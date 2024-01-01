Smashing Magazine

Smashing Magazine

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Web Sitesi: smashingmagazine.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CSS, JavaScript, ön uç, erişilebilirlik, kullanıcı deneyimi ve tasarım üzerine dergi. Geliştiriciler, tasarımcılar ve ön uç mühendisler için.

Web Sitesi: smashingmagazine.com

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