Speeko, yapay zekayı kullanarak sizi topluluk önünde konuşan bir süperstara dönüştürmeye çalışan bir uygulamadır. Ancak her konuşmacı aynı şeyi istemez veya onları hedeflerine ulaşmaktan alıkoyan aynı sorunları yaşamaz. Speeko, her kullanıcısı için kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı oluşturmak amacıyla hedefe dayalı katılım yöntemini kullanıyor, böylece ürünleri hızlı bir şekilde anlamlı sonuçlar üretecek şekilde hazırlanıyor. Kullanıcılara bu uygulamayı ne için kullandıklarını sormakla başlar: iş, okul veya kişisel gelişim.

Web Sitesi: speeko.co

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