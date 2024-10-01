Alternatifler - StackPath
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten Netlify Edge genelinde sürekli dağıtım, şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı, sunucusuz form işleme, A...
Vercel
vercel.com
Vercel'in Ön Uç Bulutu, daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş bir web oluşturmak, ölçeklendirmek ve güvenliğini sağlamak için geliştirici deneyimi ve altyapısını sağlar. Araç kiti ön uç ekiplerinin sevgisini sağlayarak ve küresel uç altyapıyı sunarak Vercel, geliştirici potansiyelini açığa çıkarır ve ...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, kapsamlı bulut ürünleri ve çözümleriyle desteklenen dijitalleşmeyi hızlandırmak için küresel olarak ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bulut bilişim hizmetleri sunan, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden biridir.
Control D
controld.com
Control D, Eski DNS desteğiyle DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS ve DNS-over-QUIC gibi Güvenli DNS protokollerini kullanan, özelleştirilebilir bir DNS filtreleme ve trafik yeniden yönlendirme platformudur. - Kötü amaçlı tehditleri engelleyin - Ağ genelinde istenmeyen içerik türlerini engelleyin (reklamla...
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS Made Easy, yönetimi kolay ve son derece hızlı, uygun fiyatlı DNS yönetim hizmetleri sunar. Dakikalar içinde kurulumu yapın ve sektördeki en hızlı ve en güvenilir yönetilen DNS'nin keyfini çıkarın.
BunnyCDN
bunny.net
bunny.net basit ama güçlü bir içerik dağıtım platformudur ve ücretsiz SSL, Brotli, HTTP/2 ve %100 Kullandıkça Öde fiyatlandırmasıyla maliyetin çok altında ışık hızında performans sunar.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix, IPTV ve VOD (İstek Üzerine Video) ihtiyaçları için bulut tabanlı çözümler sunan, beyaz etiketli bir video akışı ve OTT (Over-The-Top) platformudur. İşletmelerin ve bireylerin, her şeyi sıfırdan oluşturmaya gerek kalmadan kendi video akış hizmetlerini kolaylıkla oluşturup başlatmalarına olana...
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS, Global Anycast DNS Ağı ile hızlı ve güvenli Ücretsiz DNS Barındırma ve Premium DNS Barındırma sağlar.
CDNetworks
cdnetworks.com
2000 yılında kurulan CDNetworks, İnternet içeriği ve uygulamalarının dağıtımı için teknoloji, ağ altyapısı ve müşteri hizmetleri sağlayan tam hizmetli bir içerik dağıtım ağıdır (CDN). Şirket, özellikle Güney Amerika, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere gelişmekte olan İnternet pazarlarına vurgu yapar...
Fastly
fastly.com
Fastly, Amerikalı bir bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısıdır. Ağını, geliştiricilerin çekirdek bulut altyapılarını ağın ucuna, kullanıcılara daha yakın bir yere kadar genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir uç bulut platformu olarak tanımlıyor. Fastly edge bulut platformu, içerik dağıt...
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud, CDN, Bulut DNS, Bulut Güvenliği, Bulut veri merkezi, Bulut depolama, VoD, Canlı yayın ve video reklamlar gibi entegre bulut hizmetleri sunar.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri, Daniel B. Cid (OSSEC projesinin kurucusu) tarafından 2010 yılında kurulan bir şirkettir. Web Sitelerini Temizliyor ve Koruyoruz. Tüm web sitelerinizi güvence altına alarak içiniz rahat olsun. Hack'leri düzeltir ve gelecekteki saldırıları önleriz. Her site için bulut tabanlı bir platform.
CDN77
cdn77.com
CDN77, dünyanın en çok talep edilen ve en çok erişilen web sitelerinin ve uygulamalarının ayda bir milyardan fazla kullanıcıya mümkün olan en iyi çevrimiçi deneyimi sunmasına yardımcı olur. Her saniye 9.000.000'dan fazla HTTP isteği alıyoruz. Her gün 55 Tbps'nin üzerinde trafik zirveleri kaydediyoru...
Bytescale
bytescale.com
Bayt ölçeği, web uygulamaları için resim, video ve ses sunmanın en iyi yoludur. Şunları içerir: Hızlı CDN, Depolama ve Medya İşleme API'leri.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack, dünya çapında 190.000'den fazla web sitesini optimize eden lider hepsi bir arada site hızı çözümüdür. NitroPack, bir web sitesi sahibinin sitesini hızlandırmak, Önemli Web Verilerini iletmek ve dönüşümleri artırmak için ihtiyaç duyabileceği tüm özellikleri birleştirir: - Gelişmiş önbelleğ...
Medianova
medianova.com
Medianova, akış, kodlama, önbelleğe alma, mikro önbellekleme, hibrit CDN ve web sitesi hızlandırma konularında deneyimli, küresel CDN çözümleri ve bulut platformları sağlar. 20 ülkedeki ayak izi ve %100 SSD destekli her noktaya yayın ağıyla Medianova, Cedexis tabanlı Avrupa ve Orta Doğu'daki en hızl...
Mlytics
mlytics.com
Seçenekler ve şeffaflıkla daha güvenilir, daha hızlı ve daha güvenli bir internet dünyası hayal ediyoruz. Mlytics, web sitenizin performansını küresel olarak artırmanıza ve kesintileri önlemenize yardımcı olmak için akıllı bir Çoklu CDN çözümünden yararlanır. Yalnızca birkaç tıklamayla birden fazla ...
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN, dünya genelinde stratejik olarak konumlandırılmış 25'ten fazla POP'a sahip basit, hızlı ve güvenilir bir İçerik Dağıtım Ağıdır. KeyCDN, GB başına 0,04 ABD Doları (her bölge) ile en düşük fiyatı, kullandıkça öde ve HTTP/2 Desteği, Ücretsiz SSL, Anında Temizleme, RESTful API, Gerçek Zamanlı An...
ImageEngine
imageengine.io
Otomatik Görüntü Optimizasyonuyla Site Hızını Artırın: Cihaza duyarlı resim CDN'miz ile son kullanıcının cihazına uygun görselleri optimize ederek sayfa yükleme sürelerini iyileştirin. 30 günlük ücretsiz denemenizi başlatın, kredi kartı gerekmez. Web sitenizi ImageEngine ile entegre etmenin ne kada...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR, siber riski ölçen, hepsi bir arada risk tabanlı bir güvenlik açığı yönetimi çözümüdür. Kuruluşlara risk durumlarına ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler verir ve riski azaltmak için uygulanabilir adımlar sağlar. Aynı zamanda siber güvenlik ve BT ekiplerine işbirliği yapabilecekleri ortak...
Filestack
filestack.com
Filestack, geliştiriciler için en uygun dosya işleme hizmetidir. Dosyaları uygulamanıza 3,6 kat daha hızlı ve 100 kat daha fazla güvenilirlikle kolayca yükleyin. Bu dosya yüklemeleri daha sonra kalite kaybı olmadan dosya türleri arasında kolayca dönüştürülebilir. Filestack, dosyalarınızın benzersiz ...
Akamai
akamai.com
Akamai, kullanıcılar ve işletmeler için çevrimiçi deneyimleri optimize etmeye odaklanan lider bir içerik dağıtım ağı (CDN) ve bulut hizmeti sağlayıcısıdır. Temel Özellikler: * İçerik Dağıtımı: Akamai, web içeriği ve uygulamalarının dağıtımını hızlandırarak dünya çapındaki kullanıcılara hızlı ve güv...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb H...
Loopia
loopia.com
Loopia, 1999'dan bu yana İsveç'in en büyük ve lider barındırma sağlayıcısıdır. Piyasadaki en iyi destekle basit, güvenli ve sürdürülebilir hizmetler sunuyoruz.
Pinata
pinata.cloud
Pinata, Özel Ağ Geçitleri sayesinde IPFS'ye yüklemeyi ve ağdan inanılmaz hızlarla içerik almayı kolaylaştırır.
BitNinja
admin.bitninja.io
Hepsi bir arada platformla son teknoloji sunucu güvenliği BitNinja, çok çeşitli kötü niyetli saldırılara karşı etkili bir şekilde savunma yapmak üzere tasarlanmış proaktif ve birleşik bir sistemle gelişmiş bir sunucu güvenliği çözümü sunar. Bir ilke imza atan BitNinja, Windows sunucularını koruyan i...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve perfor...
WPMU DEV
wpmudev.com
Hepsi bir arada WordPress platformunuz - Ödüllü eklentilerimiz, özel barındırma, güçlü site yönetimi araçlarımız ve 5 yıldızlı desteğimizle birden fazla WP sitesini optimize edin ve yönetin. WPMU DEV, 2006 yılından bu yana yüksek kaliteli WordPress çözümleri yaratarak 900.000'den fazla geliştiricin...
Chinafy
chinafy.com
Chinafy, Çin'de daha hızlı web performansı elde etmek için web sitelerini yeniden tasarlayan ve yeniden tasarlayan SaaS tabanlı bir platformdur. Bugüne kadar denizde neredeyse karada performans elde edebilen tek Web Uyumluluk platformudur. Platform, Çin'de hızlı, tam ve güvenli bir şekilde yüklenmel...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...