Alternatifler - SPS Commerce
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!
Creatio
creatio.com
Creatio (eski adıyla bpm'online), süreç yönetimi ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) için bir Hizmet olarak Yazılım (SaaS) düşük kodlu çözümdür. 2020 itibarıyla Creatio çözüm yığını, Studio Creatio (düşük kodlu platform), Sales Creatio (satış gücü otomasyon yazılımı), Marketing Creatio (pazarlama o...
Bright Data
brightdata.com
BrightData (eski adıyla Luminati Networks): Veri toplama altyapısı. Fortune 500 şirketlerinin kullandığı proxy ağları ve veri toplama araçları
Repsly
repsly.com
Akıllı saha ekipleri perakendede nasıl kazanıyor? Perakende uygulaması ve satış performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler. Saha ekibiniz için daha akıllı satış, tanıtım ve satış yürütme araçları. Kazanmak için ihtiyacınız olan her şey rafta.
smartscout
smartscout.com
Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
Zoined
zoined.com
Verilerinizi eyleme dönüştürülebilir iş öngörülerine dönüştürün. Her yerde, gerçek zamanlı olarak. ZOINED® perakendeciler, restoranlar ve toptancılar için bulut tabanlı bir tak ve çalıştır analiz çözümüdür. 24 saat içinde çalışır durumda olun. Bir demoya göz atmak için iş e-postanızı doldurun.
Purple
purple.com
Mor, yatak teknolojisinde son 80 yılın en iyi gelişmesidir. Yatak ve yastıklarımız ücretsiz teslimat, ücretsiz iade ve 100 gecelik deneme olanağıyla sunulur.
Syte
syte.ai
Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette, FMCG şirketlerinin Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini kullanarak tüketicinin ilgisini çeken ürünler yaratmasına yardımcı oluyor. Ai Palette'in patentli teknolojisi, tüketici eğilimlerini gerçek zamanlı olarak belirliyor, tüketici itici güçlerini ve motivasyonlarını ortaya çıkarıyor ve karşı...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerini...
refive
refive.io
Refive, perakendecilere mağaza içi müşteri verilerini kolayca toplama, etkileşimi artırma ve akıllı dijital makbuzlarla müşteri tutma oranını artırma gücü veriyor. Perakende Operasyonları, Pazarlama ve E-ticaret ekipleri, müşteri verilerini yakalamak, gerçek zamanlı geri bildirim toplamak, kişiselle...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
ContactPigeon
contactpigeon.com
Çok Kanallı Müşteri Etkileşim Platformu Mükemmel zamanlanmış, çok kanallı, kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Tahmin edilebilir e-Ticaret ve perakende sonuçları için ödüllü çok kanallı Müşteri İlişkileri çözümü.
Bmatched
bmatched.ai
Bmatched, yapay zeka odaklı bir pazar İstihbaratı SaaS'ıdır. Özellikle Takı ve Moda alanında ayrıntılı pazar bilgileri sağlıyoruz. Platformumuz, gerçek zamanlı pazar öngörüleri sunmak için Yapay Zeka modellerinden yararlanarak markaların stratejik, veri odaklı kararlar almasına olanak tanır. Bmatche...
SupplyPike
supplypike.com
SupplyPike, tedarikçilere, tedarik zincirlerindeki gelir kayıplarını önlerken perakendeci kesintilerini zahmetsizce tespit etme ve telafi etme yetkisi veren bir kesinti yönetimi platformudur. SupplyPike, aralarında Blackstone Products, Eagle Family Foods, E.T Browne, Hanes Brands, Louisville Ladder ...
SoundCommerce
soundcommerce.com
SoundCommerce, her kuruluşun "Amazon gibi düşünüp hareket edebilmesi" gerektiğine inanan Amazon ve dijital ticaret emektarları tarafından 2018 yılında Seattle'da kuruldu. SoundCommerce, kârlı büyümeye yol açacak kararlar alabilmeniz için iş ve veri olgunluğunu hızlandıran bir Perakende Veri Platform...
Premise
premise.com
Premise, karar vericilere gerçek zamanlı, eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayan bir veri ve analiz platformudur. Sahada katkıda bulunanlardan oluşan küresel bir ağın gücünü sektör lideri veri bilimi ve makine öğrenimi ile birleştirerek Önerme “Temel Gerçeğin Kaynağıdır”.
Scan Unlimited
scanunlimited.com
Kaynak Daha Hızlı. Kaynak Daha Akıllı. ScanUnlimited, toptancıların ürün sayfaları arasında arama zahmetine girmeden yüksek kârlı, yüksek talep gören ürünleri bulmasının en hızlı yoludur. ScanUnlimited'ın sezgisel, kullanımı kolay toptan satış yazılımıyla kazanan ürünleri hızlı bir şekilde bulun.
First Insight
firstinsight.com
First Insight, tasarımcıların, satıcıların, marka yöneticilerinin, alıcıların ve pazarlama ekiplerinin, perakende sektörü için özel olarak tasarlanmış dijital anketlerle tüketicilerin ilgisini çekerek her gün karşılaştıkları temel soruları yanıtlamalarına olanak tanıyan yeni nesil bir karar platform...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o, markaların E-ticaret işlerini yürütmek için kullanabileceği TEK yazılım platformunda eyleme dönüştürülebilir perakende bilgileri sunar
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel, tutkulu marka uzmanları tarafından yönlendirilen tek mağaza içi ve çevrimiçi perakende teknolojisi çözümünü sunar. Yetenekli ve tutkulu marka temsilcilerini güçlü bulut tabanlı teknolojiyle donatmak, onların hem e-ticaret hem de mağaza içi ortamlarda akıllı satış optimizasyonları yapma...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report, varlıklarınızı yönetme şeklinizde devrim yaratan, zengin özelliklere sahip bir alışveriş merkezi yönetimi ve perakende analitiği yazılım çözümüdür. Yenilikçi özelliklerimiz, günümüzün rekabetçi ortamında kârlı bir büyüme sağlayarak perakende sektörünün benzersiz zorluklarına çözüm bul...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix, perakendecilerin verilerinden değer elde etmelerini sağlama misyonuna sahip, perakendecilere yönelik tam bir veri analizi platformudur. Satış, işçilik ve müşteri verilerini en gelişmiş veri ambarı teknolojilerini kullanarak işliyor ve saklıyoruz. Kontrol panellerimiz ve raporlarımız, p...
Skupos
skupos.com
Kolay perakende sektörünü birbirine bağlıyor - Skupos, bağımsız mağazaları, markaları ve distribütörleri tek bir platformda birleştirerek daha akıllı, daha karlı perakendeyi güçlendiriyor.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai, tüketim ürünleri markalarının daha fazla ürün satmasına, zamandan tasarruf etmesine ve karmaşık tedarik zinciri sorunlarını çözmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış bir talep ve envanter kontrol kulesidir. Alloy.ai, günlük SKU mağaza düzeyindeki POS ve envanter verilerini tedarik zinc...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights, üreticilere ve perakendecilere, kullanıcı dostu bir platformda marka ve kanal değiştirme, hane halkı penetrasyonu ve alışveriş profilleri dahil olmak üzere çok kanallı tüketici davranışlarına ilişkin görünürlük sağlar. Numerator Insights, tüketici davranışları hakkında gerçek zam...
Style Arcade
stylearcade.com
Style Arcade, daha hızlı büyümek isteyen moda ve hazır giyim markaları için mağazacılığı rekabet avantajına dönüştüren bir perakende analiz platformudur.Erişilemeyen sistemlere güvenmek yerine; manuel süreçler; ve güvenilmez tahminler – Style Arcade, ürün verilerinin kilidini açar ve perakendeciler...