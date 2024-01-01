Alternatifler - StackOne
Tray.io
tray.io
Tray.io, her gün kullandığınız araçları birbirine bağlamak için en gelişmiş entegrasyon platformudur. Görsel iş akışı düzenleyicimizi kullanarak süreçleri kolayca kolaylaştırın. Tıklama veya kodla oluşturun.
NexHealth
nexhealth.com
SonrakiSağlık | 1 Numaralı Hasta Deneyimi Platformu - Çevrimiçi planlama, iletişim, dijital formlar ve çok daha fazlası için NexHealth'i kullanarak daha fazla hastaya ulaşın.
entri
entri.com
Entri, özel alan adlarına yönelik API'dir. Uygulamanızın özel alan adlarına bağlanmasını, güvenliğini sağlamasını, satmasını ve güçlendirmesini kolaylaştırıyoruz.
Duffel
duffel.com
Herhangi bir seyahat işletmesinin, dünyanın önde gelen havayollarından oluşan bir ağdan uçuşları aylar değil, dakikalar içinde aramasına, rezervasyonu yapmasına ve satmasına olanak tanıyan güçlü bir API sunuyoruz.
Merge
merge.dev
Merge'in Birleşik API'si, geliştiricilerin yalnızca bir kez entegrasyon yapmasına ve müşterilerine 150'den fazla HRIS, ATS, Muhasebe, Biletleme ve CRM entegrasyonuna erişmesine olanak tanır.
Aurinko.io
aurinko.io
Aurinko, temel iletişim özelliklerini destekler ve kullanıma hazır CRM senkronizasyon mantığı ve iş platformlarının (CRM, ATS, PM, PRM, LMS) akıllı ilişki yönetimini mümkün kılmasına olanak tanıyan entegrasyona hazır Gmail ve Outlook eklentileri sunar. . *** CRM Senkronizasyon Mantığı *** AKILLI İLİ...
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo, yaratıcı verilerine doğrudan kaynak platformlardan erişmenizi sağlayan bir veri ağ geçididir. Phyllo, her yaratıcı platforma bağlanan temel altyapıyı oluşturur, bu platformların yaratıcıların verilerini yönetmek için kullandığı sistemlere canlı veri beslemesi sağlar ve işletmelerin yaratıcıl...
Yapily
yapily.com
Yapily'nin açık bankacılık API'si aracılığıyla 19 ülkedeki binlerce bankaya dakikalar içinde bağlanın. Verilere erişin, ödemeleri işleyin ve çok daha fazlasını yapın. Ne inşa edeceksin? Ürün inovasyonunuzu açık bankacılıkla güçlendirin. Hem tüketici hem de ticari hesaplar için Birleşik Krallık ve A...
Railz
railz.ai
Railz, finansın geleceği için en büyük finansal veri ağını inşa ediyor. Geleceği düşünen finansal kurumlar ve şirketler ile KOBİ müşterilerinin finansal verileri arasında köprü kurmayı hedefliyoruz. Hizmet Olarak Muhasebe Verileri™ çözümümüz, finansal kurumlara ve fintech'lere karmaşık veriler arası...
Pyas
pyas.io
Pyas, startuplar ve solo geliştiriciler için takvim entegrasyonları API çözümüdür. Takvim entegrasyon özelliğinizi aylar yerine dakikalar içinde oluşturun. Google Takvim ve Microsoft Outlook ile kolayca entegre olun. Video konferans için Zoom ve Google Meet'i tek bir API kullanarak entegre edin.
Pinwheel
pinwheelapi.com
Pinwheel, bordro sistemlerine API erişiminin kilidini açarak daha adil bir finansal sistem oluşturmak için çalışıyor. Fırıldak, tüketicilerin maaş bordrosu hesaplarını herhangi bir uygulamaya bağlamasına olanak tanıyan bir platform sağlar. Bu sistemleri bankalara, kredi verenlere ve diğer hizmet sağ...
Truv
truv.com
Gelir ve istihdam doğrulaması, doğrudan para yatırma geçişi ve daha fazlasını sağlayan bordro hesaplarına yönelik en güvenli ve en güvenilir API bağlantıları.
API2Cart
api2cart.com
API2Cart, hizmetinizi birden fazla alışveriş sepetiyle entegre etmenize yardımcı olur. Tüm farklı alışveriş platformlarında aynı şekilde çalışan 1 API'dir, dolayısıyla müşterilerinizin mağazaları farklı platformlardaysa, her biri için ayrı ayrı API entegrasyonları oluşturmanıza gerek kalmaz, bunu ya...
Truto
truto.one
Truto.one, şirketlerin müşterilerine HRIS, ATS, CRM, Yardım Masası, Biletleme, Ödeme Ağ Geçitleri, Abonelik Platformları, Muhasebe, E-ticaret ve E-posta genelinde birleşik API'ler ile entegrasyonlar sunmalarını sağlar.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt, SaaS uygulamalarını bağlamak için kusursuz bir deneyim sağlayan yerleşik bir entegrasyon platformudur. SaaS şirketleri, Cobalt ile müşterilerine beyaz etiketli ve yerel bir şekilde entegrasyonlar sunabiliyor. Hızla büyüyen, 250'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyondan oluşan kataloğuyla...
Unified.to
unified.to
"Tümünü entegre etmek için tek API" — SaaS entegrasyonları için Birleşik API geliştirici platformuyuz. Bir müşteri entegrasyon talebinin oluşturulması bir yazılım ekibinin aylarca sürebilir. Unified.to ile müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu tüm entegrasyonları yalnızca birkaç saat içinde başlatabilirs...
Codat
codat.io
Codat, bankaların ticari müşterileriyle daha derin bağlantılar kurmasına yardımcı oluyor. Tedarikçileri ticari kart programlarına dahil etmek ve ticari kredilere aracılık etmek gibi belirli kullanım durumları için müşterilerin finansal yazılımlarındaki verilere erişmeyi, senkronize etmeyi ve yorumla...
Apideck
apideck.com
Apideck, geliştiricilerin Muhasebe, CRM, HRIS, ATS, Dosya Depolama, Proje Yönetimi ve e-Ticaret'i kapsayan bir dizi Birleşik API aracılığıyla geniş ölçekte entegrasyonlar oluşturmasına olanak tanır. Zamandan ve bakım maliyetlerinden tasarruf ederek mühendislerin ana ürüne odaklanabilmesini sağlar. I...
Nylas
nylas.com
Dünya çapında yüz binlerce geliştirici, hızı artırmak ve en son teknolojiye sahip API'ler aracılığıyla özelleştirilebilir e-posta ve planlama yeteneklerini sorunsuz bir şekilde oluşturmak için Nylas'ı kullanıyor. Nylas, geliştiricilere tek bir entegrasyon aracılığıyla e-posta, takvim ve iletişim sağ...
Alloy Automation
runalloy.com
Alloy, kullanıcı tarafından özelleştirilebilirlikten anket altyapısına kadar entegrasyon geliştirmenin tüm yönlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için mühendislik ve ürün ekipleri tarafından kullanılan yerleşik bir entegrasyon platformudur.
Finch
tryfinch.com
İstihdam Sistemleri için 1 Numaralı API. Sektörün en büyük HRIS ve bordro sağlayıcı ağından organizasyon, ödeme ve sosyal yardım verilerinin kilidini açın.
Terra
tryterra.co
Garmin, Fitbit, Apple, Google, Polar, Eight Sleep, Oura ve Diğerleri gibi giyilebilir cihazlarla tek kaynak üzerinden entegrasyon yapmanızı sağlayan API.
Hotglue
hotglue.com
Yerleşik iPaaS ile SaaS Entegrasyonlarınızı Basitleştirin. Müşterilerinizin kullandığı platformlarla yerel entegrasyonları 10 kat daha hızlı oluşturun.
Integration Labs
integrationlabs.co
Ticari Finansal Veriler için Birleşik API. Entegrasyon Laboratuvarları, kurumsal müşterilerinizin finansal verileriyle etkileşime geçmenizi kolaylaştırır. Önde gelen SaaS, ödemeler ve finansal hizmet şirketleri, müşterilerinin muhasebe, ticaret ve ödeme platformlarındaki verileri sorunsuz bir şeki...
Kombo
kombo.dev
Entegrasyon peşinde koşmayı bırakmanın zamanı geldi. Müşterilerinizin istediği entegrasyonları anında sunun; sürekli büyüyen İK ve ATS entegrasyonları paketinin kilidini açmak için Kombo'nun birleşik API'sini geliştirin.