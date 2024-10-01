Alternatifler - Smallpdf
Microsoft Word Online
microsoft.com
Microsoft Word'ün çevrimiçi sürümüyle ücretsiz olarak işbirliği yapın. Belgeleri OneDrive'a kaydedin. Bunları başkalarıyla paylaşın ve aynı anda birlikte çalışın. Microsoft Word, Microsoft tarafından geliştirilen bir kelime işlemcidir. İlk olarak 25 Ekim 1983'te Xenix sistemleri için Multi-Tool Wor...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe olarak belgelerin yalnızca bilgi ve kanıt koleksiyonundan daha fazlası olduğuna inanıyoruz. İnsanları ve fikirleri birbirine bağlamanın ve işi ileriye taşımanın temelini oluştururlar. Adobe Acrobat, nerede çalışırsanız çalışın işinizi ileriye taşırken ekibinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. A...
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF, mobil, masaüstü ve REST API aracılığıyla erişilebilen 25'ten fazla araçtan oluşan çok yönlü bir paketle belge yönetimini kolaylaştırır. PDF'leri düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma, dönüştürme veya e-İmzalama olsun, hepsi bir arada bir çözüm sunar. Dünya çapında milyonlarca kişinin g...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet, nerede olursanız olun size verileri organize etmek, ekibinizle raporları tartışmak ve verileri analiz etmek için alan sağlayan bir elektronik tablo uygulamasıdır. Zoho Sheet ayrıca hem iOS hem de Android için yerel uygulamalar sağlar, böylece kullanıcıları dizüstü bilgisayarlarına bağlam...
Zoho Writer
zoho.com
Güçlü Yazar. Güçlü Kelimeler. Kelimelerin gücüne inanıyoruz. Bu nedenle, tüm cihazlarınızda kullanılabilen güçlü bir kelime işlemci olan Writer'ı yarattık. Takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Ücretsiz olarak zarif, ilham verici belgeler oluşturun.
StudioBinder
studiobinder.com
Web tabanlı Video, TV ve Film Prodüksiyon Yönetimi Yazılımı. Profesyonel biçimlendirilmiş komut dosyaları yazın. Çekim listeleri ve storyboard'larla sahneleri görselleştirin, çağrı sayfaları, çekim programları, senaryo dökümleri oluşturup gönderin ve oyuncuları ve ekibi yönetin.
Soda PDF
sodapdf.com
PDF düzenleme artık çok kolay. PDF dosyalarını istediğiniz şekilde değiştirmenizi sağlayan düzenleme araçlarıyla tamamlanmış, kullanımı kolay yazılım olan Soda PDF'yi keşfedin. Bugün ÜCRETSİZ deneyin!
Xodo
xodo.com
Xodo ile PDF'leri masaüstü, mobil ve web üzerinde düzenleyebilir, açıklama ekleyebilir, imzalayabilir ve paylaşabilirsiniz. Xodo, PDF'lerle çalışmayı hızlı ve kolay hale getirir, böylece işlerinizi halledebilirsiniz.
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ...
pdfFiller
pdffiller.com
PDF'leri Düzenleyin, Form Oluşturun, Veri Toplayın, İşbirliği Yapın, Belgeleri İmzalayın ve Fakslayın ve çok daha fazlasını yapın. Üstelik tüm bunları herhangi bir yerden, herhangi bir cihazla, çok düşük bir maliyetle yapabilirsiniz.
WriterDuet
writerduet.com
1 milyondan fazla senarist, TV şovu ve gişe rekorları kıran filmlerin kullandığı endüstri standardı yazılımla planlayın, yazın ve paylaşın.
PDFescape
pdfescape.com
Ücretsiz PDF okuyucu, PDF düzenleyici ve PDF form doldurma yazılımı olan PDFescape'i kullanarak PDF belgelerini düzenleyin, PDF formlarını doldurun ve PDF'leri çevrimiçi görüntüleyin. Adobe Acrobat'ı kullanmanıza gerek kalmadan PDF formlarını saniyeler içinde ücretsiz olarak düzenleyin veya doldurun...
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş ak...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement, Adobe® Acrobat®'ın önde gelen bir alternatifidir ve kurumsal düzeyde PDF işlevleri ve çok düşük bir fiyata kalıcı lisanslama sunar. Masaüstü, mobil ve web platformlarında kullanılabilir. Dünya çapında 11 farklı dilde satılan PDFelement, her türden kullanıcıya PDF belgeleri oluşturmanın, ...
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünya...
DocHub
dochub.com
DocHub, herkese belge düzenleme, imzalama, dağıtım ve form tamamlama işlemlerini kolaylaştırma yetkisi verir. DocHub ayrıca, kullanıcıların belgeleri doğrudan Google uygulamalarından içe aktarmasına, dışa aktarmasına, değiştirmesine ve imzalamasına olanak tanıyan Google Workspace ile son derece popü...
Zoho Docs
zoho.com
Ekipler ve bireyler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizi, her şeyin gerçek zamanlı olarak herkesin kullanımına açık olduğu, güvenli ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanına getirin. Güvenli bir şekilde oluşturun, işbirliği yapın ve işlerinizi tamamlayın.
Xodo PDF.Online
pdf.online
PDF Online, PDF'lerle çalışmanız için size ücretsiz, güvenli ve doğru araçlar sunar. PDF'leri birleştirmek, dönüştürmek, düzenlemek, sıkıştırmak ve çok daha fazlasını yapmak için dosyalarınızı bırakın - tamamen ücretsiz!
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF'ye ve 20'den fazla formattaki eski dosyalara dönüştürün. Üstelik PDF Candy, PDF'yi işlemek için 47 çevrimiçi araç sunar: düzenleme, bölme, birleştirme, sıkıştırma ve çok daha fazlası.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter blogcular, öğrenciler, sunum yapan kişiler, din adamları ve avukatlar için web tabanlı bir teleprompter çözümüdür
Mathpix Snip
mathpix.com
Anında dijital bilim. Yapay zeka destekli belge dönüştürme teknolojimizle görüntüleri ve PDF'leri LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw ve daha fazlasına dönüştürün.
Sejda
sejda.com
Sejda, PDF görevlerinizde yardımcı olur. Hızlı ve basit çevrimiçi hizmet, kurulum gerektirmez! PDF'yi görüntülere bölün, birleştirin veya dönüştürün, taramaları alternatif olarak karıştırın veya bölün ve daha birçok şey yapın.
Bit.ai
bit.ai
Bit, gelişmiş tasarım seçenekleri, sağlam arama, belge izleme ve çok daha fazlasını içeren belgeler, notlar, wiki'ler oluşturmak için güçlü bir belge işbirliği platformudur.
LightPDF
lightpdf.com
LightPDF, Windows, macOS, Android ve iOS kullanıcıları için birçok pratik PDF aracı sağlayan çok platformlu bir PDF programıdır. LightPDF, PDF'yi kolaylaştırmaya ve insanların PDF ile her zaman, her yerde çalışmasına yardımcı olmaya kendini adamıştır. Artık tüm sistemler için Windows, Android ve iOS...
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud, PDF belgelerinin yanı sıra PDF formlarını da güvenli bir şekilde yönetmek ve göndermek için araçlar sağlar. Foxit Cloud'da PDF belgelerinin işlenmesini çok daha rahat ve güvenli hale getiren çeşitli özellikler bulunmaktadır.
Drawboard
drawboard.com
Milyonlarca mühendis, mimar, avukat, öğrenci ve eğitimci, hızlı ve işbirliğine dayalı PDF işaretleme için her gün Drawboard PDF'yi kullanıyor. Olağanüstü işaretleme araçlarımız iş akışlarını kolaylaştırmaya ve dünyanın kağıda olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı oluyor. Drawboard PDF, Windows 10+11...
Quip
quip.com
Quip, ekiplerin görevler ve projeler üzerinde çalışırken doğrudan iletişim kurmasına olanak tanıyan, belge ve elektronik tablo oluşturma ve düzenlemeyi sohbet ve yorum yapma yetenekleriyle birleştiren bir ekip işbirliği çözümüdür. Quip, aramayı hızlandırmak için belgeleri filtreleme ve yıldız ekleme...