SQLite Cloud

SQLite Cloud

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Web Sitesi: sqlitecloud.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SQLite Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SQLite Cloud, tek kullanıcılı SQLite veritabanlarını bulutta paylaşmanın kolay bir yolunu sunar. Gelişmiş ölçeklendirme çözümleri, sürekli yedekleme, birden fazla düğüm (ve birden çok bölge) üzerinde ACID uyumluluğu, pub/sub özellikleri, güçlü kullanıcılar/rol erişim kontrolü ve yerleşik SQL'i genişletmek için javascript tabanlı bir programlama dili gibi kurumsal özellikler sunuyoruz dil ve komutlar. Tüm özelliklere, kullanımı kolay bir web yönetici panosundan ulaşılabilir.

Web Sitesi: sqlitecloud.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, SQLite Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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