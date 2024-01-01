Alternatifler - Sonetel
Zoom Web
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, üç veya daha fazla katılımcının yer aldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kısıtlamasıyla, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hiz...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
OpenPhone
openphone.co
Yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler için telefon
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
Twilio
twilio.com
Twilio, San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan hizmet olarak bulut iletişim platformu (CPaaS) şirketidir. Twilio, yazılım geliştiricilerin web hizmeti API'lerini kullanarak programlı bir şekilde telefon aramaları yapmasına ve almasına, kısa mesaj gönderip almasına ve diğer iletişim işlevle...
MightyCall
mightycall.com
Küçük İşletmelerin Sesi. Hızlı, kolay ve güvenli. Küçük işletmeler için tasarlanmış sanal telefon sistemi.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva, Scottsdale, Arizona merkezli bir internet üzerinden ses protokolü (VoIP) şirketidir. Nextiva, bulut tabanlı iletişim alanına odaklanıyor Nextiva, telefon ve diğer teknoloji hizmetlerinin şu anda 150.000 işletme tarafından kullanıldığını belirtiyor.
CallHippo
callhippo.com
İş ve kuruluşlara yönelik sanal telefon sistemi, 50'den fazla ülke için 3 dakika içinde yerel ve ücretsiz telefon numaraları sunar.
GoTo
goto.com
GoTo, video konferans, web semineri ve telefon sistemi çözümlerini düşük bir fiyata içeren birleşik bir iletişim platformudur. Bugün daha fazlasını öğrenin.
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
Ring4
ring4.com
Uygun fiyatlı ve kolay çevrimiçi iş telefonu sistemi. İş telefon numaranızı 30 saniyede kurun ve bulutta arama yapın, metin gönderin ve video konferans yapın. Pahalı ekstra SIM kartlara, veri planlarına ve sabit hatlara elveda deyin.
Aircall
aircall.io
Aircall, daha iyi bir konuşma için tasarlanmış özelliklere sahip, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir telefon çözümüdür. Saniyeler içinde kurulumu yapın ve bugün dünyanın herhangi bir yerinde sohbete başlayın. Donanım yok. Baş ağrısı yok. Aircall, kolay, tek tıklamayla entegrasyonlar, bağlanan CRM ...
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
Grasshopper
grasshopper.com
Sanal bir telefon sistemi, çok sayıda arama gelmesine rağmen işletmenizin düzenli kalmasına yardımcı olabilir. Profesyonel ses çıkarın ve bağlantıda kalın.
8x8 Work
8x8.com
8x8 Work ile nerede olursanız olun müşterileriniz ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurun. Telefon görüşmesinden sohbete ve ekran paylaşımına doğal bir şekilde geçiş yapın.
KrispCall
krispcall.com
İş için güvenilir telefon hizmeti sunan sanal bir bulut telefon sistemi. Tek uygulamadan uluslararası ve yerel numaralara SMS, VoIP çağrıları gönderin/alın.
Ooma Office
ooma.com
Ooma, iş ve ev için son teknoloji ürünü bir telefon servis sağlayıcısının yanı sıra akıllı güvenlik sistemleridir.
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmelere yönelik hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
Ringover
ringover.com
CRM'nizle entegre, PC'lerden ve akıllı telefonlardan erişilebilen güçlü bir arama platformu kurun ve dünya çapında numaralar alın.
Telnyx
telnyx.com
Müşterilerinizle bağlantı kurmak karmaşık olmamalıdır. İletişim API'lerimiz bunu kolaylaştırır.
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze - işbirlikçi telefon sistemi
Cloudtalk
cloudtalk.com
İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak. 160'tan fazla ulusal telefon numarasıyla CloudTalk'un çağrı merkezi yazılımı, büyüyen işletmelerin yerel bölgelerin ötesine genişlemesine yardımcı olur.
Textr Team
textrapp.com
Aylık yalnızca 7 ABD Doları karşılığında tüm aramalarınızı, mesajlarınızı ve sesli mesajlarınızı tek bir uygulamada merkezileştirin. Toplu SMS mesajlaşma, otomatik operatör ve TOS Ai özelliklerinden yararlanın!
iPlum
iplum.com
iPlum, iş profesyonelleri için mobil öncelikli bir çözümdür. Operatör değiştirmeden mevcut akıllı telefonunuzda çalışır. Arama, mesajlaşma ve telefon sistemi özelliklerine sahip ayrı bir hatta sahip olursunuz. Kurumsal güvenlik kontrolleriyle desteklenen kullanımı kolaydır. Platform, sağlık profesyo...
Truly
truly.co
Müşteri konuşmalarını takip eden, analiz eden ve onlara koçluk yapan satış ekiplerine yönelik 1 numaralı telefon sistemiyle tanışın.
VoIPstudio
voipstudio.com
İş için sorunsuz VoIP telefon hizmeti. VoIPstudio, işletmenize ihtiyacınız olan her şeyi ayda yalnızca 4,99 ABD Dolarından başlayan fiyatlarla sağlayan, ödüllü bir VoIP telefon hizmetidir. Sözleşme yok, güçlük yok, telaş yok.
Fuze
fuze.com
Fuze, işletmelere çağrı merkezi, telefon sistemi ve video konferans çözümlerini içeren birleşik bir bulut iletişim yazılımı sağlar.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, yüksek hacimli satış ve müşteri hizmetlerine yönelik bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Müşteriler KOBİ'lerden büyük Kurumsal müşterilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Diğer büyük müşteri endüstrileri arasında; medya, güvenlik hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, finansal ...
Aloware
aloware.com
Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.
Zadarma
zadarma.com
Zadarma 100'den fazla ülkede sanal telefon numaraları, ücretsiz bulut PBX ve CRM sistemleri sunmaktadır. Video konferans. Çağrı izleme. Konuşma analitiği. Şimdi dene!