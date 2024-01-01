Stacktape, DevOps içermeyen bir bulut geliştirme çerçevesidir. AWS üzerinde çalışır ve diğer popüler bulut hizmeti sağlayıcılarını (MongoDb Atlas gibi) entegre eder. Her (hatta genç) geliştiricinin üretim düzeyinde uygulamalar geliştirmesine, dağıtmasına ve çalıştırmasına olanak tanır. Altyapı yönetimini, kaynak kodu paketlemeyi, dağıtımları ve çok daha fazlasını otomatikleştirir. Diğer çözümlerin aksine Stacktape güçlüdür (AWS CloudFormation veya Terraform gibi) ve aynı zamanda kullanımı kolaydır (Heroku veya Firebase gibi). Diğer avantajların yanı sıra, özel DevOps/Bulut uzmanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve geliştiricileri daha üretken hale getirir.

Web Sitesi: stacktape.com

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