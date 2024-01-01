Alternatifler - Sprocket 365
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint, Microsoft Office ile entegre olan web tabanlı bir işbirliği platformudur. 2001 yılında piyasaya sürülen SharePoint, esas olarak bir belge yönetimi ve depolama sistemi olarak satılmaktadır, ancak ürün oldukça yapılandırılabilirdir ve kullanımı kuruluşlar arasında önemli ölçüde değişiklik ...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması g...
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki çalışanlara ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Lark
larksuite.com
Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo™ ile şirketinizi heyecanlandırın, etkileşime geçirin ve sorunsuz bir şekilde bağlayın. Zengin şirket kültürünü geliştirmek için tasarlanmış çalışan bağlılığı yazılımı. Demonuzu buradan ayırtın!
Softr Studio
softr.io
Softr, Airtable verilerinizi güzel ve güçlü bir web sitesine, web uygulamasına veya müşteri portalına dönüştürür. Bir şablon seçin veya sıfırdan başlayın.
MightyText
mightytext.net
Bilgisayardan metin. Bilgisayardan SMS. Android için iMessage. Bilgisayardan Android SMS.
HackMD
hackmd.io
Markdown'da bilginizi yazmanın ve paylaşmanın en iyi yolu.
Abstract
abstract.com
Git'ten ilham alan sürüm kontrolü ve işbirliğini tasarım ekibinize getirin. Tasarım kararlarını, geri bildirimleri ve dosyaları merkezileştirin. Sketch ve Adobe XD ile entegre olur.
Zeplin
zeplin.io
Ürün ekipleri için bağlantılı alan. Otomatik olarak doğru teknik özellikler, varlıklar ve kod parçacıkları içeren aktarım tasarımları ve stil kılavuzları.
Monica
monicahq.com
Monica sevdiklerinizle ilgili her şeyi hatırlamanızı sağlar.
Super
super.so
Notion ile hızlı, işlevsel web siteleri oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Özel alanlar, temalar, şifre koruması ve daha fazlası; kod gerekmez.
Team-GPT
team-gpt.com
Tüm şirketiniz için sezgisel GPT sohbeti Team-GPT, 2 ila 2.000 kişi arasındaki ekipler için ChatGPT'nin benimsenmesini garanti eder. Paylaşılan tek bir çalışma alanında bilgiyi düzenleyin, işbirliği yapın ve yapay zeka konusunda uzmanlaşın.
Speakap
speakap.com
En önemli anlarda dağınık iş gücünüzü birbirine bağlamak, eğitmek ve etkileşime geçirmek için merkezi, dahili iletişim merkeziniz.
Sympli
sympli.io
Web ve mobil ürün ekipleri için tasarım aktarımı, uygulama ve işbirliği. Sympli, Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio ve Xcode ile çalışır.
Charli AI
charli.ai
Düzensiz dosyalar, belgeler ve e-tablolar sizi yavaşlatıyor mu? Charli'nin yapay zeka destekli uygulaması, dijital yaşamınızı dakikalar içinde sizin için düzenler. Bugün ücretsiz kaydolun!
Happeo
happeo.com
Google Workspace (G Suite) kullanıcılarının işyerinde iletişimi, ortak çalışmayı ve üretkenliği artırmasına yönelik intranet. Bilgi paylaşımını artırın ve ekibinizle hemen etkileşime geçin!
Process Street
process.st
İşletmeler için kontrol listesi ve iş akışı yazılımı. Tekrarlanan süreçleri ve standart işletim prosedürlerini saniyeler içinde oluşturun. Ücretsiz başlayın.
SessionLab
sessionlab.com
Fikirlerden eksiksiz gündemlere. SessionLab ile odaklanın ve yaratıcı kalın. Kolaylaştırma kitaplığına sahip en esnek oturum planlama aracı - Şimdi Deneyin!
Jostle
jostle.us
Jostle'ın bulut tabanlı basit intranet çözümü; Çalışan bağlılığını ve iç iletişimi geliştiren yeni nesil intranet.
Markup.io
markup.io
Markup.io: Dijital İçerik Hakkında Geri Bildirim Bırakmanın En Kolay Yolu - Markup.io
Additor
additor.io
Dağıtılırken senkronize kalın! Additor, ekibinizin tek ve yaşayan gerçek kaynağına dayalı olarak sürtüşme olmadan eş zamanlı olmayan bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Çeşitli içerik türlerini organize edip paylaşabilir ve değişiklikleri ve sürümleri takip ederek bağlamı net bir şekilde ...
Bubbles
usebubbles.com
Hızlı ileri geri videolar ve akıllı hatırlatıcılarla toplantıların %38'ini ortadan kaldırın. Zamana dayalı ekran kaydı açıklamalarıyla net geri bildirimleri paylaşın.
Tixio
tixio.io
Özel çalışma alanınızla ekip çalışmanızı hızlandırın. Kontrol panelleri, wiki'ler, dosyalar ve daha fazlasını ekleyin! Görev yönetimi ve ekip konuşmalarıyla iş akışını kolaylaştırın.
Assembly
joinassembly.com
Assembly, çalışanların katılımını, uyumunu ve üretkenliği artıran bir platformdur. Assembly ile ekibiniz ve/veya şirketiniz, ekip üyelerini cezbetmeye, elde tutmaya ve motive etmeye yardımcı olan tanınma konusunda çıtayı yükseltecektir.
Motivosity
motivosity.com
Şimdiye kadarki en esnek fiyatlandırma yapısı. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun fiyatlı, her büyüklükteki şirket için harika. Binlerce kullanıcı tarafından güveniliyor. Bugün ücretsiz bir demo alın!
LumApps
lumapps.com
LumApps, her çalışanın konum veya dilden bağımsız olarak kişiselleştirilmiş iletişim kurmasını sağlayan ve onlara ellerinden gelenin en iyisini yapma gücü veren bir çalışan deneyimi platformudur.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.
Talkspirit
talkspirit.com
Farklı çalışın. Oldukça basit. Talkspirit, hepsi bir arada işbirliğine dayalı bir platform aracılığıyla bilgi paylaşımını basitleştirir, alışverişe enerji verir ve çalışmayı kolaylaştırır.
Ayanza
ayanza.com
Akıllı İşbirliği Paketi Zorlu zamanlar ekip verimliliğinde yenilik gerektiriyor Ekibi akışa sokun ve hedeflere kolayca ulaşın. Süreç boyunca Ayanza'nın rehberliğinde olun.