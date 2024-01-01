Sobot

Sobot

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: sobot.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sobot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hem müşteri hizmetleri hem de pazarlama dahil olmak üzere iletişim merkezi çözümleri sunuyoruz. Ürün yelpazemiz AI Chatbot, Canlı Sohbet, Ses, Biletleme'yi içerir. Çeşitli kanallarda kusursuz müşteri etkileşimleri sağlayan çok kanallı ve akıllı bir çözüm sunmayı taahhüt ediyoruz. Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T ve Air Liquide gibi önemli müşterilerimiz var. Ayrıca AWS, Alibaba Cloud ve Meta gibi sektör devleriyle ortaklıklar kurduk. İşletmeleri daha iyi müşteri deneyimleri ve daha yüksek memnuniyet düzeyleri elde etmeleri için güçlendirmek istiyoruz. En ileri çözümleri sunarak, müşterilerimiz için dünya çapında başarıya ulaşmayı umuyoruz.
Kategoriler:
Business
Canlı Sohbet Yazılımı

Web Sitesi: sobot.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sobot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Dexatel

Dexatel

dexatel.com

Twixor

Twixor

twixor.com

Wali

Wali

mywali.co

SharurAI

SharurAI

sharurai.com

Whisbi

Whisbi

whisbi.com

NetMovies

NetMovies

netmovies.com.br

VOCALLS

VOCALLS

vocalls.ai

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Siedisk

Siedisk

siedesk.com

Respondus

Respondus

respondus.com

Kakitangan

Kakitangan

kakitangan.com

LiveVox

LiveVox

livevox.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası