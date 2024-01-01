Alternatifler - SolarWinds
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan müşteri hizmetleri yazılım şirketidir. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ZEN sembolüyle işlem görmektedir ve Russell 2000 Endeksi'nin bir bileşenidir. 2007 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde kurulan Zendesk'in 2.0...
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Freshdesk
freshdesk.com
İşlerin daha hızlı halledilmesi için tüm akıllı otomasyonlarla yardım masası desteği sağlayan çevrimiçi bulut tabanlı müşteri hizmetleri yazılımı. Ücretsiz deneme için bugün kaydolun!
Zoho Desk
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanal...
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: MSP İşinizi Yönetmek için Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA) Yazılımı. Kanıtlanmış bir PSA çözümüyle operasyonlarınızı kolaylaştırın.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help S...
Gorgias
gorgias.com
E-ticaret mağazaları için tasarlanmış yardım masası. Tek bir uygulamadan çok kanallı müşteri hizmetleri sağlayın. Yaygın isteklere otomatik yanıtlar vererek üretkenlik kazanın.
LiveChat
livechat.com
LiveChat – web siteleri için çevrimiçi sohbet ve yardım masası yazılımı. Müşteri hizmetlerini hızlı bir şekilde yönetmek için LiveChat'i kullanın. Kaydolun ve LiveChat'i 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Atera
atera.com
Atera'nın insanlar için tasarlanmış RMM (Uzaktan İzleme Yönetimi) Yazılımı. PSA ve Uzaktan Erişim özelliklerine sahip hepsi bir arada bir RMM çözümüdür. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
Front
front.com
Front, e-postaları, uygulamaları ve ekip arkadaşlarını tek bir görünümde sorunsuz bir şekilde birleştiren müşteri iletişim platformudur. Meşgul olmayı bırak. Etki yaratmaya başlayın.
Zammad
zammad.com
Dakikalar içinde başlayın, yıllarca kazanan olun Zammad Biletleme Sistemini Keşfedin O günlerden biri mi? Her tarafta yapışkan notlar var ve telefon çalmayı bırakmıyor mu? Zammad geleceğin yardım masası yazılımıdır ve kaosun içinde yapıyı bulmanıza yardımcı olur. Tüm iletişim kanallarınızı bağlayı...
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise, ödüllü MSP teknolojisi ve BT yönetimi yazılım paketiyle teknoloji hizmet sağlayıcılarının hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlar.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, ekiplerin help@, sales@ vb. gibi ekip e-posta hesaplarını yönetmelerine yönelik, kullanımı kolay bir paylaşılan gelen kutusu ve e-posta işbirliği yazılımıdır. Ekibiniz için şimdi Paylaşılan Gelen Kutusu'nu edinin!
Crisp
crisp.chat
Startup'lara ve KOBİ'lere yönelik Müşteri Mesajlaşma Platformumuzu keşfedin. Tek yazılımda satış, pazarlama ve destek için tek durak: Crisp. 14 Gün ücretsiz deneme. Kredi kartına gerek yok. Şimdi dene ! Müşteri başarısına giden yolu kendi başınıza oluşturmanıza olanak sağlamak için Bilgi tabanı, Eki...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
Appy Pie
appypie.com
Kod geliştirme platformu yok.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
Groove
groovehq.com
8.000'den fazla müşterinin neden müşteri memnuniyetini artırmak ve anlamlı müşteri ilişkileri kurmak için Groove'u kullandığını öğrenin
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir bilgisayar teknolojisi şirketidir.
Agile CRM
agilecrm.com
Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).
Vtiger
vtiger.com
Vtiger CRM, 300.000'den fazla işletmenin satışlarını artırmasına, pazarlama yatırım getirisini artırmasına ve mükemmel müşteri hizmeti sunmasına yardımcı olan çevrimiçi bir yazılımdır. 15 gün boyunca ücretsiz deneyin!
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport, bilgisayar donanımı, yazılım, bilgi teknolojisi hizmetleri ve telekom endüstrilerindeki B2B teknolojisine sahip şirketlerin benzersiz ihtiyaçları için özel olarak oluşturulmuş, satış sonrası ödüllü bir müşteri destek yazılımı şirketidir.
Trengo
trengo.com
Müşterilerinizi favori kanallarında memnun edin. Tüm mesajlaşma kanallarını tek bir görünümde birleştiren çok kanallı iletişim platformu Trengo'yu keşfedin. Müşteri iletişimini kolaylaştırın.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks, merkezi Austin, Teksas'ta bulunan, bilgi teknolojisi (BT) endüstrisine yönelik profesyonel bir ağdır. Şirket Ocak 2006'da Scott Abel, Jay Hallberg, Greg Kattawar ve Francis Sullivan tarafından BT yönetimi yazılımı geliştirmek amacıyla kuruldu. Spiceworks, kullanıcıların işbirliği yapabil...