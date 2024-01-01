Alternatifler - Stormkit
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc., merkezi New York City'de bulunan ve dünya çapında veri merkezlerine sahip bir Amerikan bulut altyapı sağlayıcısıdır. DigitalOcean, geliştiricilere birden fazla bilgisayarda aynı anda çalışan uygulamaları dağıtmaya ve ölçeklendirmeye yardımcı olan bulut hizmetleri sağlar. Ocak 201...
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten Netlify Edge genelinde sürekli dağıtım, şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı, sunucusuz form işleme, A...
Vercel
vercel.com
Vercel'in Ön Uç Bulutu, daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş bir web oluşturmak, ölçeklendirmek ve güvenliğini sağlamak için geliştirici deneyimi ve altyapısını sağlar. Araç kiti ön uç ekiplerinin sevgisini sağlayarak ve küresel uç altyapıyı sunarak Vercel, geliştirici potansiyelini açığa çıkarır ve ...
Heroku
heroku.com
Heroku, çeşitli programlama dillerini destekleyen bir hizmet olarak bulut platformudur (PaaS). İlk bulut platformlarından biri olan Heroku, yalnızca Ruby programlama dilini desteklediği Haziran 2007'den bu yana geliştirilmektedir, ancak artık Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP ve Go'yu da de...
Zoho Creator
zoho.com
İçinizdeki Yaratıcı için. İnşa etmek. Entegrasyon. Uzatmak. İşin geleceği dijitaldir ve her büyüklükteki işletmenin hızla dönüşmesi gerekiyor. Zoho Creator, gereksinimlerinizin karmaşıklığı ve kodlama uzmanlığı ne olursa olsun size geçişi hızlı, güvenli ve kusursuz hale getirme gücü veren az kodlu ...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod, yazılım oluşturmak için gereken herhangi bir araca, kitaplığa veya bağımlılığa otomatik olarak entegre olan, isteğe bağlı, önceden yapılandırılmış bulut geliştirme ortamları (CDE'ler) sağlayan bir geliştirici platformudur. Gitpod'u kullanmaya başlamak için herhangi bir havuzun köküne bir .gi...
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Python'u bulutta barındırın, çalıştırın ve kodlayın! Ücretsiz olarak başlayın. Temel planımız tam Python ortamının kurulu olduğu makinelere erişmenizi sağlar. Yazılım yüklemenize veya kendi sunucunuzu yönetmenize gerek kalmadan web sitenizi veya herhangi bir kodu doğrudan tarayıcınızdan geliştirebi...
Glitch
glitch.com
Glitch, herkesin web'i oluşturabileceği yerdir. Yepyeni geliştiricilerden uzman geliştiricilere kadar eğlenceli ve dost canlısı bir yaratıcılar topluluğu tarafından desteklenen, web siteleri ve uygulamalar oluşturmaya yönelik basit ama güçlü bir araçtır. Glitch, tarayıcınızda yaşayan ve siz yazarke...
Plesk
plesk.com
Plesk olarak temel misyonumuz web profesyonellerinin hayatlarını basitleştirerek altyapı yönetimine değil asıl işlerine odaklanabilmelerini sağlamaktır. Temel Plesk platformu özellikleri, alan adlarının, posta hesaplarının, web uygulamalarının, programlama dillerinin ve veritabanlarının otomasyonu v...
Render
render.com
Render, tüm uygulamalarınızı ve web sitelerinizi ücretsiz SSL, global CDN, özel ağlar ve Git'ten otomatik dağıtımlarla oluşturup çalıştırabileceğiniz birleşik bir buluttur.
IBM Cloud
ibm.com
IBM bulut bilişim, bilgi teknolojisi şirketi IBM tarafından iş amaçlı sunulan bir dizi bulut bilişim hizmetidir. 190'dan fazla benzersiz hizmeti kullanarak hemen oluşturmaya başlayın.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst by Zoho, en basit pro-code bulut geliştirme platformudur. Catalyst çok çeşitli sunucusuz, AI/ML, DevOps ve arka uç hizmetleri sunar. Catalyst ile uygulamanızı tek bir birleşik platformda geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz. Catalyst, yapay zekanın sonsuz potansiyelind...
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud, Bulutta yerel Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core uygulamalarını docker konteynerleri ve kubernetes aracılığıyla dağıtmaya ve çalıştırmaya yönelik bir hizmet olarak platformdur (PaaS).
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard, kuruluşların altyapılarını yönetmek yerine uygulamalar oluşturmaya ve geliştirmeye odaklanmasını sağlayan tam kapsamlı bir Ruby on Rails Destek çözümüdür. Optimize edilmiş Hizmet, uygulamaları AWS'de hızla kurup çalıştırmak için Ruby on Rails, PHP ve Node.js ortamlarının yanı sıra yükle...
Kinsta
kinsta.com
Web projelerinizi Kinsta ile güçlendirin. WordPress siteleri, uygulamaları, veritabanları ve statik siteler için en hızlı, en güvenilir barındırma. Küçük işletmelerden Fortune 500'e kadar 120.000'den fazla kullanıcı tarafından güvenilmektedir. Sitelerimiz, Google Cloud Platform'un 36'dan fazla veri ...
Exotel
exotel.com
Exotel, CPaaS, çok kanallı iletişim merkezleri ve Konuşmalı Yapay Zekayı birleştiren, Hindistan, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Afrika'da 7.100'den fazla işletme için günlük 70 milyondan fazla görüşme sağlayan gelişmiş bir müşteri etkileşim platformudur. Platformumuz, işletmelere iletişimlerinde benze...
Modal
modal.com
Modal, insanların bulutta kod çalıştırmasına yardımcı olur. Geliştiricilerin kendi altyapılarını yönetme zahmetine girmeden kapsayıcılı, sunucusuz bilişime erişmelerinin en kolay yolunun bu olduğunu düşünüyoruz.
Aiven
aiven.io
Tüm veritabanı ihtiyaçları için merkezi bir merkez görevi gören Aiven, görselleştirme paketi ve yüksek verimli mesaj aracısının yanı sıra ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunar. Hizmet teklifimiz Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 ...
Koyeb
koyeb.com
Tek platform, tüm hizmetleriniz. Koyeb birleşik platformu, sevdiğiniz dilleri, çerçeveleri ve teknolojileri birleştirmenize olanak tanır. Popüler dillerin yerel desteği ve yerleşik Docker kapsayıcı dağıtımı sayesinde her türlü uygulamayı dağıtın. Kullanımı kolay ve ölçeklenebilir sunucusuz bir platf...
Dagster
dagster.io
Çekme talebinden üretime. Zahmetsizce. Tamamen sunucusuz veya hibrit dağıtımlar, yerel dallanma ve kullanıma hazır CI/CD ile geliştirici deneyimine öncelik veren kurumsal orkestrasyon platformu.
Northflank
northflank.com
Güçlü bir kullanıcı arayüzü, API ve CLI ile mikro hizmetler, işler ve yönetilen veritabanları oluşturmak ve ölçeklendirmek için kapsamlı geliştirici platformu.
Back4App
back4app.com
Back4app, modern uygulamalar oluşturmak için düşük kodlu bir arka uçtur. Arka uç geliştirmeyi hızlandırır, geliştirme üretkenliğini artırır, pazara sunma süresini kısaltır ve altyapıyı yönetmeye gerek kalmadan uygulamaları ölçeklendirir.
Hostman
hostman.com
Hostman, geliştiricilerin ve teknoloji ekiplerinin çözümlerini barındırabilecekleri bir bulut platformudur: web siteleri, e-ticaret mağazaları, web hizmetleri, uygulamalar, oyunlar ve daha fazlası. Hostman ile hizmetleri seçme, ihtiyaç duyduğunuz kadar kaynak ayırma ve bunları kullanıcı dostu bir ar...
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat® Bulut Hizmetleri, güvenilir uzmanlar altyapıyı yönetirken ekiplerin kendileri için en önemli işlere (uygulamaların hızlı geliştirilmesi, devreye alınması ve geliştirilmesi) odaklanmasına yardımcı olur. İşletmenizi modernleştirmenin, maliyetleri azaltmanın ve daha fazla özgürlükle geliştirm...
Stacktape
stacktape.com
Stacktape, DevOps içermeyen bir bulut geliştirme çerçevesidir. AWS üzerinde çalışır ve diğer popüler bulut hizmeti sağlayıcılarını (MongoDb Atlas gibi) entegre eder. Her (hatta genç) geliştiricinin üretim düzeyinde uygulamalar geliştirmesine, dağıtmasına ve çalıştırmasına olanak tanır. Altyapı yönet...
cloudplan
cloudplan.net
İş Akışlarını ve Özel Bulutu Basitleştirin. Veri yönetimi, depolama, iş akışları, belge yönetimi ve güvenlik için tam entegre özel bulut çözümü. Bulutta, şirket içi, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında çalışır!
Brainboard
brainboard.co
Brainboard, bulut altyapısını işbirliği içinde görsel olarak tasarlamak ve yönetmek için yapay zeka destekli bir platformdur. Yerleşik bir CI/CD ile herhangi bir bulut sağlayıcısı için otomatik olarak IaC kodu oluşturan tek çözümdür.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy, kolaylık ve verimlilik için tasarlanmış, yüksek performanslı, tamamen yedekli ve otomatik olarak ölçeklenebilir bir Hizmet Olarak Bulut Platformudur (PaaS). CloudJiffy, bulut bilişimi her seviyedeki uzmanlık düzeyindeki geliştiriciler için basit ve erişilebilir hale getirmeye kararlıdır....
Timescale
timescale.com
Zaman serileri, olaylar ve analizler için bulutta yerel PostgreSQL. Timescale, modern mühendislik ekiplerine, müşterilerini memnun eden veri merkezli ürünleri güçlendirmek için ihtiyaç duydukları bulutta yerel veri altyapısını sağlayarak onların daha hızlı oluşturmalarına, verimli bir şekilde ölçekl...