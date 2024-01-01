StafBook

StafBook

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Web Sitesi: stafbook.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde StafBook çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Süper basit, eksiksiz İK uygulaması, iş ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilmiş özellikler. Uçtan uca İK otomasyonu. İK zamanının kurtarıcısı! Güneydoğu Asya için dalgalanma

Web Sitesi: stafbook.com

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