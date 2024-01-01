Alternatifler - SnapComms
Guru
getguru.com
İşinizi yapmak için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunmak üzere sohbet gürültüsünü ortadan kaldıran güçlü şirket wiki'si Guru ile ücretsiz olarak başlayın.
Fellow
fellow.app
Fellow toplantılar için en iyi araçtır. Bire bir toplantılardan ekip toplantılarına kadar işbirlikçi toplantı gündemleri oluşturun, eylem öğeleri atayın ve kararları kaydedin.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey, e-posta istemciniz (Outlook ve Gmail) veya SMS aracılığıyla çalışanlarınıza zamanında güncellemeler göndermenizi sağlayan güçlü bir dahili iletişim yazılımıdır. ContactMonkey, dünyanın en iyi kuruluşlarının çalışanlarıyla bağlantı kurma, iletişim kurma ve etkileşim kurma yöntemlerini ...
Simpplr
simpplr.com
Bir intranet yazılımıyla şirket içi iletişimi dönüştürün. Simpplr'ın verimliliği ve elde tutmayı artırmak için çalışanları nasıl birbirine bağladığını ve etkileşime geçirdiğini öğrenin.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışan savunuculuğu ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sıra pl...
Publicate
publicate.it
Publicate, içerik pazarlamacıların yeni potansiyel müşteriler ve gerçek pazarlama sonuçları elde etmek için seçilmiş içerikten yararlanmasına yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır. E-posta bültenleri, özet blog gönderileri, kaynak merkezleri ve markalı sosyal paylaşımlar gibi seçilmiş içerik varlıkla...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, daha iyi iletişim için bir formül olan Smart Brevity® tarafından desteklenen tek dahili iletişim platformudur. Günümüzde 600'den fazla kuruluş, daha etkili iletişimleri planlamak, yazmak, göndermek ve ölçmek için Genel Merkezi kullanıyor.
Cerkl
cerkl.com
Dahili iletişim yazılımı doğru yapıldı Her boyut ve yapıya uygun dahili iletişim yazılımı. Broadcast platformunun kuruluşunuzun bir araya gelmesine nasıl yardımcı olabileceğini görün. E-postadan cep telefonuna kadar her konuda yanınızdayız.
Poppulo
poppulo.com
Poppulo'nun e-posta, dijital bilgi ekranı, mobil uygulamalar ve daha fazlasını içeren çok kanallı çözümleriyle müşteri ve çalışan iletişim deneyiminizi geliştirin.