Alternatifler - Snaptrude
SketchUp
sketchup.com
SketchUp, mimari, iç tasarım, peyzaj mimarlığı, inşaat ve makine mühendisliği, film ve video oyunu tasarımı gibi çok çeşitli çizim uygulamalarına yönelik bir 3D modelleme bilgisayar programıdır. Web tabanlı bir uygulama, SketchUp Free, ücretsiz bir sürüm, SketchUp Make ve ek işlevlere sahip ücretli ...
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD. Herhangi bir yer. AutoCAD web uygulamasıyla CAD çizimlerine istediğiniz zaman hızlı bir şekilde erişin. AutoCAD ticari bir bilgisayar destekli tasarım ve çizim yazılımı uygulamasıdır. Autodesk tarafından geliştirilen ve pazarlanan AutoCAD, ilk olarak Aralık 1982'de dahili grafik denetleyic...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS, verilerinizi oluşturmanıza, simüle etmenize, yayınlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan eksiksiz 3D yazılım araçları sunar. SOLIDWORKS ürünlerinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve ürünleri daha iyi tasarlamanıza yardımcı olur.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Bulut Hizmetleri, dosyalarınıza akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan erişebileceğiniz üç yöntemle Vectorworks dosyalarınızı parmaklarınızın ucunda tutabilen tek programdır.
Trimble Connect
connect.trimble.com
HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.
TestFit
testfit.io
TestFit, site potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve doğru anlaşmaları daha hızlı yapmak isteyen geliştiriciler, mimarlar ve müteahhitler için site planlaması yapmayı kolaylaştıran gayrimenkul fizibilite platformudur. TestFit, parametrik girişinize dayalı olarak hızlı konsept yinelemeleri oluşturar...
Imerso
imerso.com
Imerso AI, inşaat kalitesini ve ilerlemeyi doğrudan bina planlarınıza göre analiz eder, böylece ekipleriniz daha az riskle daha hızlı inşaat yapabilir.
Hypar
hypar.io
Hypar dünyanın ilk bulut tabanlı üretken tasarım platformudur. Proje gerçekleştirmenin her aşamasına destek veren Hypar, daha iyi binalar gerçekleştirmek ve ekiplerin daha iyi kararları daha hızlı almasına yardımcı olmak için dünyanın bina uzmanlığını sunar.
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC İNŞAAT PROJELERİNİZDE VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK, ANCAK DAHA FAZLA ÖZELLİK ALABİLİRSİNİZ.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio güçlü, sezgisel ve kullanımı kolay bir FF&E spesifikasyonu, veri yönetimi ve satın alma yazılımıdır. Bütçeleme, spesifikasyon, satın alma, envanter ve ürün veri yönetimi sürecinizi uçtan uca yönetin.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Yeni Endüstri Standardı Şantiye Lojistiği Platformu cmBuilder, hızlı ve kolay bulut tabanlı iş akışları, güçlü sıralama simülasyonu yetenekleri ve benzersiz gerçek zamanlı işbirliği ile 4D şantiye lojistiğini demokratikleştiriyor
Higharc
higharc.com
Higharc 2018 yılında kuruldu ve merkezi Durham, Kuzey Carolina'da bulunuyor. Higharc, ev tasarımı, satış ve inşaat sürecini dönüştürmeye odaklanan bir konut ev inşa teknolojisi şirketidir. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika ve Avrupa'da mimari, inşaat ve yazılım geliştirme alanlarınd...
Revizto
revizto.com
Revizto, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat için işbirliği ve BIM proje koordinasyonuna odaklanan gerçek zamanlı bir sorun takip yazılımıdır. Revizto, BIM zekasını kullanır ve bunu tüm proje ekibi için anında erişilebilir ve uygulanabilir hale getirir.
IrisVR Prospect
irisvr.com
The Wild'ın bir parçası olan IrisVR, sanal gerçeklikte sürükleyici tasarım incelemesi ve işbirliği konusunda lider bir markadır. IrisVR'nin amiral gemisi ürünü Prospect, 3D modelleri koordine eden, tasarım ve inşaat süreçlerini uygulayan BIM ve VDC ekipleri, tasarım firmaları ve mühendisler tarafınd...