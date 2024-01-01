Alternatifler - StackOne

Yapily

yapily.com

Yapily'nin açık bankacılık API'si aracılığıyla 19 ülkedeki binlerce bankaya dakikalar içinde bağlanın. Verilere erişin, ödemeleri işleyin ve çok daha fazlasını yapın. Ne inşa edeceksin? Ürün inovasyonunuzu açık bankacılıkla güçlendirin. Hem tüketici hem de ticari hesaplar için Birleşik Krallık ve A...