Socialvar

Socialvar

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Web Sitesi: socialvar.net

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Socialvar Ltd, otomatik sohbet robotları aracılığıyla sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlaması, SMS kampanyaları ve müşteri hizmetleri için araçlar sunan kapsamlı bir bulut tabanlı pazarlama platformudur. Sosyal medya gönderilerinin basitleştirilmiş şekilde planlanması ve yayınlanması yoluyla işletmelerin etkili dijital pazarlama kampanyalarını kolaylıkla yürütmesine olanak tanıyan ve bu görevlerle ilgili manuel iş yükünü azaltan tam kapsamlı çözümler sunarlar. Özellikle Socialvar Ltd, dijital pazarlama çabalarını kolaylaştırmaya ve geliştirmeye yardımcı olan otomasyon özellikleriyle donatılmıştır. WhatsApp pazarlama çözümü, ticari iletişim stratejilerini basitleştirmek ve sohbet robotları aracılığıyla müşteri etkileşimlerini geliştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanıyor, potansiyel olarak etkileşimi artırıyor ve müşteri ilişkilerini geliştiriyor. Socialvar'ın e-posta ve SMS çözümleri aynı zamanda bir markanın erişim alanını genişleten ve iletişimi otomatikleştiren kişiselleştirilmiş ve hedefli dijital kampanyalara da olanak tanır ve sonuçta potansiyel satış büyümesine ve gelir artışına yol açar. Bu platform, işletmelerin müşteri tabanlarını daha iyi anlamalarına, dijital varlıklarını geliştirmelerine ve veriye dayalı pazarlama kararları almalarına yardımcı olmak için toplu e-posta gönderme, liste segmentasyonu ve eyleme geçirilebilir analizler gibi özellikleri birleştirir.

Web Sitesi: socialvar.net

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