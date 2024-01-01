Hem müşteri hizmetleri hem de pazarlama dahil olmak üzere iletişim merkezi çözümleri sunuyoruz. Ürün yelpazemiz AI Chatbot, Canlı Sohbet, Ses, Biletleme'yi içerir. Çeşitli kanallarda kusursuz müşteri etkileşimleri sağlayan çok kanallı ve akıllı bir çözüm sunmayı taahhüt ediyoruz. Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T ve Air Liquide gibi önemli müşterilerimiz var. Ayrıca AWS, Alibaba Cloud ve Meta gibi sektör devleriyle ortaklıklar kurduk. İşletmeleri daha iyi müşteri deneyimleri ve daha yüksek memnuniyet düzeyleri elde etmeleri için güçlendirmek istiyoruz. En ileri çözümleri sunarak, müşterilerimiz için dünya çapında başarıya ulaşmayı umuyoruz.

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