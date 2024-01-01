Alternatifler - Statrys
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Pleo
pleo.io
Çalışanlarınızın daha fazlasını yapmalarını sağlayan işletme giderleri çözümü. İş yerindeki ödemeleri kolaylaştırmak için Pleo'ya güvenen binlerce şirkete katılın
Blackсatсard
blackcatcard.com
Avrupa'da ücretsiz bir IBAN hesabı açın. Aylık 0 € karşılığında ödeme kartı, %5'e kadar para iadesi, entegre kripto hizmeti ve çok daha fazlasını alın.
Equals Money
equalsmoney.com
Ödemeler, kartlar ve harcamalar basitleştirildi. Equals Money hesabı, finans ekiplerinin bir şirketin ödemelerini, harcamalarını, bütçelerini, maaş bordrosunu ve daha fazlasını yönetme biçiminde devrim yaratmak, zamanı geriye, parayı da bilançoya geri koymak için burada.
Kodo
kodo.com
Hepsi bir arada kurumsal ödeme çözümümüzle daha akıllıca harcayın Siz işinizi büyütmeye odaklanırken şirket giderlerini kontrol etmenize, otomatikleştirmenize ve devretmenize yardımcı olan En Basit Kurumsal Ödemeler platformu!
Rapyd
rapyd.net
Küresel bir fintech kuruluşu olan Rapyd, şirketlerin yerel ödeme yöntemlerini tek bir API aracılığıyla entegre etmelerine olanak tanıyan dünyanın önde gelen küresel ödeme ağını oluşturdu.
Wallester
business.wallester.com
Ücretsiz sanal veya fiziksel kartvizitler vermeye başlayın, şirketin harcamalarını tek yerden yönetin. Şimdi kaydolun ve bir gün içinde Ücretsiz olarak VISA IBAN hesabına erişin!
Payowire
payowire.com
Sanal ve fiziksel kart Sağlayıcısı ile küresel ödeme çözümü. USD, euro, GBP banka hesabı ve mobil yükleme mevcuttur. Hesap Oluşturun: https://payowire.com/register Serbest Çalışanlar ve Girişimciler için Easybanking. Tüm Çözümler Tek Platformda. Payowire Küresel çapta ödeme yapmak için sanal vize ve...
Capital on Tap
capitalontap.com
Capital on Tap olarak misyonumuz, küçük bir işletmeyi mümkün olduğunca kolay yönetmeyi sağlamaktır. Bir işletmenin günlük operasyonlarının zorlu olabileceğinin bilincindeyiz, bu nedenle işletme sahiplerine operasyonlarını kolaylaştırma, hızlı finansmana erişme ve ödüller kazanma gücü veren araçlar v...
Payhawk
payhawk.com
Payhawk, Avrupa, ABD ve Birleşik Krallık'taki yerli ve uluslararası işletmeler için önde gelen harcama yönetimi çözümüdür. Şirket kartlarını, geri ödenebilir giderleri, borç hesaplarını ve kusursuz muhasebe yazılımı entegrasyonlarını tek bir üründe birleştiren Payhawk, ticari ödemeleri herkes için k...
Alaan
alaan.com
Alaan, Al Barari, Rivoli, Arada ve daha fazlasının güvendiği Orta Doğu'daki en büyük ve en kapsamlı kurumsal kartlar ve harcama yönetimi platformudur. Alaan şunları yapmanızı sağlar: 1. Gider yönetimini otomatikleştirin 2. Şirket harcamalarını gerçek zamanlı olarak takip edin 3. Şirket bütçelerini o...
Circula
circula.com
Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde...
Cheqly
cheqly.com
Cheqly, yeni başlayanlar için tam kapsamlı bir neobanktır.
Viva.com
viva.com
Eski adıyla Viva Wallet olan Viva.com Group, 24 pazardaki ödemeler için Avrupa'nın önde gelen teknoloji bankalarından biridir. 17 dilde ve 9 para biriminde faaliyet göstererek dünya çapında 30'dan fazla ödeme yöntemini destekliyoruz. Ücretsiz uygulama, viva.com | Terminal, akıllı telefonlara veya 98...
OmniCard
omnicard.in
OmniCard, şirketlerin Ticari Harcama ve ödeme akışı ihtiyaçlarını çözmelerine yardımcı olmak için temel özelliği olarak Gömülü ödemeleri sunuyor. OmniCard'ın yerleşik ödeme teklifleri arasında Harcama yönetimi, Ödül ve Katılım Çözümleri ve Kurumsal Kartlar; bir işletmenin özelleştirilmiş ihtiyaçları...
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE, orta ölçekli şirketler için işletme sermayesi yönetimini dönüştüren kurumsal bir kredi platformudur.
KlearCard
getkleercard.com
1 numaralı işletme harcama çözümü: gider yönetimi, fatura ödeme, esnek P-Kartlar ve kredi çözümleri.
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay, tüccarların Fiat ve kripto para işlemleri için daha yüksek kabul oranlarıyla gelirlerini artırmalarına yönelik güvenilir çözümler sunan, düzenlemeye tabi bir ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Müşterilerimizin müşterileri, ister mağaza içi ödüllü POS+ terminalimizi kullanıyor olsun, ister çevrimi...
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento, KOBİ'lere yönelik, operasyonel kontrol, görünürlük ve işletme harcamalarına ilişkin öngörüler sağlayan kart tabanlı bir harcama yönetimi platformudur. Bento'nun finansal işletim platformu, şirketlerin B2B harcamaları ve şirket harcamaları üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol ve görünürlük ...
Jeeves
tryjeeves.com
Tek bir platform aracılığıyla küresel finansı kolaylaştırın. Hepsi bir arada platform aracılığıyla kart düzenleyin, ödeme gönderin ve küresel harcamaları yönetin.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), dünya çapındaki müşterilerinin işlerini hızlandıran Kanadalı fintech şirketidir. Nuvei'nin modüler, esnek ve ölçeklenebilir teknolojisi, lider şirketlerin yeni nesil ödemeleri kabul etmesine, tüm ödeme seçeneklerini sunmasına ve kart verme, bankacılık, risk ve dolan...
Lithic
lithic.com
Lithic, harcamaları etkinleştirmek ve kontrol etmek için ödeme kartları oluşturmayı kolaylaştırır. Geliştiriciler için tasarlanan Lithic'in erişilebilir yapı taşları, pazara sunma süresini kısaltır, yeni gelir akışlarının kilidini açar ve gelişen işletmenize göre ölçeklenir. Müşterileriniz için ödem...
Marqeta
marqeta.com
Açık API platformumuzla anında kart düzenleyin ve kart ödemelerini işleyin. Marqeta'nın modern kart verme platformunun işletmeleri ve yenilikçileri nasıl güçlendirdiğini öğrenin.