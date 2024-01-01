Stockpulse, finansal haberlerin ve toplulukların analizinde uzmanlaşmış yapay zeka (AI) tabanlı bir araçtır. Çeşitli finansal medya kaynaklarından öngörüler sağlamak için geniş dil modelleri gibi özelliklerden yararlanır. Firma, Kantitatif Varlık Yönetimi, Komisyoncular, Borsalar ve Mali Düzenleyiciler, Özel Sermaye ve Aile Ofisleri, İtibar Yönetimi, Kripto Para Piyasaları ve Siber İstihbarat dahil olmak üzere çeşitli sektörlere geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Araç, Veri Kümeleri, Yüksek Lisans Eğitim Veri Kümeleri, Yapay Zeka Otomatik Raporları, Yapay Zeka Alfa Sinyalleri, Endüstri Analizcisi ve Suç ve Siber İstihbarat gibi çeşitli çözümlere sahiptir. Stockpulse, yapay zeka ve makine öğrenimi yöntemlerini kullanarak dünya çapındaki çevrimiçi kaynaklardan alternatif verileri toplayarak, analiz ederek ve birbirine bağlayarak finansal piyasalardaki geniş bir katılımcı yelpazesi için veriye dayalı, niceliksel karar almayı destekler. Ayrıca sosyal medyadaki kolektif kullanıcı etkinliğinden yararlanmak için duygu analizine de odaklanıyor ve kullanıcılarının rekabet avantajlarını artırmak için benzersiz yapay zeka ve Derin Öğrenme araçları sunuyor.

Web Sitesi: stockpulse.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Stockpulse ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.