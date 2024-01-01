Speeko

Speeko

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: speeko.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Speeko çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Speeko, yapay zekayı kullanarak sizi topluluk önünde konuşan bir süperstara dönüştürmeye çalışan bir uygulamadır. Ancak her konuşmacı aynı şeyi istemez veya onları hedeflerine ulaşmaktan alıkoyan aynı sorunları yaşamaz. Speeko, her kullanıcısı için kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı oluşturmak amacıyla hedefe dayalı katılım yöntemini kullanıyor, böylece ürünleri hızlı bir şekilde anlamlı sonuçlar üretecek şekilde hazırlanıyor. Kullanıcılara bu uygulamayı ne için kullandıklarını sormakla başlar: iş, okul veya kişisel gelişim.

Web Sitesi: speeko.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Speeko ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

PromptSmart

PromptSmart

promptsmart.com

Screeners.com

Screeners.com

screeners.com

IdeaFlip

IdeaFlip

ideaflip.com

HabitStack

HabitStack

habitstack.com

Microsoft Viva Goals

Microsoft Viva Goals

microsoft.com

Lifetick

Lifetick

lifetick.com

Promova

Promova

promova.com

People Pattern

People Pattern

peoplepattern.com

DailyState

DailyState

dailystate.me

Babbel

Babbel

babbel.com

Shovel

Shovel

shovelapp.io

ASICS Runkeeper

ASICS Runkeeper

runkeeper.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası