Alternatifler - Snyk
Tray.io
tray.io
Tray.io, her gün kullandığınız araçları birbirine bağlamak için en gelişmiş entegrasyon platformudur. Görsel iş akışı düzenleyicimizi kullanarak süreçleri kolayca kolaylaştırın. Tıklama veya kodla oluşturun.
NexHealth
nexhealth.com
SonrakiSağlık | 1 Numaralı Hasta Deneyimi Platformu - Çevrimiçi planlama, iletişim, dijital formlar ve çok daha fazlası için NexHealth'i kullanarak daha fazla hastaya ulaşın.
Aurinko.io
aurinko.io
Aurinko, temel iletişim özelliklerini destekler ve kullanıma hazır CRM senkronizasyon mantığı ve iş platformlarının (CRM, ATS, PM, PRM, LMS) akıllı ilişki yönetimini mümkün kılmasına olanak tanıyan entegrasyona hazır Gmail ve Outlook eklentileri sunar. . *** CRM Senkronizasyon Mantığı *** AKILLI İLİ...
Unified.to
unified.to
"Tümünü entegre etmek için tek API" — SaaS entegrasyonları için Birleşik API geliştirici platformuyuz. Bir müşteri entegrasyon talebinin oluşturulması bir yazılım ekibinin aylarca sürebilir. Unified.to ile müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu tüm entegrasyonları yalnızca birkaç saat içinde başlatabilirs...
Codat
codat.io
Codat, bankaların ticari müşterileriyle daha derin bağlantılar kurmasına yardımcı oluyor. Tedarikçileri ticari kart programlarına dahil etmek ve ticari kredilere aracılık etmek gibi belirli kullanım durumları için müşterilerin finansal yazılımlarındaki verilere erişmeyi, senkronize etmeyi ve yorumla...
Apideck
apideck.com
Apideck, geliştiricilerin Muhasebe, CRM, HRIS, ATS, Dosya Depolama, Proje Yönetimi ve e-Ticaret'i kapsayan bir dizi Birleşik API aracılığıyla geniş ölçekte entegrasyonlar oluşturmasına olanak tanır. Zamandan ve bakım maliyetlerinden tasarruf ederek mühendislerin ana ürüne odaklanabilmesini sağlar. I...
The Code Registry
thecoderegistry.com
Code Registry, işletmeler için yazılım varlıklarını korumak ve optimize etmek üzere tasarlanmış, dünyanın ilk yapay zeka destekli kod zekası ve öngörü platformudur. Kod depolarının bağımsız, güvenli bir şekilde çoğaltılmasını sağlayarak ve derinlemesine analiz ve raporlama sunarak The Code Registry,...
Scribe Security
scribesecurity.com
Scribe, yazılım üreticileri ve tüketicileri arasında bir güven merkezi görevi gören, yazılım eserlerinin güvenliği ve güven değeri konusunda sürekli güvence sağlayan bir SaaS çözümüdür. Scribe merkezi SBOM yönetim sistemi, ürünlerin SBOM'larının ve bunlarla ilgili tüm güvenlik unsurlarının kontrollü...
Endor Labs
endorlabs.com
Endor Labs Yazılım Tedarik Zinciri Güvenliği Platformu, yazılım tedarik zinciri güvenliğindeki üç önemli sıkıntı noktasını ve sonuçlarını ele alır: Açık Kaynak Kodu Güvenliği: Endor Labs, SDLC genelinde güvenli ve yüksek kaliteli bağımlılıkları seçip sürdürerek mühendislerin uygulama performansını a...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro, risk görünürlüğünü, önceliklendirmeyi ve iyileştirmeyi derin kod analizi ve çalışma zamanı bağlamıyla birleştiren uygulama güvenliği duruş yönetimi (ASPM) alanında liderdir. Eksiksiz uygulama ve risk görünürlüğü elde edin: Apiiro, ASPM'ye yönelik derin, kod tabanlı bir yaklaşım benimser. Bul...
Xygeni
xygeni.io
Yazılım Geliştirme ve Teslimatınızı Güvence Altına Alın! Xygeni Security, gürültüyü ve aşırı uyarıları en aza indirirken güvenlik risklerini etkili bir şekilde önceliklendirmek ve yönetmek için derin bağlamsal öngörüler kullanan Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM) konusunda uzmanlaşmıştır. Yeni...
OX Security
ox.security
Güvenlik, sonradan akla gelen bir düşünce değil, yazılım geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. İki eski Check Point yöneticisi Neatsun Ziv ve Lion Arzi tarafından kurulan OX, farklı uygulama güvenlik araçlarını (ASPM+AST ve SSC) tek bir konsolda birleştiren ilk ve tek Aktif Uygulama G...
Cycode
cycode.com
Cycode, SDLC'nin tüm aşamalarında görünürlük, güvenlik ve bütünlük sağlayan tek uçtan uca yazılım tedarik zinciri (SSC) güvenlik çözümüdür. Cycode, tutarlı yönetişim ve güvenlik politikaları aracılığıyla tam görünürlük ve güçlendirilmiş güvenlik duruşu sağlamak için tüm yazılım dağıtım hattı araçlar...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security, gelişmiş kod tarama ve bulut güvenlik açığı değerlendirmeleri sağlayan, geliştirici merkezli bir yazılım güvenliği platformudur. Platformumuz gerçek tehditlere öncelik verir, yanlış pozitifleri azaltır ve Ortak Güvenlik Açıklarını ve Etkilenmeleri (CVE'ler) kolayca anlaşılır hale ge...
Hotglue
hotglue.com
Yerleşik iPaaS ile SaaS Entegrasyonlarınızı Basitleştirin. Müşterilerinizin kullandığı platformlarla yerel entegrasyonları 10 kat daha hızlı oluşturun.
Integration Labs
integrationlabs.co
Ticari Finansal Veriler için Birleşik API. Entegrasyon Laboratuvarları, kurumsal müşterilerinizin finansal verileriyle etkileşime geçmenizi kolaylaştırır. Önde gelen SaaS, ödemeler ve finansal hizmet şirketleri, müşterilerinin muhasebe, ticaret ve ödeme platformlarındaki verileri sorunsuz bir şeki...
SOOS
soos.io
Uygulama Güvenliği Duruş Yönetim Platformu Kuruluşunuzun uygulama güvenliği duruşu bir kontrol listesinden daha fazlası olmalıdır. SOOS'un ASPM'si, uygulama altyapınızı Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) ve canlı dağıtımlardaki güvenlik açıklarından korumaya yönelik dinamik ve kapsamlı bir yak...
Arnica
arnica.io
Arnica, DevOps için davranış tabanlı bir yazılım tedarik zinciri güvenlik platformudur. Arnica, günlük güvenlik operasyonlarını otomatikleştirerek ve geliştiricilerin risklere maruz kalmadan veya hızdan ödün vermeden güvenliğe sahip olmalarını sağlayarak yazılım tedarik zincirinizi proaktif bir şek...