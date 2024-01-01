SolarEdge Monitoring

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SolarEdge sitenizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerde izleyin SolarEdge izleme uygulaması, PV kurulumcularının ve sistem sahiplerinin hareket halindeyken doğrudan mobil cihazlarından uzaktan izleme yapmalarına olanak tanır. Uygulama, kullanıcıların bilgisayarlarından uzaktayken güneş enerjisi tesislerinin performansından haberdar olmalarını sağlamak için gerçek zamanlı, çevrimiçi verileri görüntülemelerine olanak tanıyarak maksimum güneş enerjisi hasadı sağlıyor.

Web Sitesi: solaredge.com

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