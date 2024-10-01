Alternatifler - StackPath

CDN77

cdn77.com

CDN77, dünyanın en çok talep edilen ve en çok erişilen web sitelerinin ve uygulamalarının ayda bir milyardan fazla kullanıcıya mümkün olan en iyi çevrimiçi deneyimi sunmasına yardımcı olur. Her saniye 9.000.000'dan fazla HTTP isteği alıyoruz. Her gün 55 Tbps'nin üzerinde trafik zirveleri kaydediyoru...