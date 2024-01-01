Alternatifler - Snapied

Artboard Studio

artboard.studio

Artboard Studio, kullanıcıların ilgi çekici pazarlama varlıklarını kolaylıkla oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı bir grafik ve hareketli tasarım platformudur. Kullanıcı dostu bir arayüz ve tasarım, animasyon ve maket yetenekleri de dahil olmak üzere çok sayıda özellik ile yaratıcı süreci kolaylaş...