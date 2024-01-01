Alternatifler - Stormkit

Gitpod

gitpod.io

Gitpod, yazılım oluşturmak için gereken herhangi bir araca, kitaplığa veya bağımlılığa otomatik olarak entegre olan, isteğe bağlı, önceden yapılandırılmış bulut geliştirme ortamları (CDE'ler) sağlayan bir geliştirici platformudur. Gitpod'u kullanmaya başlamak için herhangi bir havuzun köküne bir .gi...