Alternatifler - Spikerz

GigRev

shop.gigrev.com

GigRev doğrudan hayran uygulamasıyla hayranlarınıza canlı yayın yapabilir, fotoğraf, özel video ve müzik yükleyebilir, ürün satabilir, gösterileri ve etkinlikleri listeleyebilir ve ön satış biletlerine özel erişim sağlayabilirsiniz. Tüm bunları hayranlarınızın gerçekte kim olduğunu bilerek yapın. Do...