Alternatifler - Stim Social
Pictory
pictory.ai
Pictory'nin güçlü yapay zekası, herhangi bir teknik beceri veya indirilecek yazılım gerektirmeden, metin kullanarak profesyonel kalitede videolar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ, YouTube'da ve ötesinde kitlenizi daha hızlı büyütmek için gereken araçları ve bilgileri edinmenize yardımcı olur.
Minea
app.minea.com
Minea, nihai e-ticaret ürün arama aracıdır. Minea tüm ağlardaki tüm reklamları izler. Facebook Reklamları, influencer ürün yerleşimleri, Snapspy, tüm ağlar takip edilmektedir. Bir ağ için adspy'ye 149€ ödemeyi bırakın ve Minea'yı keşfedin.
Ripl
ripl.com
Ripl, küçük işletmelerin profesyonel görünümlü animasyonlu videolar, kolajlar, slayt gösterileri ve katmanlı statik resim gönderilerini dakikalar içinde oluşturmasına ve aynı zamanda Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ve YouTube'da anında planlama yapmasına veya paylaşımda bulunmasına olanak tan...
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI ile marka dilinizde Videolar, Karuseller ve Tek Görsel Gönderiler Oluşturun ve Paylaşın.
Bio Link
bio.link
Biyolojik bağlantı, tüm sayfalarınıza (web siteleri, mağazalar, bloglar, sosyal paylaşımlar, videolar ve herhangi bir şey) bağlantı vermenizi sağlar ve hedef kitlenizin tüm içeriğinizi keşfetmesini kolaylaştırır. Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar biyografide yalnızca bir bağlant...
Social Champ
socialchamp.io
Dijital Alanı Yönetecek Bir Sosyal Medya Yönetim Aracı. Social Champ ile birden fazla sosyal hesabı yönetin, resim veya video içeren gönderiler oluşturun, gelen mesajları düzenleyin, yatırım getirisini artırın, analizleri takip edin, raporlar oluşturun, içerik oluşturma sürecini basitleştirin ve ot...
Submagic
submagic.co
Yapay Zeka Destekli Altyazılarla videolarınızı geliştirin 🚀 Tamamı yapay zeka tarafından oluşturulan mükemmel emojilere ve akıllıca vurgulanan anahtar kelimelere sahip Zahmetsiz Altyazılar.
Smash Balloon
smashballoon.com
WordPress için tamamen özelleştirilebilir sosyal medya besleme eklentileri. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube yayınlarınızı görüntüleyin - 1,3 milyon kullanıcı tarafından güveniliyor.
Blog2Social
blog2social.com
WordPress Web Siteleri ve Bloglar için Sosyal Medya Otomasyonu. İçeriğinizi Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest ve çok daha fazlası gibi birden fazla sosyal platformda otomatik olarak yayınlayın, yeniden paylaşın, çapraz yayınlayın ve otomatik olarak planlayın. WordPress içeriğinizi v...
HeyLink.me
heylink.me
En iyi işletmeler ve etkileyiciler tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı. Her dijital girişimin etkisini en üst düzeye çıkarın. Mobil cihazlar için tasarlandı. Sonuçlar büyülü.
Inflact
inflact.com
INSTAGRAM İÇİN PAZARLAMA ARAÇ SETİ Instagram hesabınızı akıllı araçlarla iş için uyarlayın; hedef kitle oluşturun, müşterilerle etkileşime geçin ve içeriği planlayın. Potansiyel müşterilerin ürünlerinizi keşfetmesine ve 3 adımda marka sadakati oluşturmasına yardımcı olun.
Collabstr
collabstr.com
Etkileyicileri Saniyeler İçinde Bulun ve İşe Alın. Markanız için benzersiz içerik oluşturmak için Instagram, TikTok ve YouTube etkileyicilerini bulun.
Inksprout
inksprout.co
Yapay zeka destekli altyazılarla blogunuzdan saniyeler içinde ilgi çekici, küçük boyutlu, sosyal videolar oluşturun.
Connectio
useconnectio.com
Facebook Reklamlarınızı Otomatikleştirin ve Optimize Edin.
Dubb
dubb.com
Dünyanın Satış Odaklı Görüntülü İletişim Platformu - Kendinizi Videolayın
Trend Watchers
trendwatchers.co
Trend Watchers, içerik oluşturucuları 30'dan fazla kategorideki internet trendleri hakkında bilgilendirir ve onlara Viral Video Aracımızı kullanarak bunlardan nasıl kâr elde edebileceklerini gösterir. Trendlerimiz aynı zamanda iş fikirleri, stoksuz satış, SEO, sosyal medya ve daha birçok şey için de...
LiveReacting
livereacting.com
Etkileşimli Canlı Yayınları çalıştırın. LiveReacting, akışınıza önceden kaydedilmiş videolar, oyunlar, geri sayımlar ve anketler ekleyerek daha fazla takipçi ve etkileşim elde etmenize yardımcı olur.
PowerIn
powerin.io
PowerIn, ChatGPT ile otomatik olarak bir yorum oluşturarak LinkedIn'deki etkinliğinizi artırmak için en iyi araçtır. Çevrimiçi varlığınızı otomatik pilota alın
Trendsmap
trendsmap.com
İşletmenize yardımcı olacak Twitter içgörüleri - Herhangi bir konuyu küresel olarak veya bölgeye göre ayrıntılı olarak analiz edin. Bir ülke, bölge veya dünya çapındaki tweet etkinliğini gösteren, harita tabanlı benzersiz görselleştirmeler oluşturun. Güçlü sorgulama ve filtreleme araçlarımız, özel i...
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull, 2013 yılında kurulan bir Twitter büyüme otomasyon yazılımıdır. On yılı aşkın bir süredir kullanıcıların Twitter'daki hedef kitlelerini genişletmelerine yardımcı olarak birçok kişinin kendi alanlarında etkileyiciler olarak yükselmesine olanak tanıdı. Platform, etkileşimi optimize etmek ve ...
Hypage
hypage.com
Hy.page, biyo bağlantınızda satış yapmanızı sağlar. Stripe ve Paypal entegrasyonları sayesinde hayran bağışları, ücretli talepler toplayabilir, özel içeriklere ürün ve üyelik satabilirsiniz.
Zlappo
zlappo.com
En akıllı Twitter otomasyon uygulamasıyla hedef kitlenizi hızla büyütün. Diğerleri tweetleri planlar. SONUÇLARI teslim ediyoruz.
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
Kampanyalarınız için temel etkileyici pazarlama aracı.
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio, siyahi bir kadının sahip olduğu ve yönettiği bir girişimdir. Link-in-Bio alanının 3 yaratıcısından biridir ve: * yaratıcılar/kullanıcılar açısından dünya çapında ikinci en büyük biyo-bağlantı hizmetidir; * alan adlarını içerir: Lnk.bio, Lnk.at ve Ln.ki * Lnk.Bio, bio'daki en popüler ve en ...
Curator
curator.io
Sitenize ücretsiz olarak sosyal yayın eklemenin en kolay yolu Curator, içerik toplamanıza ve görüntülemenize yardımcı olan, sonsuza kadar ücretsiz bir sosyal medya toplayıcıdır. Feed'inizi 5 dakikadan kısa sürede oluşturun.
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI, LinkedIn'deki potansiyel müşterilerle geniş ölçekte etkileşime geçmeniz için yorumlar oluşturur. Potansiyel müşterilerinizin ilgisini çekmek ve eklenen her temas noktasında daha hızlı dönüşümler elde etmek için yorum yazarken saatlerce tasarruf edin.
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink, kullanıcının içeriği/materyali tek bir bağlantıda birleştirmesine olanak tanıyan bir bağlantı yönetimi çözümüdür. Kullanıcılar sosyal medya bağlantılarını listeleyebilir, bir medya kiti oluşturabilir veya özel sayfalara gerekli bilgileri ekleyebilir. Kullanıcılar ayrıca sosyal simgeler, kü...
Spikerz
spikerz.com
Spikerz, içerik yaratıcıları, işletmeler ve kuruluşlar için sosyal medya koruması sağlar. Spikerz olarak biz, sosyal medya hesaplarını korumanın günümüzde kritik bir görev haline geldiğine inanıyoruz. Ne yazık ki, hiç kimse tamamen bu kanallara bağımlı olan işletmelere yardımcı olmuyorken, bilgisaya...
Fastory.io
fastory.io
Fastory, önde gelen Mobil öncelikli Pazarlama Paketini sunan ileri teknolojiye sahip bir pazarlama teknolojisi şirketidir. Anahtar teslim çözüm, işletmelere, işleri için önemli olan kişileri yaratıcı bir şekilde cezbetme, etkileşime geçirme ve dönüştürme gücü vererek pazarlama kampanyalarını yükselt...
SocialEpoch
socialepoch.io
SocialEpoch, işletmelerin satışları artırmak ve marka bilinirliğini artırmak için sosyal medyanın gücünden yararlanmalarına yardımcı olmaya adanmış bir B2B sosyal satış çözümleri sağlayıcısıdır. Uzmanlardan oluşan ekibimiz, B2B şirketlerinin dijital çağda karşılaştığı benzersiz zorluklar ve fırsatla...
SocialAll
socialall.dev
SocialAll, programcıların işini kolaylaştırmak amacıyla dünyadaki mevcut tüm popüler sosyal ağ API'lerini tek bir birleşik API'de birleştiren hizmettir. SocialAll, tüm sosyal ağ özelliklerini (kimlik belirleme, arkadaşlar, mesajlar, yayınlama, fotoğraf / video) destekler. Geliştiriciler için API ha...
Social Sensei
socialsensei.co
Social Sensei, müşterilerimizin daha fazla takipçi kazanmasına, etkileşimi artırmasına ve daha fazla satış elde etmesine yardımcı olmak için Instagram etkileyici pazarlaması, sosyal medya stratejileri, SEO optimizasyonu ve reklam kampanyası yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir dijital pazarlama ajansı...
SellitPics
getselli.in
SellitPics, Facebook, LinkedIn, E-posta ve ayrıca Açılış Sayfalarınızda size daha fazla müşteri ve satış kazandırmak için otomatik, hiper kişiselleştirilmiş resim mesajları oluşturan çevrimiçi bir Yazılımdır. SellitPics'in temel özellikleri: * Sosyal medyadaki potansiyel müşterilerinize kişiselleş...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio, sosyal medya pazarlamacıları için biyo oluşturma aracındaki bir bağlantıdır Pushbio ile ürünlerinizi, en son promosyonlarınızı, blog yazılarınızı, videolarınızı ve sosyal medya profillerinizi tek bir yerde sergileyebilir, böylece hedef kitlenizin içeriğinizi keşfetmesini ve onunla etkileşi...
PubExchange
pubexchange.com
PubExchange, yayıncıların bildikleri ve güvendikleri sitelerle trafik ticareti yapabilecekleri bir pazar yeridir. PubExchange, birbirlerinin içeriğini tanıtabilmeleri ve eşit miktarda ziyaretçi alışverişinde bulunabilmeleri için ortaklaşa çalışacak sitelerin bulunmasına yardımcı olur.
Promolta
promolta.com
Promolta.com self-servis bir video dağıtım platformudur. Promolta'nın tescilli teknolojisi, videolarınızı hedeflenen bloglara, sitelere, oyunlara, uygulamalara ve sosyal ağlara dağıtır.
ViewerApps
viewerapps.com
ViewerApps, Twitch kanalınızın büyümesini artırmanın en etkili yolunu sunar. Geleneksel görüntüleme botlarıyla ilgili karmaşıklıkları ortadan kaldırarak kanalınızın organik olarak genişlemesine yardımcı olur. ViewerApps'in Twitch varlığınızı nasıl dönüştürebileceğine dair kısa bir genel bakış: * İs...
VideoSeeder
videoseeder.in
VideoSeeder, size birden fazla platformdan ücretsiz trafik getirebilecek en güçlü video pazarlama ve yayınlama otomasyon yazılımıdır. Video sendikasyonu güçlü bir stratejidir ve VideoSeeder tüm avantajlara sahip olan ve hiçbir dezavantajı olmayan tek sendikasyon platformudur. VideoSeeder ile videoda...
UniLink
unilink.us
UniLink, Instagram ticari ve kişisel hesaplara yönelik, daha ilgi çekici başlıklar yazmaya, birden fazla bağlantı eklemeye ve hedef kitleyi yönlendirmeye olanak tanıyan bir çözümdür. UniLink, alışveriş yapılabilir bir açılış sayfası oluşturmanıza ve Google E-Tabloya sipariş almanıza yardımcı olur.
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy, Hepsi Bir Arada bir TikTok analiz araç setidir. İçerik oluşturucuların trendleri keşfetmesine, analiz etmesine, optimize etmesine ve TikTok ve kısa video hesaplarını oluşturmasına yardımcı olur.
Social King
socialking.in
Social King, profesyonel sosyal medya pazarlamasını küçük işletmelere ve web sitesi sahiplerine uygun fiyata sunma ilkesi üzerine kuruldu. 2013 yılından bu yana dünyanın her yerinde hizmet vermekteyiz. Müşteri memnuniyeti en büyük gücümüzdür. Social King olarak tüm bilgilerinizin en katı gizlilik st...
Other Perspectives IO
otherperspectives.io
Rakiplerimizden viral içerik bulma ihtiyacımızı sürdürmek için bu ürünü yarattık. Rakiplerimizin sosyal medyadaki davranışlarını karşılaştırıp analiz ederek, Facebook ve Instagram'da viral olmanın ve hızlı büyümenin reçetesini bulmayı başardık. Aracımızı kullanarak, ana sayfamızın sosyal medyadaki v...
LinkedElf.io
linkedelf.io
LinkedElf.io'nun algoritmasıyla ağınızı hızla büyütüyor ve işletmeniz için 5 kat daha fazla fırsat sağlıyorsunuz.
Socinator
socinator.com
Instagram, Facebook, Twitter, Quora, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Reddit, Tumblr Otomasyonu: Sosyal Medya kesinlikle dünyanın her yerindeki milyonlarca insana ulaşma gücüne sahip. Bir Sosyal Medya Pazarlamacısı olarak gününüzde fazladan birkaç saatinizin olmasını istemez miydiniz? Cevabın kesinlikl...
InstaPlug
instaplug.app
InstaPlug ile anında ilgi odağı olun! Ücretsiz, göz alıcı Instagram widget'ları oluşturun, akışınızı sihir gibi filtreleyin ve onu ilgi çekici bir şeye dönüştürün. Hızlı, Kolay, Güvenilir!
Hackisitor
hackisitor.com
Hackisitor, Twitter hedef kitlesinin katılımını artırmak için çözümler sunuyor.
GigRev
shop.gigrev.com
GigRev doğrudan hayran uygulamasıyla hayranlarınıza canlı yayın yapabilir, fotoğraf, özel video ve müzik yükleyebilir, ürün satabilir, gösterileri ve etkinlikleri listeleyebilir ve ön satış biletlerine özel erişim sağlayabilirsiniz. Tüm bunları hayranlarınızın gerçekte kim olduğunu bilerek yapın. Do...