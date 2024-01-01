Alternatifler - SPS Commerce

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio (eski adıyla bpm'online), süreç yönetimi ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) için bir Hizmet olarak Yazılım (SaaS) düşük kodlu çözümdür. 2020 itibarıyla Creatio çözüm yığını, Studio Creatio (düşük kodlu platform), Sales Creatio (satış gücü otomasyon yazılımı), Marketing Creatio (pazarlama o...

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

BrightData (eski adıyla Luminati Networks): Veri toplama altyapısı. Fortune 500 şirketlerinin kullandığı proxy ağları ve veri toplama araçları

Repsly

Repsly

repsly.com

Akıllı saha ekipleri perakendede nasıl kazanıyor? Perakende uygulaması ve satış performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler. Saha ekibiniz için daha akıllı satış, tanıtım ve satış yürütme araçları. Kazanmak için ihtiyacınız olan her şey rafta.

smartscout

smartscout

smartscout.com

Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...

Zoined

Zoined

zoined.com

Verilerinizi eyleme dönüştürülebilir iş öngörülerine dönüştürün. Her yerde, gerçek zamanlı olarak. ZOINED® perakendeciler, restoranlar ve toptancılar için bulut tabanlı bir tak ve çalıştır analiz çözümüdür. 24 saat içinde çalışır durumda olun. Bir demoya göz atmak için iş e-postanızı doldurun.

Purple

Purple

purple.com

Mor, yatak teknolojisinde son 80 yılın en iyi gelişmesidir. Yatak ve yastıklarımız ücretsiz teslimat, ücretsiz iade ve 100 gecelik deneme olanağıyla sunulur.

Syte

Syte

syte.ai

Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

Ai Palette, FMCG şirketlerinin Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini kullanarak tüketicinin ilgisini çeken ürünler yaratmasına yardımcı oluyor. Ai Palette'in patentli teknolojisi, tüketici eğilimlerini gerçek zamanlı olarak belirliyor, tüketici itici güçlerini ve motivasyonlarını ortaya çıkarıyor ve karşı...

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerini...

refive

refive

refive.io

Refive, perakendecilere mağaza içi müşteri verilerini kolayca toplama, etkileşimi artırma ve akıllı dijital makbuzlarla müşteri tutma oranını artırma gücü veriyor. Perakende Operasyonları, Pazarlama ve E-ticaret ekipleri, müşteri verilerini yakalamak, gerçek zamanlı geri bildirim toplamak, kişiselle...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

Çok Kanallı Müşteri Etkileşim Platformu Mükemmel zamanlanmış, çok kanallı, kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Tahmin edilebilir e-Ticaret ve perakende sonuçları için ödüllü çok kanallı Müşteri İlişkileri çözümü.

Bmatched

Bmatched

bmatched.ai

Bmatched, yapay zeka odaklı bir pazar İstihbaratı SaaS'ıdır. Özellikle Takı ve Moda alanında ayrıntılı pazar bilgileri sağlıyoruz. Platformumuz, gerçek zamanlı pazar öngörüleri sunmak için Yapay Zeka modellerinden yararlanarak markaların stratejik, veri odaklı kararlar almasına olanak tanır. Bmatche...

SupplyPike

SupplyPike

supplypike.com

SupplyPike, tedarikçilere, tedarik zincirlerindeki gelir kayıplarını önlerken perakendeci kesintilerini zahmetsizce tespit etme ve telafi etme yetkisi veren bir kesinti yönetimi platformudur. SupplyPike, aralarında Blackstone Products, Eagle Family Foods, E.T Browne, Hanes Brands, Louisville Ladder ...

SoundCommerce

SoundCommerce

soundcommerce.com

SoundCommerce, her kuruluşun "Amazon gibi düşünüp hareket edebilmesi" gerektiğine inanan Amazon ve dijital ticaret emektarları tarafından 2018 yılında Seattle'da kuruldu. SoundCommerce, kârlı büyümeye yol açacak kararlar alabilmeniz için iş ve veri olgunluğunu hızlandıran bir Perakende Veri Platform...

Premise

Premise

premise.com

Premise, karar vericilere gerçek zamanlı, eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayan bir veri ve analiz platformudur. Sahada katkıda bulunanlardan oluşan küresel bir ağın gücünü sektör lideri veri bilimi ve makine öğrenimi ile birleştirerek Önerme “Temel Gerçeğin Kaynağıdır”.

Scan Unlimited

Scan Unlimited

scanunlimited.com

Kaynak Daha Hızlı. Kaynak Daha Akıllı. ScanUnlimited, toptancıların ürün sayfaları arasında arama zahmetine girmeden yüksek kârlı, yüksek talep gören ürünleri bulmasının en hızlı yoludur. ScanUnlimited'ın sezgisel, kullanımı kolay toptan satış yazılımıyla kazanan ürünleri hızlı bir şekilde bulun.

First Insight

First Insight

firstinsight.com

First Insight, tasarımcıların, satıcıların, marka yöneticilerinin, alıcıların ve pazarlama ekiplerinin, perakende sektörü için özel olarak tasarlanmış dijital anketlerle tüketicilerin ilgisini çekerek her gün karşılaştıkları temel soruları yanıtlamalarına olanak tanıyan yeni nesil bir karar platform...

i2o Retail

i2o Retail

i2oretail.com

i2o, markaların E-ticaret işlerini yürütmek için kullanabileceği TEK yazılım platformunda eyleme dönüştürülebilir perakende bilgileri sunar

ThirdChannel

ThirdChannel

thirdchannel.com

ThirdChannel, tutkulu marka uzmanları tarafından yönlendirilen tek mağaza içi ve çevrimiçi perakende teknolojisi çözümünü sunar. Yetenekli ve tutkulu marka temsilcilerini güçlü bulut tabanlı teknolojiyle donatmak, onların hem e-ticaret hem de mağaza içi ortamlarda akıllı satış optimizasyonları yapma...

Retail Report

Retail Report

retailreport.com

Retail Report, varlıklarınızı yönetme şeklinizde devrim yaratan, zengin özelliklere sahip bir alışveriş merkezi yönetimi ve perakende analitiği yazılım çözümüdür. Yenilikçi özelliklerimiz, günümüzün rekabetçi ortamında kârlı bir büyüme sağlayarak perakende sektörünün benzersiz zorluklarına çözüm bul...

retailMetrix

retailMetrix

retailmetrix.io

RetailMetrix, perakendecilerin verilerinden değer elde etmelerini sağlama misyonuna sahip, perakendecilere yönelik tam bir veri analizi platformudur. Satış, işçilik ve müşteri verilerini en gelişmiş veri ambarı teknolojilerini kullanarak işliyor ve saklıyoruz. Kontrol panellerimiz ve raporlarımız, p...

Skupos

Skupos

skupos.com

Kolay perakende sektörünü birbirine bağlıyor - Skupos, bağımsız mağazaları, markaları ve distribütörleri tek bir platformda birleştirerek daha akıllı, daha karlı perakendeyi güçlendiriyor.

Alloy.ai

Alloy.ai

alloy.ai

Alloy.ai, tüketim ürünleri markalarının daha fazla ürün satmasına, zamandan tasarruf etmesine ve karmaşık tedarik zinciri sorunlarını çözmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış bir talep ve envanter kontrol kulesidir. Alloy.ai, günlük SKU mağaza düzeyindeki POS ve envanter verilerini tedarik zinc...

Numerator

Numerator

numerator.com

Numerator Insights, üreticilere ve perakendecilere, kullanıcı dostu bir platformda marka ve kanal değiştirme, hane halkı penetrasyonu ve alışveriş profilleri dahil olmak üzere çok kanallı tüketici davranışlarına ilişkin görünürlük sağlar. Numerator Insights, tüketici davranışları hakkında gerçek zam...

Style Arcade

Style Arcade

stylearcade.com

Style Arcade, daha hızlı büyümek isteyen moda ve hazır giyim markaları için mağazacılığı rekabet avantajına dönüştüren bir perakende analiz platformudur.​Erişilemeyen sistemlere güvenmek yerine; manuel süreçler; ve güvenilmez tahminler – Style Arcade, ürün verilerinin kilidini açar ve perakendeciler...

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