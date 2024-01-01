SoundCommerce

SoundCommerce

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Web Sitesi: soundcommerce.com

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SoundCommerce, her kuruluşun "Amazon gibi düşünüp hareket edebilmesi" gerektiğine inanan Amazon ve dijital ticaret emektarları tarafından 2018 yılında Seattle'da kuruldu. SoundCommerce, kârlı büyümeye yol açacak kararlar alabilmeniz için iş ve veri olgunluğunu hızlandıran bir Perakende Veri Platformudur. Her boyuttaki veya karmaşıklık düzeyindeki perakendeciler için oluşturulmuş platformumuz, benzersiz veri altyapınızı, mühendislik diploması gerekmeden herkesin erişebileceği, kullanımı kolay, kodsuz bir ortama dönüştürür. Hepsinden iyisi, SoundCommerce platformunun içinden yerel olarak işlem yapma veya verileri halihazırda kullanmakta olduğunuz uygulamalardan herhangi birine aktarıp orada işlem yapma seçeneğiniz vardır. SoundCommerce ile perakendeciler, her kararın ve paranın karlı bir büyüme sağladığına inanıyor. Müşterilerimiz (Eddie Bauer, Bala, Bed Bath & Beyond, FTD/ProFlowers ve daha fazlası dahil) SoundCommerce platformunu kullanarak gelir bazlı gecikmeli göstergelerden kâr bazlı tahmine dayalı göstergelere geçiyor.
Kategoriler:
Business
Perakende İstihbarat Yazılımı

Web Sitesi: soundcommerce.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SoundCommerce ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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