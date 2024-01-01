Alternatifler - Stape

Ixkio

ixkio.com

Standart ve kimlik doğrulama NFC etiketleri için tam özellikli bir NFC Etiketi yönetim platformu. Esnek ve güçlü kontrol için yönlendirme yönetimi, doğrudan yanıt ve API seçenekleri sunar. Onlarca etiketten yüzbinlerce etikete kadar yönetimi için planlar ve seçenekler. NFC etiketi ve QR kodu birleşt...