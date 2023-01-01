Alternatifler - Snitcher
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, web sitesi ve ziyaretçi takibi için en iyi canlı sohbet müşteri destek yazılımını sunar. Müşterilerinizi takip edin, yakalayın ve onlarla etkileşime geçin. 2 kullanıcı için ÜCRETSİZ. Şimdi dene!
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
IPinfo
ipinfo.io
1.000'den fazla işletme ve 100.000'den fazla geliştirici için ayda 40 milyar IP coğrafi konum API isteğini karşılayan, IP adresi bilgileri için güvenilir kaynağız
Clearbit
clearbit.com
Clearbit, tüm müşteri etkileşimleriniz için pazarlama veri motorudur. Müşterilerinizi derinlemesine anlayın, gelecekteki potansiyel müşterileri belirleyin ve her bir pazarlama ve satış etkileşimini kişiselleştirin.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai, eyleme geçirilebilir, gizlilikle uyumlu, yapay zeka destekli içgörüler sunmak için veri silolarına entegre edilen uçtan uca bir pazarlama analitiği ve ilişkilendirme platformudur. Şimdi dene!
User.com
user.com
User.com gelişmiş bir pazarlama ve satış otomasyon yazılımıdır. Şirketlerin iç süreçlerini kolaylaştırmalarına ve işlerini daha hızlı büyütmelerine yardımcı oluyoruz.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics, turboşarjlı potansiyel müşteri üretimine yönelik bir B2B yazılımıdır. Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi, iletişim bilgilerinizi tanımlayın ve satış hattınızı artırın."
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir ...
SalesIntel
salesintel.io
İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.
Visual Visitor
visualvisitor.com
B2B Satış Zekası platformumuz, Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha fazla satış yapmasına yardımcı olur. Amaç Verileri, B2B Veritabanı, Web Ziyaretçi Kimliği ve E-posta Takibi.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry, web sitesi ziyaretçilerini satış potansiyel müşterilerine dönüştüren web tabanlı bir B2B müşteri adayı oluşturma yazılımıdır. Google Analytics tarafından desteklenmektedir.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçümü ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ili...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (eski adıyla Leadleader), satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel müşterileri bulmak ve anlaşmaları kapatmak için ihtiyaç duydukları verileri, uygulamaları ve bilgileri sağlayan pazara açılma platformudur.
Act-On
act-on.com
B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.
Dynamic Leads
dynamicleads.co.uk
Our Software uncovers your Business Visitors, even if they do not enquire, so you can get there 1st.
Whois Visiting
whoisvisiting.com
Whoisvisiting.com is a simple and effective way to find which companies are visiting your website but not contacting you. The company's unique approach turns unknown B2B website visitors into business leads (that would otherwise be lost). Receive real-time reporting on high potential leads.
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic is the most accurate Website Identification Product for Businesses. Our product provides Businesses with the most accurate identification data even if their visitors work from home. We will tell you the company and provide suggested contacts to prospect. On-top of that we now provide an AP...
Happierleads
happierleads.com
Happierleads is a lead-gen tool designed to give you information on each and every person that visits your website. Happierleads gives you specific information about your site's visitors, including their contact details, the company they worked for, how many times they visited your site, which pages...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Free IP Geolocation API and Accurate IP Lookup Database Free IP API provides country, city, state, province, local currency, latitude and longitude, company detail, ISP lookup, language, zip code, country calling code, user-agent information, IP-Security information, time zone, current time, sunset ...
Retention.com
retention.com
Retention.com integrates with the world’s leading marketing automation platforms to maximize audience growth, reclaim abandonment cart revenue, and re-engage lapsed audiences through industry leading data integration systems. Maximize untapped revenue for your e-commerce store with a platform that’s...
Leady.com
leady.com
Sezgisel B2B müşteri adayı oluşturma aracı. Solo tüccarlardan çok uluslu şirketlere kadar tüm B2B şirketleri için uygundur. Leady 2.0, pazarlama yöneticilerine web sitesi ziyaretçileri ve e-posta alıcıları hakkında derinlemesine davranış verileri sağlayarak, müşteri yaşam döngüsünün 360 derecelik gö...
Infynd
infynd.com
InFynd tek noktadan veri zekası çözümüdür. Basit ve kullanıcı dostu potansiyel müşteri bulma aracımız, niş pazarınızdaki doğru potansiyel müşterileri belirlemenize ve onlara ulaşmanıza yardımcı olur. %95 teslim edilebilirlik oranıyla Birleşik Krallık'ta en fazla GDPR uyumlu B2B bağlantısına sahibiz....
bant.io
bant.io
Veriye dayalı deneylerle müşteri kazanımınızı otomatikleştirmenize yardımcı olarak başarısızlığı imkansız hale getiren hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış hızlandırma platformu.
Clickback
clickback.com
Clickback, hızlandırılmış büyüme için bir B2B e-posta potansiyel müşteri oluşturma yazılımıdır. Güçlü çözümümüz, pazarlamacıların satın aldıkları veya beklemede oldukları B2B kişileri listelerini e-postayla göndermelerine olanak tanıyarak onları sıcak, kabul edilen potansiyel müşterilere dönüştürür....
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo'nun, anonim web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürerek rakiplerinizden daha fazla ve daha iyi satışlar elde etmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğinizi aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasi...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziya...
CANDDi
canddi.com
Web sitenizi ziyaret eden potansiyel müşterilerin %98'i asla sizinle iletişime geçmeyecek. Peki ya bu insanları tespit edip onlara ulaşıp anlaşmayı sonuçlandırabilseydiniz? CANDDi, hangi ŞİRKETLERİN ve BİREYLERİN web sitenize göz attığını ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir web sitesi ziyaretçisi izl...
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd, B2B Potansiyel Araştırma Verilerini, Satış Desteğini ve Hesap Tabanlı Pazarlamayı Yapay Zeka ve Makine Öğreniminin gücüyle birleştirir. Hepsi bir arada Durdurulamaz Büyüme Platformu.
Recotap
recotap.com
Recotap, B2B Pazarlamacıların Hedefli ve Kişiselleştirilmiş Hesap Tabanlı etkileşim kampanyalarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olan yeni nesil yapay zeka destekli bir ABM Platformudur. Recotap, pazarlama performanslarını iyileştirmek isteyen büyüyen girişimler ve işletmeler için çok uygundur....
Warmly,
warmly.ai
Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformumuz, web sitenizdeki, giden ve CRM'nizdeki satın alma niyeti sinyallerini...
Albacross
albacross.com
Hedef kitlenizi anlamak, görünmeyen potansiyel müşterileri ortaya çıkarmak ve pazarlama ve satış verimliliğini artırmak için her kaydı zenginleştirmek için Birinci Taraf Amaç Verileri.
Foundry
foundryco.com
En iyi hesaplarınızı Foundry'nin amaç odaklı ABM orkestrasyonu aracılığıyla dönüştürün; böylece daha büyük, daha iyi bir üretim hattı elde edilir.
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.