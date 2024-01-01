XR Books - Custom Story Creator, kişiye özel grafik romanlar oluşturmaya odaklanan yapay zeka odaklı bir platformdur. Platform, kullanıcı tarafından sağlanan metin istemlerine dayalı olarak benzersiz görsel anlatılar oluşturmak için GPT-4 ve Stabil Difüzyon modellerini kullanıyor ve kullanıcıların teknik veya tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan türünün tek örneği çizgi roman veya anime oluşturmasına olanak tanıyor. XR Books ile kullanıcılar, kişiselleştirilmiş grafik romanların sınırsız dünyasının kilidini açarak yapay zeka tarafından hazırlanmış anime ve çizgi romanlara kendilerini kaptırabilirler. Platform, oluşturulan çizgi romanları özelleştirmek için mevcut romanlara yeni bölümler eklemek veya önceden var olan bölümleri değiştirmek veya güncellemek dahil olmak üzere çeşitli seçenekler sunar. XR Books, hem ücretsiz hem de ücretli planlar sunuyor; ücretsiz plan, platformun yapay zeka tarafından oluşturulan özelliklerine ve ücretli planlarda bulunan gelişmiş özelleştirme seçeneklerine sınırlı erişim sağlıyor. Kullanıcılar, oluşturdukları grafik romanlarını hesaplarına kaydedebilir veya kolay paylaşım ve yazdırma için PDF veya resim dosyaları gibi çeşitli formatlarda dışa aktarabilir. Platform şu anda anime, çizgi roman ve çocuk hikayeleri sunuyor, manga seçeneği de yakında gelecek. Platform ayrıca kullanıcıların sık sorulan soruların yanıtlarını bulabilecekleri veya ek yardım için e-posta yoluyla destek ekibine ulaşabilecekleri bir Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümü de sağlar. Genel olarak XR Books - Custom Story Creator, yapay zekanın yardımıyla benzersiz grafik anlatılar yaratmak isteyen hikaye anlatımı meraklıları için etkili bir araçtır.

Web Sitesi: customstorycreator.com

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