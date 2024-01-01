Alternatifler - Sprocket 365

Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

SharePoint, Microsoft Office ile entegre olan web tabanlı bir işbirliği platformudur. 2001 yılında piyasaya sürülen SharePoint, esas olarak bir belge yönetimi ve depolama sistemi olarak satılmaktadır, ancak ürün oldukça yapılandırılabilirdir ve kullanımı kuruluşlar arasında önemli ölçüde değişiklik ...

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması g...

Blink

Blink

joinblink.com

Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki çalışanlara ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo™ ile şirketinizi heyecanlandırın, etkileşime geçirin ve sorunsuz bir şekilde bağlayın. Zengin şirket kültürünü geliştirmek için tasarlanmış çalışan bağlılığı yazılımı. Demonuzu buradan ayırtın!

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr, Airtable verilerinizi güzel ve güçlü bir web sitesine, web uygulamasına veya müşteri portalına dönüştürür. Bir şablon seçin veya sıfırdan başlayın.

MightyText

MightyText

mightytext.net

Bilgisayardan metin. Bilgisayardan SMS. Android için iMessage. Bilgisayardan Android SMS.

HackMD

HackMD

hackmd.io

Markdown'da bilginizi yazmanın ve paylaşmanın en iyi yolu.

Abstract

Abstract

abstract.com

Git'ten ilham alan sürüm kontrolü ve işbirliğini tasarım ekibinize getirin. Tasarım kararlarını, geri bildirimleri ve dosyaları merkezileştirin. Sketch ve Adobe XD ile entegre olur.

Zeplin

Zeplin

zeplin.io

Ürün ekipleri için bağlantılı alan. Otomatik olarak doğru teknik özellikler, varlıklar ve kod parçacıkları içeren aktarım tasarımları ve stil kılavuzları.

Monica

Monica

monicahq.com

Monica sevdiklerinizle ilgili her şeyi hatırlamanızı sağlar.

Super

Super

super.so

Notion ile hızlı, işlevsel web siteleri oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Özel alanlar, temalar, şifre koruması ve daha fazlası; kod gerekmez.

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Tüm şirketiniz için sezgisel GPT sohbeti Team-GPT, 2 ila 2.000 kişi arasındaki ekipler için ChatGPT'nin benimsenmesini garanti eder. Paylaşılan tek bir çalışma alanında bilgiyi düzenleyin, işbirliği yapın ve yapay zeka konusunda uzmanlaşın.

Speakap

Speakap

speakap.com

En önemli anlarda dağınık iş gücünüzü birbirine bağlamak, eğitmek ve etkileşime geçirmek için merkezi, dahili iletişim merkeziniz.

Sympli

Sympli

sympli.io

Web ve mobil ürün ekipleri için tasarım aktarımı, uygulama ve işbirliği. Sympli, Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio ve Xcode ile çalışır.

Charli AI

Charli AI

charli.ai

Düzensiz dosyalar, belgeler ve e-tablolar sizi yavaşlatıyor mu? Charli'nin yapay zeka destekli uygulaması, dijital yaşamınızı dakikalar içinde sizin için düzenler. Bugün ücretsiz kaydolun!

Happeo

Happeo

happeo.com

Google Workspace (G Suite) kullanıcılarının işyerinde iletişimi, ortak çalışmayı ve üretkenliği artırmasına yönelik intranet. Bilgi paylaşımını artırın ve ekibinizle hemen etkileşime geçin!

Process Street

Process Street

process.st

İşletmeler için kontrol listesi ve iş akışı yazılımı. Tekrarlanan süreçleri ve standart işletim prosedürlerini saniyeler içinde oluşturun. Ücretsiz başlayın.

SessionLab

SessionLab

sessionlab.com

Fikirlerden eksiksiz gündemlere. SessionLab ile odaklanın ve yaratıcı kalın. Kolaylaştırma kitaplığına sahip en esnek oturum planlama aracı - Şimdi Deneyin!

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle'ın bulut tabanlı basit intranet çözümü; Çalışan bağlılığını ve iç iletişimi geliştiren yeni nesil intranet.

Markup.io

Markup.io

markup.io

Markup.io: Dijital İçerik Hakkında Geri Bildirim Bırakmanın En Kolay Yolu - Markup.io

Additor

Additor

additor.io

Dağıtılırken senkronize kalın! Additor, ekibinizin tek ve yaşayan gerçek kaynağına dayalı olarak sürtüşme olmadan eş zamanlı olmayan bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Çeşitli içerik türlerini organize edip paylaşabilir ve değişiklikleri ve sürümleri takip ederek bağlamı net bir şekilde ...

Bubbles

Bubbles

usebubbles.com

Hızlı ileri geri videolar ve akıllı hatırlatıcılarla toplantıların %38'ini ortadan kaldırın. Zamana dayalı ekran kaydı açıklamalarıyla net geri bildirimleri paylaşın.

Tixio

Tixio

tixio.io

Özel çalışma alanınızla ekip çalışmanızı hızlandırın. Kontrol panelleri, wiki'ler, dosyalar ve daha fazlasını ekleyin! Görev yönetimi ve ekip konuşmalarıyla iş akışını kolaylaştırın.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Assembly, çalışanların katılımını, uyumunu ve üretkenliği artıran bir platformdur. Assembly ile ekibiniz ve/veya şirketiniz, ekip üyelerini cezbetmeye, elde tutmaya ve motive etmeye yardımcı olan tanınma konusunda çıtayı yükseltecektir.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Şimdiye kadarki en esnek fiyatlandırma yapısı. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun fiyatlı, her büyüklükteki şirket için harika. Binlerce kullanıcı tarafından güveniliyor. Bugün ücretsiz bir demo alın!

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps, her çalışanın konum veya dilden bağımsız olarak kişiselleştirilmiş iletişim kurmasını sağlayan ve onlara ellerinden gelenin en iyisini yapma gücü veren bir çalışan deneyimi platformudur.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Farklı çalışın. Oldukça basit. Talkspirit, hepsi bir arada işbirliğine dayalı bir platform aracılığıyla bilgi paylaşımını basitleştirir, alışverişe enerji verir ve çalışmayı kolaylaştırır.

Ayanza

Ayanza

ayanza.com

Akıllı İşbirliği Paketi Zorlu zamanlar ekip verimliliğinde yenilik gerektiriyor Ekibi akışa sokun ve hedeflere kolayca ulaşın. Süreç boyunca Ayanza'nın rehberliğinde olun.

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