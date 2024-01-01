Snaptrude

Snaptrude

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Web Sitesi: snaptrude.com

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Snaptrude is a web-based 3D modeling software (BIM) for Architects and Designers. Designers use Snaptrude to create better buildings faster with the help of data and automation. Unlike other design tools, Snaptrude allows for multiplayer collaboration enabling project teams to design together.
Kategoriler:
Photography & Graphics
Bina Tasarımı ve Bina Bilgi Modelleme (BIM) Yazılımı

Web Sitesi: snaptrude.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Snaptrude ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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