SnapshotAI

SnapshotAI

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Web Sitesi: snapshotai.com

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SnapshotAI, kullanıcıların benzersiz, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, profil resimleri ve avatarlar oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanıcılar, aracın kullanıcıya göre uyarlanmış özel bir yapay zeka modelini eğitmek için kullandığı en iyi dört özçekimini sağlıyor. Yapay zeka, bu görüntüleri çeşitli stillerde (56+ rapor edildi) bir dizi profil resmine veya avatara dönüştürüyor. Bu hizmet, selfie'leri ve diğer konu fotoğraflarını yapay zeka tabanlı sanat eserlerine dönüştürerek geniş bir sanatsal çeşitliliğe olanak tanıyor. Bu görüntüler, sosyal medyada kişisel veya ticari markalaşmayı geliştirmek için benzersiz bir şekilde uygundur. SnapshotAI ayrıca, çevrimiçi kullanıma uygun standart çözünürlükler ve baskı için ideal yüksek kaliteli 4K çözünürlükler de dahil olmak üzere, oluşturulan resimler için farklı çözünürlük seçenekleri sunar. Ayrıca kullanıcılar, özel bir stüdyo render görüntüsünün yer aldığı 'stüdyo render' paketini de tercih edebilirler. SnapshotAI ayrıca dijital kupon sistemiyle hediye vermeyi kolaylaştırarak kullanıcıların başkalarına özel görüntü setleri vermesine olanak tanıyor.

Web Sitesi: snapshotai.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SnapshotAI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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