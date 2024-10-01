Alternatifler - Spring Health

MindNation

mindnation.com

2019 yılında kurulan MindNation, hem kuruluşlar hem de topluluklar için güvenilir bir ortak olarak dünya çapında büyüyen yenilikçi bir ruh sağlığı ve refah kuruluşudur. Ekiplerin ve bireylerin seslerinin duyulduğunu hissetmelerine ve tam kapasitelerini kullanmalarına yardımcı olmak için zihinsel sağ...