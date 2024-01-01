Stacktape

Stacktape

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Web Sitesi: stacktape.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Stacktape çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Stacktape, DevOps içermeyen bir bulut geliştirme çerçevesidir. AWS üzerinde çalışır ve diğer popüler bulut hizmeti sağlayıcılarını (MongoDb Atlas gibi) entegre eder. Her (hatta genç) geliştiricinin üretim düzeyinde uygulamalar geliştirmesine, dağıtmasına ve çalıştırmasına olanak tanır. Altyapı yönetimini, kaynak kodu paketlemeyi, dağıtımları ve çok daha fazlasını otomatikleştirir. Diğer çözümlerin aksine Stacktape güçlüdür (AWS CloudFormation veya Terraform gibi) ve aynı zamanda kullanımı kolaydır (Heroku veya Firebase gibi). Diğer avantajların yanı sıra, özel DevOps/Bulut uzmanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve geliştiricileri daha üretken hale getirir.
Kategoriler:
Software Development
Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı

Web Sitesi: stacktape.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Stacktape ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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