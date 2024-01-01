SmatBot

SmatBot

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: smatbot.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SmatBot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ByteQuark Solutions'ın bir yan kuruluşu olan SmatBot, 5000'den fazla aktif kullanıcıyla Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Hindistan'da dünya çapında varlığıyla Yapay Zeka Destekli sohbet robotu sektörünün lider oyuncularından biridir. Çok kanallı, çok dilli (50'den fazla dilde) AI Chatbot platformumuz, kanallar (web sitesi, mobil uygulama, Messenger, Instagram, WhatsApp, vesaire). Yeteneklerimizden bazıları şunlardır: ✅ Potansiyel müşteri oluşturma, ✅ Müşteri desteği, ✅ SSS'leri yanıtlama, ✅ Canlı sohbet ✅ Whatsapp Pazarlama ve Promosyon Mesajları ✅ OCR tarama, ✅ E-posta ve SMS OTP doğrulama ✅ Adwords izleme, ✅ Amaç eşleme ✅ Bağlam Tabanlı Otomasyon Şunlar için en iyisi: : ✅ D2C e-ticaret, ✅ Eğitim ✅ Lojistik ✅ Gayrimenkul ✅ Otelcilik ✅ Sağlık ✅ Fintech
Kategoriler:
Productivity
Canlı Sohbet Yazılımı

Web Sitesi: smatbot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SmatBot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

JustCall

JustCall

justcall.io

Botifi

Botifi

botifi.me

Floatbot

Floatbot

floatbot.ai

Air Arabia

Air Arabia

airarabia.com

The Times of Israel

The Times of Israel

timesofisrael.com

Richpanel

Richpanel

richpanel.com

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

DelightChat

DelightChat

delightchat.io

Bayt

Bayt

bayt.com

Al Jazeera

Al Jazeera

aljazeera.com

American Enterprise Institute

American Enterprise Institute

aei.org

Wego.com

Wego.com

wego.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası