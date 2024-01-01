Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ByteQuark Solutions'ın bir yan kuruluşu olan SmatBot, 5000'den fazla aktif kullanıcıyla Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Hindistan'da dünya çapında varlığıyla Yapay Zeka Destekli sohbet robotu sektörünün lider oyuncularından biridir. Çok kanallı, çok dilli (50'den fazla dilde) AI Chatbot platformumuz, kanallar (web sitesi, mobil uygulama, Messenger, Instagram, WhatsApp, vesaire). Yeteneklerimizden bazıları şunlardır: ✅ Potansiyel müşteri oluşturma, ✅ Müşteri desteği, ✅ SSS'leri yanıtlama, ✅ Canlı sohbet ✅ Whatsapp Pazarlama ve Promosyon Mesajları ✅ OCR tarama, ✅ E-posta ve SMS OTP doğrulama ✅ Adwords izleme, ✅ Amaç eşleme ✅ Bağlam Tabanlı Otomasyon Şunlar için en iyisi: : ✅ D2C e-ticaret, ✅ Eğitim ✅ Lojistik ✅ Gayrimenkul ✅ Otelcilik ✅ Sağlık ✅ Fintech

Web Sitesi: smatbot.com

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