel bir web sitesi oluşturmasını kolaylaştıran bir AI web sitesi oluşturma platformudur. Dorik esnek, kullanımı kolay ve en uygun fiyatlı web sitesi oluşturma platformlarından biridir.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
HostGator
hostgator.com
HostGator, güvenli ve uygun fiyatlı web barındırma alanında lider bir sağlayıcıdır. Binlerce müşterinin web sitesi barındırma ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bize güvendiğini keşfedin.
Strapi
strapi.io
Strapi lider açık kaynaklı başsız CMS'dir: %100 JavaScript, genişletilebilir ve tamamen özelleştirilebilir. Strapi, geliştiricilerin özelleştirilebilir bir API sunarak ve onlara en sevdikleri araçları kullanma özgürlüğü vererek projeleri daha hızlı oluşturmalarına olanak tanır. İçerik ekipleri, her ...
Superblog
superblog.ai
Superblog, WordPress ve Medium'a son derece hızlı bir alternatiftir. SEO denetimleri, hız ve tasarım yerine içerik yazmaya odaklanabilirsiniz.
Divhunt
divhunt.com
Hiçbir sınırlama olmaksızın özel web sitesi tasarımları oluşturun. Kodsuz devrime katılın. En iyi kodsuz araçlardan daha hızlı ve özel HTML, CSS ve JavaScript ile oluşturma kadar sınırsız - Divhunt'a hoş geldiniz.
Contentful
contentful.com
Contentful® Şekillendirilebilir İçerik Platformu, içeriğin yapı taşlarını bir kez oluşturulup her türlü dijital deneyim için yeniden kullanılmak üzere bir araya getirir. API öncelikli platform, dijital deneyimler ve teknoloji geliştikçe veri kaynakları ve yeni işlevlerle kolayca entegre olur. Yerleş...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Write.as
write.as
Write.as, nerede olursanız olun düşüncelerinizi hızla kaydetmenizi sağlayan bir yazma ve dijital yayınlama aracıdır. Uygulamayı açtığınızda, ister ilk seferiniz olsun, ister 127. seferiniz olsun, kelimelerinizi bekleyen bir boşluktan başka bir şey görmüyorsunuz. Tüm dikkat dağıtıcı unsurları ortadan...
Cloudways
cloudways.com
Olağanüstü Deneyimler için Yaratıldı. Yönetilen Bulut Barındırma Platformu. İşinize odaklanın ve tüm web barındırma sorunlarından kurtulun. Yönetilen barındırma hizmetimiz, genişletilmiş ekibiniz olarak görev yapan 7/24 destekle benzersiz performansı, güvenilirliği ve seçeneği garanti ederek Cloudwa...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon, önde gelen geliştiricilerin, pazarlamacıların ve BT'nin Drupal ve WordPress web sitelerini oluşturmak, başlatmak ve çalıştırmak için kullandığı web sitesi işlemleri (WebOps) platformudur. Pantheon, profesyonel geliştiricilerin en iyi uygulama sitelerini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu hazı...
Piwigo
piwigo.com
Görüntü kitaplığı yazılımınız. Basit ve uygun fiyatlı. Piwigo, fotoğraf koleksiyonunuzu ve diğer medyaları yönetmek için kullanılan bir web uygulamasıdır. Güçlü özellikleri bünyesinde barındırarak dünyanın her yerindeki fotoğraf galerilerine güç verir. Piwigo, kuruluşların dijital içeriklerini, iş...
Sanity.io
sanity.io
Sanity, başsız bir CMS ve çok daha fazlasıdır. Sanity, içeriği her yere iletir (tıpkı başsız bir CMS gibi). Bunun ötesinde Sanity, tamamen ayrılmış, gerçek zamanlı içerik arka ucu ve içeriğin yeniden kullanımını anlayan görsel düzenleme araçlarıyla önceden yüklenmiş tamamen özelleştirilebilir içerik...
Directus
directus.io
Directus, yeni veya mevcut herhangi bir SQL veritabanının yanında yer alan ve verileri yönetmek, görselleştirmek ve bağlamak için anında güçlü bir özellik araç seti sağlayan açık bir veri platformudur. Mühendisler, kendi kendini belgeleyen bir REST ve GraphQL API'ye, mantık için olay kancalarına, ...
Drupal
drupal.org
Drupal içerik yönetim yazılımıdır. Her gün kullandığınız birçok web sitesi ve uygulamanın yapımında kullanılır. Drupal, kolay içerik yazma, güvenilir performans ve mükemmel güvenlik gibi harika standart özelliklere sahiptir. Ancak onu diğerlerinden ayıran şey esnekliğidir; Modülerlik temel ilkelerin...
BlackMesh
qodeinteractive.com
Qode Interactive tarafından tasarlanan premium WordPress temalarıyla mükemmel bir web sitesi oluşturun. Çok çeşitli özelliklere ve kişiselleştirme seçeneklerine sahip muhteşem tasarımları keşfedin.