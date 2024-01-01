Sonnant, dünya çapındaki yayıncılar, podcaster'lar ve radyo istasyonları tarafından kullanılan sezgisel bir içerikten para kazanma ve yönetim platformudur. Oyunun kurallarını değiştiren yapay zeka çözümlerimizle müşterilerimiz için değer yaratıyoruz. Sonnant, her gün binlerce saatlik ses ve video içeriğinin reklam getirilerini otomatik olarak en üst düzeye çıkarıyor. Buna paralel olarak, düşük değerli manuel çalışan görevlerinin yerini kesintisiz iş akışı otomasyonu alıyor. Ardından zaman ve maliyet tasarrufu ve güçlü bir dijital deneyim gelir. Merkezi platformumuz, ekibinizin en çok ihtiyaç duyduğu yerde avantajlar sağlar. Otomasyon, üretim ekiplerine zamandan ve paradan tasarruf sağlar; satış ve pazarlama ekipleri, daha iyi erişim ve reklam getirisi yoluyla müşteri memnuniyetinin ve ek iş ortağı gelirinin kilidini açarken, kişiselleştirme yoluyla izleyici katılımı artırılır. Uygulanabilir sektör kullanım örnekleri için blogumuza göz atın: https://sonnant.com/blog/

Web Sitesi: sonnant.com

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