socra, kişisel hedef belirleme ve başarıya yönelik yapay zeka destekli bir platformdur. Platform, kullanıcıların hedeflerini organize etmelerine ve planlamalarına, destekleyici bir toplulukla bağlantı kurmalarına ve kişisel yapay zeka koçları Socrates'ten özel rehberlik almalarına yardımcı olacak çeşitli araçlar sunuyor. Kullanıcılar, Socra'nın "Yolculuklar" özelliğini kullanarak hedeflerini yönetilebilir adımlara ayırabilir ve bu hedeflere ulaşma yolundaki ilerlemelerini takip edebilir. Ayrıca platform, gelecekte akıllı ilerleme takibi ve topluluk oluşturma için en yeni araçları sunmayı planlıyor. socra, veri gizliliğine büyük önem veriyor ve kullanıcılarının bilgilerinin güvenliğini sağlamak için OpenAI'den yararlanıyor. Kullanıcılara, sistem kullanımına göre değişen dinamik miktarda günlük AI kullanımı tahsis edilir ve premium veya pro katmanlara abone olarak AI kapasitelerini artırabilirler. Genel olarak socra, organize olmak, üretken olmak ve başarıya giden yolda yapay zeka teknolojisinden yararlanmak isteyen ve bir topluluğun desteğinden yararlanabilecek kişiler için idealdir.

Web Sitesi: socra.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, socra AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.