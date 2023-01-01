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Alternatifler - SocialLadder

ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank, kendi pazarına sahip lider bir küresel perakendecidir. Küresel ortaklık ağımızla satıcıların ve girişimcilerin satışlarını artırmalarına olanak sağlıyoruz.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

Yapay zeka ile saniyeler içinde pazarlama planları oluşturun ve uygulayın. Yapay zeka ile işletmeniz için en iyi büyüme hackleme taktiklerini bulun. Pazarlamayı otomatik pilota geçirin ve büyüyün.

Awin

Awin

awin.com

Dünyanın dört bir yanındaki reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara pazarlama çözümleri sunan küresel bir bağlı kuruluş pazarlama ağıyla işinizi büyütün.

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Involve, ortakların ve reklamverenlerin Malezya'daki çevrimiçi gelirlerini artırmalarına yönelik lider bağlı kuruluş pazarlama platformudur. Şimdi ortaklık ağımıza katılın!

Simplero

Simplero

simplero.com

Çevrimiçi İşiniz Kolaylaştı Simplero, başarılı bir çevrimiçi eğitim işi kurmak ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde sunar.

Talkable

Talkable

talkable.com

Çevrimiçi mağazalar, yerel işletmeler ve b2b hizmetleri için harika tavsiye pazarlama programları ✅. Büyüme pazarlaması için müşteri sadakat programı. Başlatması, test etmesi ve optimize etmesi kolay! Müşterilerinizi ödüllendirin!

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup, yapay zekayla desteklenen, %100 bağlı kuruluş mağaza oluşturmaya adanmış tek çözümdür. Ücretsiz 7 günlük deneme, kredi kartına gerek yok!

Rakuten Advertising

Rakuten Advertising

rakutenadvertising.com

Rakuten Reklamcılık, bir dizi müşteri edinme çözümü sunan bir dijital reklam ajansıdır. Hedef kitlenize nasıl ulaşacağınızı öğrenin!

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

Arama Başına Ödeme Ortaklık Ağı Pazar çağrısı piyasadaki en iyi seçimdir. İki yüzden fazla Arama Başına Ödeme teklifi

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Hesabınızı bağlayın ve sizin için yönlendirmeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

Kendi müşterilerinizin yeni satışlar yapmanıza yardımcı olduğunu hayal edin! Müşteri yönlendirmeleri viral pazarlamanın ve gelişen bir işin anahtarıdır. ReferralCandy ile akran etkisinin bu inanılmaz gücünü kendi mağazanıza getirin.

LeadDyno

LeadDyno

leaddyno.com

Bağlı kuruluşunuzu, etkileyicinizi veya yönlendirme programınızı büyütün ve yönetin. Shopify, Stripe ve 25'ten fazla entegrasyonla senkronize edin. Ortaklık yazılımımızı 30 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Dünyanın en güvenilir sadakat uygulamasıyla ilk kez gelen müşterileri kalıcı müşterilere dönüştürün. 125 milyondan fazla alışverişçi Smile aracılığıyla puan kazanıyor. İnsanlara sevdiklerini verin.

Offer18

Offer18

offer18.com

Performans Pazarlama Platformu. Bağlı kuruluşların, reklamverenlerin ve reklam ağlarının, ağlarının performansını izlemelerine, optimize etmelerine ve ölçmelerine yardımcı olmak için.

BeMob

BeMob

bemob.com

Medya alıcıları ve Ortak Pazarlamacılar için Reklam Takip Yazılımı. Çevrimiçi Reklamcılık Zorluklarına Tek Noktadan Çözüm.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.

Get4views

Get4views

get4views.com

Get4views - YouTube kanalları ve videoları için yasal tanıtım hizmeti. Blogcuların görüntüleme ve abone kazanmasına yardımcı olur ve işletmelerin satışları artırmasına ve web sitesi ziyaretçilerini çekmesine yardımcı olur.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

SaaS Gelirinizi Artırın Sunucuya veya koda gerek yok. Stripe'ın Ödeme Bağlantılarını kullanan şirketler, kopyala-yapıştır entegrasyonumuz sayesinde yönlendirmeleri 5 dakika içinde izlemeye başlayabilir!

MGID

MGID

mgid.com

Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.

UpPromote

UpPromote

uppromote.com

UpPromote – Bağlı Kuruluş ve Tavsiye Pazarlaması En çok tercih edilen bağlı kuruluş pazarlama yazılımıyla, satış huninizde etkileyiciler, marka elçileri ve mevcut müşteriler merkezli döngüler oluşturun.

CJ

CJ

cj.com

Dünyanın en büyük ve en köklü iş ortaklığına dayalı performans pazarlama ekosisteminde gelişin ve markalar, yayıncılar ve yaratıcılar için ölçeklenebilir ve sürdürülebilir büyüme yoluyla ticari büyüme hedeflerinizi aşın.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.

Admitad

Admitad

admitad.com

Yeni Nesil Performans Pazarlaması. Her ölçekteki Reklamverenler, Yayıncılar ve Etkileyenler için bir çözüm paketi.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

Hesap Deneyimi yazılımı, anket dışı veriler de dahil olmak üzere hesaplarınızdan gelen geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmal...

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

Referral Rocket offers a platform for businesses to launch and manage highly effective referral program campaigns. Our user-friendly platform empowers businesses to tap into the immense potential of customer advocacy, driving exponential growth and increased customer acquisition.

MouthPublicity.io

MouthPublicity.io

mouthpublicity.io

MouthPublicity.io is a simple and effective tool helps businesses, personal brand or anyone to launch, manage and track word of mouth marketing campaigns on auto pilot. It helps to convert customers to a mouth publicity marketing team and improve branding remarkably.

LoyalAs

LoyalAs

loyalas.com

Setup a referral program in minutes. Track referrals and credits, automatically. Unlimited Referrals LoyalAs creates a custom referral link per client. Share with clients and ask for referrals with our automated emails. No limit to referrals received. Find customer champions We track referral links ...

LeadFellow

LeadFellow

leadfellow.com

LeadFellow brings new revenue to B2B businesses through the referral marketing focusing on personal recommendations. Scale your business with zero initial cost or make a living with recommendations.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala is more than just a loyalty and reviews platform. It's a complete suite for customer retention, combining loyalty programs, customer feedback, and an innovative referral system. Engage customers deeply, encourage repeat business, and expand your customer base effortlessly.

Herdify

Herdify

herdify.com

Herdify is a behavioural analytics business that detects where communities have formed around brands. In this sense, community doesn't mean social media fans, loyalty programmes or CRM data. It means the real-world communities (streets, towns and cities) where people live.​​Even in our digital-first...

Harviist

Harviist

harviist.com

At Harviist we believe that in order to cut through the noise, the future of effective marketing lies in authentic, organic, and trustworthy recommendations. In order to harness the power of customer referrals, we have created a simple and affordable plug-in platform that will enable you to create a...

Genius Referrals

Genius Referrals

geniusreferrals.com

Genius Referrals automates your referral processes, creates brand advocates, and helps you grow your business with less time, cost, and hassle. It integrates with the platforms you already use, automates the time-consuming, frustrating referral process, and transforms your customers into brand advoc...

Affilae

Affilae

affilae.com

Affilae is an affiliate platform that empowers advertisers, networks, & buyers to create their own dedicated & secure affiliate network.

Retainful

Retainful

retainful.com

Recover abandoned carts, win back customers, and drive repeat sales with better email marketing. Send emails that engage and convert – effortlessly.

ReferIn

ReferIn

referin.com

ReferIn is a go-to-market tool that enables sales teams to generate pipeline through warm introductions to customers (rather than relying on low-conversion cold outreach). ReferIn identifies all the opportunities for warm introductions in the networks of your executives, investors, advisors and empl...

InviteReferrals

InviteReferrals

invitereferrals.com

InviteReferrals is Best Referral Software which is Easy to Setup and Affordable. InviteReferrals Trusted by 10k + Enterprise and Small Business Including Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express , Sky , Mozilla are few names & Running campaign since 2009 Features -Unlimi...

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io is an ideal plug-and-play solution for eCommerce brands to grow their business by creating a personalized loyalty and referral program. With this future-proof tool, customers can earn points for completing actions like placing an order, which they can then redeem for exclusive perks. By...

Partnero

Partnero

partnero.com

Partnership management software for SaaS and e-commerce businesses

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

Grow your business the right way with OneLocal. Marketing your small business isn't just about buying ads anymore. Your customers are looking for you online - you need to give them a way to find you, a reason to buy your services, and keep coming back for more. OneLocal makes it easy for you to outs...

Referral Rock

Referral Rock

referralrock.com

Get more customers with best-in-class referral marketing software that works alongside your business. Automate the ask, nurture multiple shares, align incentives, convert to sales, then repeat for a viral self-feeding referral program. Run refer a friend, influencer, and partner programs for any bus...

Loyoly.io

Loyoly.io

loyoly.io

We think that the soaring acquisition costs are caused by the outdated brand-to-consumer marketing model. It's time for a change. Consumers are seeking intimacy and trust, and they look at their peers for product recommendations. Traditional referral programs can fall short, leaving you feeling disc...

Kickbooster

Kickbooster

kickbooster.me

Powerful and effective #crowdfunding solutions that help project creators bring their ideas to life.💡 Kickbooster brings extensive knowledge and experience in ecommerce to the crowdfunding industry to help project creators turn their idea into a profitable business or expand their existing offering...

Prefinery

Prefinery

prefinery.com

Prefinery is a viral customer acquisition platform for product launches and word of mouth referral programs.

Get The Referral

Get The Referral

getthereferral.com

GetTheReferral is an app-based SaaS referral platform that combines communication, project management, and engagement tools that drive high-quality referrals. GTR combines an integrated dashboard that manages customer leads and communications, with an engaging, branded mobile app that makes it easie...

Base AI

Base AI

base.ai

Base is a B2B Customer Marketing & Advocacy automation platform that uses AI to enable marketers to streamline engagement, generate customer references, gain insights, capture VoC, and scale advocacy. Our platform enables customer marketers to manage their programs and get results in less than 2 hou...

Aklamio

Aklamio

aklamio.com

Aklamio's Customer Incentives Platform enables brands to grow by acquiring new customers, retaining existing ones and turning them into brand advocates. Enterprises all around the world use our fully managed platform to offer many different types of incentives (cash, vouchers, C02 offsetting) for an...

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

Annex Cloud’s comprehensive, agile and scalable Loyalty Experience Platform™ empowers global enterprises to capture and act on zero- and first-party data to seamlessly engage, recognize, reward and add value across the entire customer journey—from awareness to purchase to retention, loyalty and advo...

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