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Bizim yazar kadromuz hiçbir gazeteci grubuna benzemiyor. Hepimiz eski Amerikalı ve ABD Koalisyon Askeri Gazileriyiz. 2012 yılında dünyada bu habercilik tarzını benimseyen ilk kişi bizdik. Dünyanın dört bir yanından gelen gerçek dünya deneyimi, tarafsız gazetecilikle birleştiğinde, sahte haber çağında çok ihtiyaç duyulan doğru habercilik kaynağını üretiyor.

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