Alternatifler - Soundplate Clicks

Social Unicorn

social-unicorn.com

Büyümek için markanızın görünürlüğe ihtiyacı var. Sosyal Kanallar haberi yaymak için harika olsa da, LinkedIn ve Twitter'ı sürdürmek zaman alıcıdır ve sürekli ilham gerektirir. Social Unicorn ile her şey otomatiktir! Siz makineye söyleyeceğiniz her şeyi (blog yazıları, alıntılar, istatistikler, ipu...