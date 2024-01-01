Alternatifler - Spokn
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Connecteam
connecteam.com
Çalışanlarınızı Tek Çözümle Yönetin. Connecteam'in hepsi bir arada şirket uygulamasıyla masa başı olmayan çalışanlarınızla iletişim kurun, onları yönetin ve eğitin. Kullanımı kolay, özelleştirmesi kolay ve ölçeklendirmesi kolay.
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki çalışanlara ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Podbean
podbean.com
Bir podcast'i tam istediğiniz gibi başlatmak. Podbean ile tüm pakete sahip olursunuz: güvenilir podcast barındırma, sınırsız depolama ve bant genişliği, tanıtım araçları, podcast reklamları ve premium içerik. 180 binden fazla kişi çarpıcı podcast'lerini oluşturmak için Podbean'ı seçiyor. Şimdi ücret...
WorkJam
workjam.com
Ön Cepheyi hizalayın. Kuruluşunuz için çığır açan sonuçlar sağladığı kanıtlanmış en eksiksiz Frontline Dijital İşyeri.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo™ ile şirketinizi heyecanlandırın, etkileşime geçirin ve sorunsuz bir şekilde bağlayın. Zengin şirket kültürünü geliştirmek için tasarlanmış çalışan bağlılığı yazılımı. Demonuzu buradan ayırtın!
Beekeeper
beekeeper.io
Ön Cephe Çalışanları için Temel Platform Mobil iş gücü için mobil bir platform. Daha iyi iletişim kurun. Daha hızlı koordine edin. Daha fazlasını yapın.
Speakap
speakap.com
En önemli anlarda dağınık iş gücünüzü birbirine bağlamak, eğitmek ve etkileşime geçirmek için merkezi, dahili iletişim merkeziniz.
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
Dex
getdex.com
Dex, iletişimde kalmanızı hatırlatan kişisel bir CRM'dir. Nerede kaldığınızı hatırlayın, size ulaşmak için hatırlatıcılar ayarlayın ve daha güçlü ilişkiler kurun.
Happeo
happeo.com
Google Workspace (G Suite) kullanıcılarının işyerinde iletişimi, ortak çalışmayı ve üretkenliği artırmasına yönelik intranet. Bilgi paylaşımını artırın ve ekibinizle hemen etkileşime geçin!
Jostle
jostle.us
Jostle'ın bulut tabanlı basit intranet çözümü; Çalışan bağlılığını ve iç iletişimi geliştiren yeni nesil intranet.
Assembly
joinassembly.com
Assembly, çalışanların katılımını, uyumunu ve üretkenliği artıran bir platformdur. Assembly ile ekibiniz ve/veya şirketiniz, ekip üyelerini cezbetmeye, elde tutmaya ve motive etmeye yardımcı olan tanınma konusunda çıtayı yükseltecektir.
LumApps
lumapps.com
LumApps, her çalışanın konum veya dilden bağımsız olarak kişiselleştirilmiş iletişim kurmasını sağlayan ve onlara ellerinden gelenin en iyisini yapma gücü veren bir çalışan deneyimi platformudur.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.
Talkspirit
talkspirit.com
Farklı çalışın. Oldukça basit. Talkspirit, hepsi bir arada işbirliğine dayalı bir platform aracılığıyla bilgi paylaşımını basitleştirir, alışverişe enerji verir ve çalışmayı kolaylaştırır.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sos...
Simpplr
simpplr.com
Bir intranet yazılımıyla şirket içi iletişimi dönüştürün. Simpplr'ın verimliliği ve elde tutmayı artırmak için çalışanları nasıl birbirine bağladığını ve etkileşime geçirdiğini öğrenin.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch, işletmelere uygun maliyetli ve yapılandırılabilir bir çözüm sağlayan, gelişmiş çağrı işlevi yetenekleri sağlayan, barındırılan bir telefon platformudur. Platformumuz, kullanıcıların tek bir birleşik telefon sistemi altında sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş ofislerine uzaktan erişmesin...
Haiilo
haiilo.com
Dönüşümünüzü ve insanlarınızı harekete geçirin. Başarılı bir dönüşüm için ekibinizdeki çalışan bağlılığı tetikleyicilerini bulun ve etkinleştirin - haftada 10 dakika içinde.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışan savunuculuğu ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sıra pl...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanları kolayca özgün içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayarak etkileyicilere dönüştüren bir çalışan savunuculuğu platformudur. Qualtrics, Meta ve Highspot dahil olmak üzere dünyanın en yüksek performansa sahip kuruluşlarından bazıları, geniş ölçekte içerik dağıtımı sunmamıza, ...
Thrive.App
thrive.app
2011 yılında kurulan Thrive.App, kuruluşların iç iletişimlerini 'güçlendirmelerine' yardımcı olmak için çalışan iletişimi ve etkileşim uygulamaları sağlar. Sezgisel içerik yönetimi sistemimiz, kuruluşunuzdaki herkesin şirket iletişiminizin sorumluluğunu üstlenmesine, tek bir çalışanın iletişim platf...
goHappy
gohappyhub.com
goHappy, işverenlerin ön saflardaki çalışanlarıyla iletişim kurma ve etkileşim kurma şekillerinde devrim yaratıyor ve onlara şimdiye kadar yaratılmış en kapsayıcı ve kullanımı basit uygulama içermeyen teknolojiyi sunuyor. Ön saflardaki çalışanlarla sürekli iletişimin hayati önem taşıdığı bir dünyada...
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder, İK Yöneticilerine, İletişim Yöneticilerine ve Baş Mutluluk Yöneticilerine şu konularda yardımcı olan bir SaaS çözümüdür: - çalışan savunuculuğu yoluyla çalışanların katılımını artırmak, - dijital ağızdan ağza pazarlama yoluyla özgün etki yaratmak, - yeni yetenekleri çekmek ve sosyal s...
Cleary
gocleary.com
Çalışanlarınızı dağıtılmış ekipler için dijital lobiye davet edin. Cleary, dünyanın en iyi şirketlerinin dijital çalışan deneyiminin en önemli bileşenlerini sunmalarına yardımcı olmak için işin ağır yükünü üstleniyor. - Düzenlenmiş İletişim. Değişimi yönetin, katılımı yönlendirin, çalışanların aşırı...
Zelos Team Management
getzelos.com
Basit planlama, görevler ve sohbetlerle kullanımı en kolay ekip yönetimi uygulaması. Masaüstü ve mobil cihazlarda kendi kendine planlama yapan masa başı iş gücü, gönüllüler veya serbest çalışanlar için mükemmel! - Basit programlar - Görev gönderimi ve takibi - Canlı sohbet - Dahili wiki - Oyunlaştır...
ChangeEngine
changeengine.com
Çalışanlara en önemli anları sunmak için Çalışan liderlerini yükseltmek. İnsan liderlerinin karşılaştığı zorluk, çalışan deneyimi tasarım sürecinin dağınık ekipler, farklı İK sistemleri ve çoğu durumda elektronik tablolar ve powerpoint'ler arasında yer almasıdır. İnsanlara yönelik programlar başlatı...
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop, iOS, Android veya Windows cihazınızı güçlü bir satış, sunum ve eğitim araç setine dönüştürür. İş arkadaşlarınızın doğrudan cihazlarından indirebilecekleri, sunabilecekleri ve paylaşabilecekleri etkileyici, etkileşimli sunumlar oluşturun. İçeriğinizi güncel, markaya uygun ve karşın...