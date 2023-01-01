Alternatifler - StorifyMe
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites, hızlı ve verimli bir şekilde yüksek kaliteli, SEO dostu içerik oluşturmanıza olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir içerik yazma aracıdır. Web sitesi kopyalama, blog gönderileri, sosyal medya güncellemeleri ve daha fazlası gibi çok çeşitli amaçlara yönelik benzersiz ve ilgi çekici içer...
Gyre
gyre.pro
Continuous & Pre-recorded Scheduled Live Streams to YouTube Live, Twitch, Instagram, Facebook Live 🚀 Start streaming for Free with platform for content creators ▶️ Gyre.pro
CurateIt
curateit.com
Unite Productivity & Content Curation to Transform your Brand The ultimate tool for content creators, marketers, researchers, readers, and productivity enthusiasts. Effortlessly create, curate, discover, and share. Transform information into impactful, shareable, and monetizable knowledge to elevat...
Brojure
brojure.com
En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemey...
WriterX
writerx.co
WriterX, mümkün olan en iyi içeriği yazmanıza yardımcı olan hepsi bir arada içerik yazma uygulamasıdır. Trend olan içerik parçaları oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir ve kullanımı kolay arayüzü, başlamayı çok kolaylaştırır. WriterX ile internete hakim olacağınızdan emin olabilirs...
Contentware
contentware.com
ontentware, birkaç dakika içinde yüksek etkili pazarlama kampanyaları üreten yapay zeka odaklı bir hızlandırıcıdır. Bu, kampanya oluşturmanın sıkıcı, emek yoğun sürecini neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Contentware'i farklı kılan şey, size ve ekibinize büyük miktarda zaman kazandıran kampanyaları...
NexMind
nexmind.ai
NexMind, AI tabanlı bir içerik oluşturucu ve SEO otomasyon platformudur. NLP ve anlamsal önerileri kullanarak bir dakikadan kısa sürede optimize edilmiş uzun ve kısa biçimli içerik oluşturur. Hedef kitlenize yönelik kişiselleştirilmiş içerikle web sitesi trafiğini artırın ve rakiplerinizi geride bır...
Contentoo
contentoo.com
En iyi %10'luk serbest içerik oluşturucularla, eşsiz teknoloji ve birinci sınıf operasyonel destekle birlikte üst düzey içerik oluşturun. Contentoo, içerik oluşturucuların ilk %10'unu (uluslararası) şirketlerin pazarlama departmanlarına bağlayan bir platform olarak 2017 yılında başladı. Bugün serbes...
Quickblog
quickblog.co
Quickblog, blog yazarlarının ve içerik ajanslarının, tema kodlama, düzenleme veya tasarım için saatler ve $$$ harcamadan, Google'da öncelikli sıralamaya sahip, şişkinlik içermeyen bloglar oluşturmasına yardımcı olur.