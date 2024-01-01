Squire AI

Squire AI

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Web Sitesi: squire.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Squire AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Squire, çekme isteği açıklamaları yazarak, PR'leri inceleyerek ve kod inceleme geri bildirimini uygulamak için kod yazarak sizinle birlikte çalışan bir geliştirme aracıdır.

Web Sitesi: squire.ai

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