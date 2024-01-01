Alternatifler - Smore
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü arac...
VistaCreate
create.vista.com
En Basit Çevrimiçi Görüntü Düzenleyici ᐉ VistaCrate (eski adıyla Crello) ➤ Kendi tasarımlarınızı oluşturun ✓ Gönderin ✓ Kapak ✓ Animasyonlar ☝ En iyi çevrimiçi tasarım yazılımını kullanın ⏩ Kolay ve ücretsiz! Dakikalar içinde etkileyici içerik oluşturmanıza yardımcı olacak ücretsiz grafik tasarım a...
PosterMyWall
postermywall.com
Güzel tasarımlar. Zahmetsiz tanıtım. Harika sosyal medya grafikleri, videolar, posterler ve el ilanlarıyla duyurun.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
1 numaralı Adobe® Acrobat® alternatifi: PDFelement, hepsi bir arada PDF çözümünüzdür. PDF dosyalarını daha iyi bir şekilde oluşturun, düzenleyin, dönüştürün ve imzalayın.
Desygner
desygner.com
Tasarımcı olmayanlar için bir Grafik Tasarım Aracı. Herkes için içerik oluşturma. Desygner'ı kullanan 20 milyondan fazla kişiye ve 60 binden fazla işletmeye katılın. Sosyal medya gönderileri, reklamlar, sunumlar, kartvizitler, el ilanları ve daha fazlası gibi içerikler tasarlayın.
Renderforest
renderforest.com
Tüm tasarım araçlarınız tek bir yerde. Çarpıcı Videolar, animasyonlar, markalama, maketler, sunumlar, grafikler ve profesyonel web siteleri oluşturarak işinizi büyütmeye başlayın!
Visme
visme.co
Tek bir yerde profesyonel sunumlar, etkileşimli infografikler, güzel tasarım ve ilgi çekici videolar oluşturun. Visme'yi bugün kullanmaya başlayın.
Designrr
designrr.io
Herhangi bir web sayfasını, MS Word, Video, Podcast veya YouTube'u yükleyin; muhteşem bir e-kitap oluşturacak ve onu pdf, epub, Kindle veya Flipbook'a dönüştürecektir. Hızlı ve Kullanımı Kolay. Tam Eğitim, 7x24 Destek ve Facebook Grubu Dahildir.
Venngage
venngage.com
Venngage'i tercih edilen infografik üreticisi olarak gören 5 Milyondan fazla profesyonele katılın. İşletmeler için hazırlanmış 10.000'den fazla profesyonel şablon arasından seçim yapın.
Marq
marq.com
Marq (eski adıyla Lucidpress), bir kuruluştaki herkesin kilitli marka şablonlarıyla markaya özel içerik oluşturmasına olanak tanır. Yaratıcı birikiminize elveda öpücüğü verin.
Template.net
template.net
İşinizi Daha Hızlı ve Daha Akıllı Bitirmek için Güzel Tasarlanmış, Kolayca Düzenlenebilir Şablonlar. Kullanımı Kolay Şablonlarımıza Göz Atın, Arayın, Kaydedin ve İndirin.
Curvenote
curvenote.com
Bilim için yazma platformu. Jupyter'a bağlı, teknik yazılar için tasarlanmış güzel bir yazı aracı.
Xara Cloud
xara.com
Daha az tasarım çalışması, daha fazla iş sonucu. Hedef kitlenize hitap eden içerikler oluşturun. Fikirlerinizi görsel sonuçlarla yansıtan eksiksiz bir araç seti. Hiçbir tasarım becerisi gerekmez.
Publitas
publitas.com
Güzel alışveriş deneyimleri sunmak için markaların kataloglarını çevrimiçi yayınlamasına yardımcı oluyoruz.
iPaper
ipaper.io
iPaper, basılı broşürlerinizi ve kataloglarınızı tamamen etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştürmenize olanak tanıyan bir dijital katalog platformudur. Ürün görselleri ve videolarıyla alışveriş yapanların dikkatini çekin. E-posta, WhatsApp üzerinden veya doğrudan e-ticaret web mağazanız...
Picmaker
picmaker.com
Picmaker'ın yapay zeka destekli yönetim aracıyla sosyal medya oyununuzu geliştirin. Gelişmiş algoritmalar ve otomasyonla içerik oluşturma, planlama ve analizlerinizi kolaylaştırın. Şimdi dene!
Curated
curated.co
Okuyucularınızın gerçekten keyif aldığı çarpıcı e-posta bültenleri sunun. Son derece sağlam (özelleştirilebilir) şablonumuz her e-posta istemcisinde harika görünür, böylece tasarıma değil içeriğe odaklanabilirsiniz.