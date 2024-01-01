Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SQLite Cloud, tek kullanıcılı SQLite veritabanlarını bulutta paylaşmanın kolay bir yolunu sunar. Gelişmiş ölçeklendirme çözümleri, sürekli yedekleme, birden fazla düğüm (ve birden çok bölge) üzerinde ACID uyumluluğu, pub/sub özellikleri, güçlü kullanıcılar/rol erişim kontrolü ve yerleşik SQL'i genişletmek için javascript tabanlı bir programlama dili gibi kurumsal özellikler sunuyoruz dil ve komutlar. Tüm özelliklere, kullanımı kolay bir web yönetici panosundan ulaşılabilir.

Web Sitesi: sqlitecloud.io

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